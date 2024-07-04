Oppo A3X Özellikleri ve Fiyatı

Oppo’nun bir süredir satışa çıkması beklenen akıllı telefon modeli ile ilgili detaylar sonunda açığa çıkmaya başladı. A3X modeli ile piyasada gündem olan Oppo’nun bu cihazda sunduğu özellikler akıllı telefon almayı düşünenler tarafından merak ediliyor.

Peki, Oppo A3X modelinde kullanıcılara sunulan ayrıcalıklar neler? Bu telefonun teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detayları içeriğin devamında kaleme alıyoruz. İşte, Oppo A3X hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Oppo A3X Özellikleri

Oppo’nun farklı sertifika sitelerinde görüntülenen yeni akıllı telefon modeli Geekbench veritabanında listelendi. NBTC sertifikasında ve TUV Rheiland derecelendirmesinde görülen yeni Oppo telefon küresel pazarda satışa çıkmaya hazırlanıyor. Model numarası CPH2641 olan modelde LTE, GSM ve WCDMA bağlantılarına yer verilecek.

5.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryada belli bir seviyede hızlı şarj desteğinin bulunacağı belirtiliyor. 45 W hızlı şarj ile şarj edilebilecek olan bu cihaz için 8 GB RAM kapasitesi sunulacak. 4 GB RAM seçeneğinin de bulunması muhtemel. Dahili depolama kapasitesi için 128 GB seçeneğinin bulunacağı anlaşılıyor.

Bunun yanında farklı alternatifler de sıralanabilir. Cihazın görüntülendiği sertifika sistemlerine bakıldığında anlaşılıyor ki arka yüzeyde 8 MP çözünürlüklü bir arka kamera, ön yüzeyde ise 5 MP’lik selfie kamerası konumlandırılıyor. İşlemci olarak Oppo A3X’in Qualcomm Snapdragon 680 SoC yonga setinden güç alması bekleniyor.

Oppo A3X Fiyatı

Oppo imzalı yeni telefonun Türkiye’de ne zaman ve ne kadarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Cihazın ilk olarak satışının başlaması beklenen Hindistan’da ise 14.990 Hindistan Rupisi gibi bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. Bu da dolar bazında yaklaşık 180 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor.

TL olarak baktığımızda ise vergisiz fiyatın 5.900 TL civarına denk geldiğini görüyoruz. Vergiler eklendiğinde bu rakam 12.000 TL seviyesine yükseliyor. Henüz kesin olmayan bu verileri değerlendirirken tercih edilen depolama seçeneklerine göre fiyatın değişebileceğini de göz önünde bulundurmak gerektiğini hatırlatalım.

Siz bu cihazı nasıl buldunuz? Oppo A3X Türkiye’de satışa çıktığında bu cihaza sahip olmak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.