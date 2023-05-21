İzlerken Kendinizi Geçmişte Hissedeceğiniz En İyi Orta Çağ Filmleri

Filmler çok farklı dönemlerde geçebilir. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte. Geçmişte geçen eserlerden en popülerleri hiç şüphesiz orta çağ filmleridir. Orta çağ, tarihsel olarak pek çok büyük gelişmenin yaşandığı bir dönem olduğu için sinemada ve edebiyatta çok fazla yer buluyor.

Orta çağ hem izleyiciler hem de yönetmenler için çok ilgi çekici olacak ki bu konuda pek çok yapım bulunuyor. Biz de sizler için en iyi orta çağ filmlerini listeledik. Böylece bu dönemde geçen en iyi eserleri keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz.

En İyi Orta Çağ Filmleri

The Seventh Seal (1957)

Monty Python & The Holy Grail (1975)

Excalibur (1981)

Braveheart (1995)

Gladiator (2000)

King Arthur (2004)

Troy (2004)

Kingdom of Heaven (2005)

The Seventh Seal (1957)

Listedeki en ilginç yapımlardan biri The Seventh Seal’dir desek yanılmayız herhalde. İsveçli yönetmen Ingmar Bergman tarafından yazılan ve yönetilen The Seventh Seal kült bir film olarak kabul edilir. Bir şövalye ölümle yüzleşir ve onunla bir satranç oynamaya başlar. İnsanın varoluşsal sorularla yüzleşmesini konu alan bu film pek çok bakımdan şaheserdir.

Tür : Dram, Fantastik

: Dram, Fantastik Oyuncular : Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot

: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot IMDB Puanı: 8.2/10

Monty Python & The Holy Grail (1975)

Listedeki en aykırı yapım hiç şüphesiz Monty Python & The Holy Grail’dir. Ünlü İngiliz komedi grubu Monty Python'ın ikonik bir eseri olan The Holy Grail, absürt mizahın sınırlarını çizen bir yapımdır. Kral Arthur ve Şövalyeleri'nin Kutsal Kâse'yi arama maceralarını hicivli bir şekilde anlatan bu filmde hem çok güleceksiniz hem de çok şaşıracaksınız. Komedi anlayışınızı baştan sona değiştirecek bu film muhakkak izlenmesi gereken yapımlardan biridir.

Tür : Komedi, Macera, Fantastik

: Komedi, Macera, Fantastik Oyuncular : Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin

: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin IMDB Puanı: 8.2/10

Excalibur (1981)

Kral Arthur efsanesini temel alan bir fantastik macera filmi olan Excalibur, çekildiği dönem de göz önüne alındığı zaman oldukça önemli bir yapımdır. Efsuncu Merlin ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri gibi tanınmış karakterleri konu alan bu film orta çağ meraklıları için son derece önemli bir eserdir.

Tür : Aksiyon, Dram, Fantastik

: Aksiyon, Dram, Fantastik Oyuncular : Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay

: Nigel Terry, Helen Mirren, Nicholas Clay IMDB Puanı: 7.4/10

Braveheart (1995)

Mel Gibson’ın şüphesiz en iyi filmi olan Braveheart tarihsel gerçeklik bakımından sınıfta kalan bir yapım olsa da etkileyicilik ve hikaye anlatımı bakımından üst düzey bir iştir. İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesini konu alan bu yapımda Mel Gibson’ı William Wallace rolüyle görüyoruz. Pek çok epik ana şahitlik edeceğiniz bu film en iyi orta çağ yapımlarından biri.

Tür : Biyografi, Dram, Savaş

: Biyografi, Dram, Savaş Oyuncular : Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan

: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan IMDB Puanı: 8.3/10

Gladiator (2000)

Roma İmparatorluğu döneminde geçen bu epik film başarılı Roma generali Maximus Decimus Meridius'un trajik bir şekilde ailesini ve görevini kaybetmesi sonucu gladyatör olarak hayatta kalma mücadelesini anlatır. Russell Crowe ve Joaquin Phoenix’in muhteşem oyunculuklarını izlediğimiz bu filmi muhakkak izlemelisiniz.

Tür : Aksiyon, Dram, Tarihi

: Aksiyon, Dram, Tarihi Oyuncular : Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen IMDB Puanı: 8.5/10

King Arthur (2004)

Kral Arthur hikayesi pek çok edebi esere konu olduğu gibi bir çok filme de konu olmuştur. Bunlardan biri de 2004 yılında vizyona giren aynı isimli King Arthur filmidir. Epik savaş sahneleri, dikkat çekici görsel efektleri ve dinamik aksiyonuyla dikkat çeken bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd

: Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd IMDB Puanı: 6.3/10

Troy (2004)

En iyi Brad Pitt filmlerinden biri olan Troy (Truva), antik Yunan destanı İlyada'dan esinlenerek çekilmiş bir savaş filmidir. Ülkemizde de son derece meşhur olan bu film Achilles ve Hector arasındaki çatışmayı anlatır.

Tür : Aksiyon, Macera, Dram

: Aksiyon, Macera, Dram Oyuncular : Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger

: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger IMDB Puanı: 7.2/10

Kingdom of Heaven (2005)

Orlando Bloom ve Eva Green gibi iki ünlü ismin yer aldığı bu yapım Haçlı Seferleri dönemini konu alan bir film. 12. yüzyılda Kudüs'teki Hristiyanların Müslümanlarla olan çatışmalarını ele alır ve barışçıl bir liderlik arayışını konu alır. Fantastik öğelerin de bulunduğu bu yapım gerçekçilik bakımından biraz zayıf olsa da film olarak gayet iyi bir yapımdır.

Tür : Aksiyon, Dram, Tarihi

: Aksiyon, Dram, Tarihi Oyuncular : Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson

: Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson IMDB Puanı: 7.2/10

En iyi ortaçağ filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Listedeki yapımlardan kaç tanesini izlediniz? Sizin favori ortaçağ filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.