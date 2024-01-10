Outlook Üzerinde E-Posta Şifreleme Nasıl Yapılır?

Veri ihlallerine karşı mutlaka Outlook e-posta şifreleme işleminin yapılması gerekiyor. Şifreleme sayesinde e-postalar güven altına alınır ve sizin dışınızda kimse hesabınızı görüntüleyemez.

Açılış ekranı şifreli hale getirildiğinde Outlook’un görüntülenmesinin önüne geçilebilir. Bu sayede maillerin de sahibi dışında okunmasının önüne geçilmiş olur.

Outlook E-Posta Şifreleme

Outlook e-posta şifreleme yöntemlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Microsoft Outlook Web İstemcisi

Microsoft Outlook web istemcisi üzerinden e-postaları şifreleme için şu adımlar takip edilmeli;

Mesaj yazılır

Şifreye tıklanır

E-postanın nasıl şifreleneceği seçilir

Yukarıdaki adımların ardından e-postalar otomatik şifrelenmiş olacak.

2. Microsoft Outlook Masaüstü İstemcisi

Microsoft Outlook masaüstü istemcisi üzerinden e-postalar şöyle şifrelenir;

İlk olarak e-posta oluşturulur

Dosya’ya tıklanarak “Şifre” butonuna tıklanır

Uygun seçenek seçilerek işlem tamamlanır.

Microsoft Outlook’ta mesajları şifrelemenin alternatif yöntemi;

Mesaj yazılır

Seçenekler’e tıklanır

Şifre seçilir

Gerekli kısıtlamaların sunulduğu şifreleme seçilerek adımlar tamamlanır.

Outlook Hangi Şifreleme Seçeneklerini Sunar?

Outlook e-posta şifreleme seçenekleri şunlardır:

1. Gizli / Tüm Çalışanlar

Microsoft Outlook’ta onaylanan e-posta hesabına sahip alıcılarla erişim kısıtlanır. Bu seçenekte e-postalar belirli kişilere sunulur. Personellerin bazılarının e-postaları görmesi engellenir.

2. Sınırsız

Outlook’ta e-postalar için “Sınırsız” ayarlama yapıldığında mesajlar herkes tarafından görüntülenebilir.

3. İletme

Outlook üzerinde e-posta şifreleme yaparken kullanılan “İletme” seçeneği, sadece şifreleme özelliklerinden oluşur. “İletme” mesajı ile alıcıların mesajlarının diğer kişilere iletilmesi engellenir.

4. Yalnızca Şifrele

Alıcı kimliğinin doğrulanması ve mesajın okunması için tek şifrenin kullanılmasını içeren bir seçenektir.

Outlook Üzerinde E-Posta Şifreleme Güvenli mi?

Outlook e-posta şifreleme işlemi güvenlidir. Şifreleme yapıldığından dolayı bilgisayar korsanları kesinlikle mesajlara ulaşıp okuyamaz. Böylelikle bilgilerinde kullanılması imkansız hale gelir. E-postaların şifrelenmesi siber tehditlere karşı alınan en önemli tedbirlerdendir.

Şifreleme işlemi sayesinde e-postaların üçüncü kişilerin eline geçmesinin önüne geçilir. Outlook üzerinde e-postlar, uçtan uca şifrelenerek daha güvenli hale getirilir.

Outlook üzerinden e-posta şifreleme işlemi, uçtan uca kimlik tabanlı şifreleme çözümü sunuyor. Bu çözüm sayesinde kullanıcılar; kolay anahtar oluşturma, kişilerin kullanabileceği web tabanlı okuyucu ve bakım gerektirmeyen anahtar yönetimine sahip olur.