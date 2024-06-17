OPPO Reno 12 Serisinin Fiyatları Tanıtıma Saatler Kala Belli Oldu

OPPO'nun orta-üst segmente hitap edecek Reno 12 serisinin tanıtımına saatler kaldı. Telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar sayesinde performans ve tasarım gibi birçok konuda halihazırda bilgi sahibiyiz. Bunun yanı sıra son gelişmelerle birlikte serinin fiyatları da ortaya çıktı.

OPPO Reno 12 Serisinin Fiyatları Belli Oldu

SpillSomeBeans tarafından paylaşılan raporlar OPPO Reno 12 serisinin fiyat etiketlerini gözler önüne seriyor. Buna göre serinin standart modeli globale 12 GB RAM + 512 GB depolama seçeneğiyle gelecek ve 499,99 eurodan satılacak. Reno 12 Pro 5G ise 12 GB RAM + 512 GB depolamayla satışa çıkacak. Fiyatı ise 599,99 euro düzeylerinde olacak.

OPPO Reno 12 serisi yukarıda da belirtildiği üzere 18 Haziran'da dünya çapında satışa sunulacak. Ancak şu an için Türkiye lansmanıyla ilgili resmi bir bilginin yer almadığını, ancak önümüzdeki aylarda konuyla ilgili önemli sürprizlerin olabileceğini belirtmekte fayda var.

Kullanıcılara bilgi vermesi açısından akıllı telefonların beklenen teknik özellikleri ise şöyle;

Özellik Reno 12 Reno 12 Pro Ekran 6,8 inç 3D kavisli AMOLED, 120 Hz, 10 bit renk derinliği, Corning Gorilla Glass 6,7 inç kavisli AMOLED, 120 Hz, 10 bit renk derinliği, Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci Dimensity 7300 Energy Dimensity 7300 Energy RAM LPDDR5 LPDDR5 Depolama UFS 3.1 UFS 3.1 Arka Kamera 50MP Sony LYT600 (OIS), 8MP ultra geniş lens, 2MP makro sensör 50MP Sony LYT600 (OIS), 8MP ultra geniş lens, 50MP ISOCELL JN5 telefoto lens Ön Kamera 32MP 32MP Pil 5000mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj 5000mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj Koruma Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass Victus 2

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