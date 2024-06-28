Oppo Reno 12F Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Oppo'nun Reno 12 serisi bugüne kadar iki modelden oluşuyordu. Reno 12 ve Reno 12 Pro modellerinin yanı sıra Reno 12 F'nin tanıtılmasıyla birlikte bu sayı üçe çıkmış oldu.

Oppo Reno 12F Özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekranın yer aldığı Reno 12 F'de parmak izi okuyucu ekran altında yer alıyor. AGC DT-Star2 koruma ve ıslak halde kullanım özelliği ile gelen ekran, 32 Megapiksel ön kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafta ise Oppo Find N3'ü akıllara getiren dairesel bir kamera modülü bulunuyor. Modülün etrafında Halo Light adı verilen dairesel bir aydınlatma halkası bulunuyor. Modülün içerisinde 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro olmak üzere üç kamera yer alıyor.

AI Eraser 2.0, AI Smart Image Matting 2.0 ve AI Studio gibi yapay zeka tabanlı kamera özellikleri de Oppo Reno 12F ile kullanıcılara sunuluyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemciden alıyor.

5000 mAh bataryadan beslenen ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon Android 14 tabanlı ColorOS 14.0.1 arayüzüne ev sahipliği yapıyor ve Oppo AI ile birlikte geliyor. IP64 sertifikasına sahip olan Oppo Reno 12F yeşil ve turuncu renk seçenekleri ile geliyor.

Turuncu renk seçeneği Pantone'nin 2024 rengi olan Peach Fuzz'dan ilham alıyor. Henüz fiyatı ve satışa sunulacağı tarih açıklanmadı.