En İyi Orta Çağ Oyunları

Pek çok oyuncu, video oyunlarında Orta Çağ temasının kullanılmasına bayılıyorlar. Hem sinemalarda hem de televizyonlarda pek çok kez işlenmiş olan Orta Çağ temasının belki de en iyi yansıtıldığı mecra oyunlardır. Kılıç ve kalkanları kuşanıp savaşmaya kim hayır diyebilir ki? Biz de bu yazımızda sizler için piyasaya sürülmüş en iyi Orta Çağ oyunlarını listeledik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olur.

Orta Çağ Temalı En İyi Oyunlar

Medieval Dynasty

Kingdom Come: Deliverance

Mount & Blade II: Bannerlord

Assassin’s Creed

Crusader Kings 3

A Plague Tale: Innocence

Age of Empires II

For Honor

Mordhau

Total War: Medieval II

Chivalry 2

Medieval Dynasty

Avlanma, inşa etme ve hayatta kalma temaları ile Orta Çağ’ı buluşturan bir oyun olan Medieval Dynasty son zamanlarda çıkmış bu türdeki en iyi işlerden bir tanesi. Gerçekçi bir yapısı bulunan bu oyunda günlük işler yapıp hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Kingdom Come: Deliverance

En gerçekçi Orta Çağ deneyimini elde edebileceğiniz bir oyun olan Kingdom Come: Deliverance, adeta bir simülasyon oyunu gibi. Bu oyunda bir yerden bir yere gitmek, görev alıp vermek bile oldukça realistik bir şekilde dizayn edilmiş. Eğer sıkı bir Orta Çağ hayranıysanız ve sabrınız varsa bu oyunu mutlaka oynamalısınız.

Mount & Blade II: Bannerlord

Türk yapımı en iyi oyunlardan biri olan Mount & Blade II: Bannerlord aynı zamanda en iyi Orta Çağ temalı oyunlardan biridir. Kendi ordunuzu kurabildiğiniz, ticaret yapıp gelişebildiğiniz, savaş alanında taktik yapabildiğiniz bu oyun gerçekten eşsiz bir savaş atmosferi sunuyor.

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed serisinin ilk oyunu bizlere Orta Çağ’da bir suikastçi olma şansı tanıyordu. Bu nedenle serideki en özel oyunlardan biridir. Haçlı Seferleri dönemine tanıklık ettiğimiz bu oyunda Orta Çağ’ın kasvetli atmosferini iliklerimize kadar hissediyoruz.

Crusader Kings 3

Büyük ve kapsamlı, Orta Çağ temasına sahip bir strateji oyunu arıyorsanız Crusader Kings 3 aradığınız oyun olabilir. Stratejik derinlik bakımından uçsuz bucaksız bir oyun olan Crusader Kings 3, pek çok DLC ile birlikte daha da genişletilmiştir.

A Plague Tale: Innocence

Orta Çağ’ın daha az bilinen bir yönünü bize gösteren A Plague Tale: Innocence, salgın ve hastalık temaları üzerine kurulmuş oldukça farklı bir yapım. Alışılmış kılıç kalkan dövüşlerinden ziyade daha içsel ve duygusal bir yolculuk hikayesi olan bu oyun içinizi burkabilir.

Age of Empires II

Age of Empires serisi oyun dünyasının en köklü serilerinden biridir. RTS oyunları içerisinde de en çok bilinen yapımlardan biridir. Özellikle de serinin ikinci oyunu pek çok Orta Çağ hayranı tarafından tam not almıştır. Kaynak toplamaya ve bir üs inşa edip ordu kurup savaşmaya odaklandığınız bu oyunu bilmeyen yoktur. Yenilenmiş versiyonlarından birini satın alıp Age of Empires II’yi uzun saatler boyunca oynayabilirsiniz.

For Honor

Ubisoft’un 2017 yılında çıkarmış olduğu For Honor, şirketin en farklı oyunlarından biriydi. Farklı tarzdaki savaşçılardan birini seçip haritalarda diğer oyunculara karşı oynadığımız bu oyunda aksiyon hiçbir zaman dinmiyor. Etkileyici animasyonların bulunduğu bu oyunda amacınız karşınıza çıkan herkesi kılıçtan geçirmek.

Mordhau

Triternion tarafından geliştirilen ve yayınlanan Mordhau 2019 yılında yayınlandı. Orta Çağ atmosferini en iyi yansıtan oyunlardan biri olan Mordhau’da çevrimiçi bir şekilde diğer oyuncular ile savaşıyorsunuz. PvP odaklı bir oyun olan Mordhau öğrenmesi ve ustalaşması oldukça keyifli bir oyun.

Total War: Medieval II

Strateji oyunu severlerin uzun saatler boyunca oynadığı bir diğer oyun ise şüphesiz Total War: Medieval II’dir. Total War serisi, her oyununda farklı bir konsept ile bizleri savaş meydanına götürüyor. Medieval oyunlarında ise adından da anlaşılacağı üzere tema Orta Çağ. Total War oyunları içerisinde de oldukça özel bir yeri olan Total War: Medieval II mutlaka oynanması gereken bir oyun.

Chivalry 2

Çevrimiçi odaklı bir oyun arayan kişiler muhakkak Chivalry 2’ye göz atmalıdır. Tıpkı Mordhau gibi PvP odaklı bir savaş oyunu olan Chivalry 2, önceki oyunundan çok daha iyi bir şekilde bizlerle buluştu. Çeşitli güncellemeler ile her geçen gün daha iyiye gelen Chivalry 2 pek çok hata barındırsa da oynaması en keyifli Orta Çağ temalı oyunlardan biri.

Bu yazımzıda sizler için Orta Çağ oyunlarını sıraladık. Oynayacak oyun arayanların işine yarayacağını düşünüyoruz. Sizin favori Orta Çağ oyununuz hangisi? Listede eksik olduğunu düşündüğünüz başka Orta Çağ temalı oyun var mı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.