Microsoft Outlook
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 271,595
- Üretici Microsoft
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Microsoft Outlook, e-postalarınızı, kişilerinizi, yapılacak işlerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde kontrol etmenize olanak sağlayan popüler e-posta istemcisidir.
Outlook, Microsoft'un popüler verimlilik ve ofis yazılım paketi olan Microsoft Office altında yer alan başarılı yazılımlardan bir tanesidir. Outlook yardımıyla e-posta hesaplarınızı, tüm kişi listelerinizi, yapmanız gereken işleri ve randevularınızı tek bir yerden kolayca kontrol edebilirsiniz.
Microsoft Outlook Özellikleri
- Ücretsiz,
- Sade arayüz,
- Kullanıcı dostu bir yapı,
- Online,
- Farklı dil seçenekleri,
E-Posta hesaplarınızı Outlook ile ilişkilendirerek, gelen tüm e-postalarınızı Outlook üzerinde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Microsoft Outlook ile bir yandan e-postalarınız üzerinde çalışırken bir yandan da randevularınızı düzenleyebilirsiniz veya e-posta, telefon gibi bilgileri hatırlamanıza gerek kalmadan etkileşim içerisinde olduğunuz tüm kişileri tek bir yerde listeleyebilirsiniz.
Geliştirilen kullanıcı arayüzü sayesinde çok daha kullanışlı ve akıcı bir hal alan Outlook sayesinde tüm e-posta hesaplarınız arasında kolaylıkla geçiş yapabilir, tüm e-postalarınızı ve kişilerinizi istediğiniz gibi yönetebilir, diğer Microsoft servisleriyle entegre olacak şekilde görevlerinizi ve randevularınızı hazırlayabilirsiniz.
Sosyal ağ entegrasyonu sayesinde Facebook, LinkedIn gibi popüler ağlar üzerindeki güncellemelere en hızlı şekilde ulaşmanıza da olanak sağlayan yazılım, yeni gezinti çubuğu sayesinde tüm iletişim işlemlerinizi çok daha hızlı yapmanızı sağlıyor.
Kişi kartları özelliği sayesinde bir kişiye ait birden çok iletişim bilgisini ve güncellemeyi anlık olarak görebileceğiniz Microsoft Outlook, farklı pencereleri düzenlemenize gerek kalmadan her şeye kolayca göz atmanıza izin verir.
Sahip olduğu takvim özelliği sayesinde aynı zamanda bir ajanda ve görev yöneticisi görevi de gören program ile isterseniz takviminizi diğer kullanıcılarla paylaşabilir ve kişilerin boş günlerinizi görüntülemesini sağlayabilirsiniz.
Yine Microsoft Outlook 2013 ile birlikte gelen gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleri sayesinde aradığınız her şeyi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Gelişmiş arama seçenekleri sayesinde sadece e-postalarınızı değil kişilerinizi ve görevlerinizi de arayabilirsiniz.
Oldukça gelişmiş bir e-posta istemcisi olan Microsoft Outlook'a sahip olmak isteyen kullanıcıların Microsoft Office 365 paketini satın almaları ve Microsoft'un ofis yazılım paketiyle birlikte kullanmaları gerekmektedir. Office 365'in bir aylık deneme sürümünü hemen indirerek, içerisinde yer alan Microsoft Outlook 2013 yazılımından yararlanabilirsiniz.
Microsoft Outlook
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,966
- DOSYA BOYUTU 9.30 MB
- Üretici Microsoft
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Microsoft Outlook uygulaması ile hem Outlook hem de diğer e-posta hesaplarınızı Android cihazlarınızdan kolayca yönetebiliyorsunuz.
Microsoft Outlook uygulaması, adından da farkedebileceğiniz gibi Microsoft tarafından resmi olarak Android cihaz kullanıcıları için yayınlandı ve e-postalarınızın telefon veya tabletlerlerinizden kolayca yönetimine olanak tanıyor. Ücretsiz olarak sunulan ve oldukça güzel bir performans sunan uygulamanın tasarımı da hızlıca uyum sağlayabilmenize olanak tanıyor.
Her ne kadar uygulamanın adında Outlook geçse de sadece Outlook hesaplarını değil, pek çok diğer e-posta servisini de destekleyen Microsoft Outlook'ta yer alan servisler şu şekilde listeleniyorlar:
- Outlook
- Microsoft Exchange
- Office 365
- Hotmail ve MSN
- Gmail
- Yahoo Mail
- iCloud
Böylelikle birden fazla ve farklı serviste bulunan e-posta adreslerini kullanıyorsanız hepsini sadece Microsoft Outlook'tan yönetebiliyorsunuz.
Uygulamanın önemli e-postaları öne çıkarma ve böylece hemen haberdar olmanızı sağlama özelliği sayesinde acil durumlarda belki de yüzlerce farklı e-posta arasında dolanmadan kesinlikle ihtiyaç duyacaklarınıza hemen erişebiliyorsunuz.
Elbette pek çok diğer uygulamada yer alan silme, arşivleme ve geleceğe doğru planlama seçenekleri de Microsoft Outlook'ta yer alıyor. Outlook takvimini de entegre bir şekilde barındıran uygulama, takviminizdeki belirli eylemlerin zamanı geldiğinde bildirimler sağlayarak sizi bilgilendirebiliyor.
Arama yapma, kişi listeleri arasında gezinme, dosya arama gibi geçmişe yönelik içeriklerin bulunmasına katkı sağlayacak opsiyonların da uygulamada yer alması sayesinde e-posta iletişimlerinize dair tüm operasyonları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildiğinizi söyleyebilirim.
Eğer Microsoft ürünlerini seviyor ve Outlook hesabınızı yahut diğer e-mail hesaplarınızı tek bir uygulamadan kullanmak istiyorsanız göz atmadan geçmeyin derim.
Microsoft Outlook
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,671
- DOSYA BOYUTU 22.50 MB
- Üretici Microsoft
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Microsoft Outlook uygulaması sayesinde iPhone ve iPad cihazlarınızdan Outlook ve diğer e-posta hesaplarınızı kolayca yönetebiliyorsunuz.
Microsoft Outlook uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırlanmış resmi Outlook e-posta uygulaması olarak karşımıza çıktı ve tabii ki Microsoft tarafından hazırlanmış. Ücretsiz olarak sunulan ve çok sayıda farklı özelliği kullanımı kolay bir arayüzle birlikte sunabilen uygulama, sadece Outlook hesaplarını değil diğer e-posta servisi hesaplarını da yönetebildiği için kullanmaktan keyif alabileceğiniz uygulamalar arasında.
Outlook, Exchange, Office365, Gmail. Yahoo Mail ve iCloud hesaplarını destekleyen uygulama, böylece birden fazla servis kullananların sadece tek bir uygulamadan tüm e-posta iletişimlerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.
Tabii ki uygulamada diğer benzer uygulamalarda yer alan onlarca özellik bulunuyor. Bunların temel olanlarına kısaca değinmek gerekirse;
- Önemli e-mailleri öne alma
- Arşiv, zamanlama ve silme seçenekleri
- Bütünleşik takvim uygulaması
- Randevu ve toplantı bildirimleri
- Dosya eki gönderebilme
- Gelişmiş arama seçenekleri
Uygulama içerisindeki pek çok sıralama ve filtreleme imkanından faydalanarak aradığınız bilgilere erişmenin oldukça kolay olduğunu söyleyebilirim. Oldukça performanslı bir şekilde çalışan ve böylece sorunsuzca e-posta iletişiminizi sürdürmenizi sağlayan uygulamaya göz atmaktan hoşlanabileceğinizi düşünüyorum.