ÖTV İndirimleriyle Satılacak Olan Hibrit Araçlar
Resmi Gazete’de ÖTV indirimleriyle satılacak olan hibrit araçlarla ilgili bir karar yayınlandı. Peki, ÖTV indirimleriyle satılacak olan hibrit araçlar neler?
Birkaç gün önce Resmi Gazete’de kamuda tasarruf artırılmasına yönelik yasa yayınlandı. Bu yasada 70 km üzerinde menzilden oluşan şarjlı hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Plug-in Hybrid otomobillerin ÖTV oranı, %30’a düşecek. Biz de bu rehberde ÖTV indirimleriyle satılacak olan hibrit araçları sizler için derledik.
Hibrit Araba Nedir? Modelleri ve Fiyatları
Teknolojik gelişmelerin etkilediği sektörlerin başında araba sektörü geliyor. Peki hibrit araba nedir ve fiyat aralıkları nasıl seyrediyor? İşte detaylar!
ÖTV İndirimi Alacak Hibrit Araç Modelleri
Resmi Gazete’de belirtilen ÖTV indirimi alacak hibrit araç modelleri şunlardır;
- BYD Seal U DM-I Modeli: Mevcut ÖTV Oranı-%80 Yeni ÖTV Oranı-%30
- Skoda Kodiaq PHEV Modeli: Mevcut ÖTV Oranı- %80 Yeni ÖTV Oranı-%60
- BMW X1 xDrive30e Modeli: Mevcut ÖTV Oranı- %80 Yeni ÖTV Oranı- %60
- DS DS-9 E- TENSE Modeli: Mevcut ÖTV Oranı- %80 Yeni ÖTV Oranı: %60
Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL’i aşmayan otomobillerde %30 ÖTV indirimi yapılacak. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen ancak 1800 cm3’ü geçmeyen, ÖTV matrahıysa 1.350.000 TL’İ aşmayan otomobillerin ÖTV’si %70 olacak. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ten fazla olmayan ve ÖTV matrahıysa 1.350.000 TL’ i geçiyorsa ÖTV indirimi %60 olarak belirlendi.
Ayrıca yukarıda sıralanan araçların yanı sıra şu an menzili belli olmayan ve güncelleme sonucunda bahsedilen teknik tanıma girecek araçlar şöyle sıralanabilir;
- Volkswagen Golf PHEV
- Hyundai Tucson PHEV
- Audi A3 PHEV
- Opel Astra PHEV
- Chery PHEV
- Citroen C5 PHEV
- MG E-HS PHEV
- Opel Grandland PHEV
- DS4, DS7 PHEV
- Kia Sportage PHEV
Otomobil Fiyatları Ne Kadar Düşecek?
ÖTV indirimleriyle satılacak olan hibrit araçların başında BYD Seal U DM-i yer alıyor. Bu aracın henüz fiyatı belli değil. Yalnız en çok BYD’nin indirim alacağını söyleyebiliriz. BYD sıfır kilometre otomobiller, 2 milyon 150 bin TL’den satılıyor. Dolayısıyla BYD’nin yeni fiyatının ortalama 1 milyon 320 bin TL olacağı öngörülüyor.
DS 9 OPERA E-TENSE 250 fiyatı, 4 milyon 478 bin 100 TL’dir. Yeni yasayla birlikte bu fiyatın 3 milyon 980 bin 532 TL’ e kadar düşeceği tahmin ediliyor. BMW X1 xDrive30e’nin şu anki fiyatı, 4 milyon 87 bin TL’dir. Aracın yeni fiyatı ÖTV indirimiyle 3 milyon 632 bin 887 TL’ e düşecek.