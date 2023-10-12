Oppo A54 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Oppo A54 özellikleri, yeni telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Çin merkezli üretici tarafından geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri yer alıyor?

Bu rehberde 2021 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon modeli Oppo A54 2023 yılında alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Oppo A54 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,51 inç

: 6,51 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 270 PPI

: Yaklaşık 270 PPI Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz İşlemci : MediaTek Helio P35

: MediaTek Helio P35 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 13 MP + 2 MP + 2 MP

: 13 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık: 8,4 mm

Oppo marka akıllı telefon modelinin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 163,6 x 75,7 x 8,4 mm boyutlarında. 5.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 18W kablolu şarj desteğine sahip.

6,51 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve yaklaşık 270 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Peki, Oppo A54 fiyatı ne kadar?

Oppo A54 Fiyatı Ne Kadar?

Oppo A54 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 6 bin 959 TL civarında fiyat etiketine sahip.

Oppo A54 2023'te Alınır mı?

2021 yılında çıkan Oppo A54 modelini alıp almamak sizin tercihinize kalmış fakat bu akıllı telefon yerine daha güncel bir akıllı telefon almak daha mantıklıdır. Örneğin orta segment telefonlar denildiğinde akla ilk gelen telefonlardan biri olan Samsung Galaxy A34'ü tercih edebilirsiniz.

Gücünü MediaTek Dimensity 1080 işlemcisinden alan Galaxy A34'ün 4K ve 1080p video kaydı yapabiliyor. Ayrıca Fiyat performans telefonlar arasında yer alan Redmi Note 12 Pro, Samsung Galaxy M14 ya da POCO M5s modelini satın alabilirsiniz.

Bu rehberde Oppo A54 2023 yılında alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.