Outlook İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

Outlook imza ekleme işleminin yapılabilmesini sağlayarak kullanıcıların e-postalarının sonunda şirket adı, iş unvanı ve web sitesi gibi bilgiler ekleyebilmesine olanak tanıyor. Popüler hizmette söz konusu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterlidir.

En iyi e-posta uygulamaları arasında yer alan Outlook, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Modern arayüzü ile kullanım kolaylığı sağlayan hizmette kullanıcılar isterse e-postaların sonuna çeşitli bilgiler içeren imza ekleyebiliyor.

Eklenen imza, gönderilen e-postaların sonunda yer alıyor. Böylece karşı taraf, imzada bulunan bilgileri kolayca görüntüleyebiliyor. Peki, Outlook'ta imza nasıl eklenir? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Outlook İmza Ekleme Adımları

Outlook'un web sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki dişli çark simgesine tıklayın.

"Tüm Outlook ayarlarını görüntüle" butonuna basın.

"Oluştur ve yanıtla" sekmesine girin.

İmza belirleyin.

"Kaydet" butonuna basın.

Tüm dünyada çok popüler olan Outlook isimli e-posta hizmetinde çok pratik bir şekilde imza ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle söz konusu hizmetin resmî web sitesini ziyaret edin. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerini yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan dişli çark simgesinin üzerine tıklayın. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede temalardan koyu moda kadar çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. Bunlar arasından "Tüm Outlook ayarlarını görüntüle" butonuna basın.

"Tüm Outlook ayarlarını görüntüle" butonuna tıkladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede "Düzen", "Ekle", "Kurallar" dahil olmak üzere çeşitli sekmeler bulunacak. Bu sekmeler arasından "Oluştur ve yanıtla" sekmesine girmeniz gerekiyor.

"Oluştur ve yanıtla" sekmesinde "İmza adını düzenleyin" yazısının yer aldığı kutucuğa ve altındaki kısma gerekli bilgileri girin.

İmzanız ile ilgili bilgileri girdikten sonra "Kaydet" butonuna basın. Bu butona tıkladığınız takdirde imzanız oluşturulacaktır. Oluşturduğunuz tüm e-postalarda imzanızın görünmesini istiyorsanız "İmzamı oluşturduğum yeni iletilere otomatik olarak ekle" seçeneğini işaretleyin.

Eğer imzanızın hem gönderdiğiniz hem de yanıtladığınız e-postalarda görünmesini istiyorsanız "İlettiğim veya yanıtladığım iletilere otomatik olarak imzamı ekle" seçeneğini etkinleştirin.