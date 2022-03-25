Microsoft Outlook, e-postalarınızı, kişilerinizi, yapılacak işlerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde kontrol etmenize olanak sağlayan popüler e-posta istemcisidir.

Can Çevrim - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Outlook, Microsoft'un popüler verimlilik ve ofis yazılım paketi olan Microsoft Office altında yer alan başarılı yazılımlardan bir tanesidir. Outlook yardımıyla e-posta hesaplarınızı, tüm kişi listelerinizi, yapmanız gereken işleri ve randevularınızı tek bir yerden kolayca kontrol edebilirsiniz.

Microsoft Outlook Özellikleri

Ücretsiz,

Sade arayüz,

Kullanıcı dostu bir yapı,

Online,

Farklı dil seçenekleri,

E-Posta hesaplarınızı Outlook ile ilişkilendirerek, gelen tüm e-postalarınızı Outlook üzerinde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Microsoft Outlook ile bir yandan e-postalarınız üzerinde çalışırken bir yandan da randevularınızı düzenleyebilirsiniz veya e-posta, telefon gibi bilgileri hatırlamanıza gerek kalmadan etkileşim içerisinde olduğunuz tüm kişileri tek bir yerde listeleyebilirsiniz.

Geliştirilen kullanıcı arayüzü sayesinde çok daha kullanışlı ve akıcı bir hal alan Outlook sayesinde tüm e-posta hesaplarınız arasında kolaylıkla geçiş yapabilir, tüm e-postalarınızı ve kişilerinizi istediğiniz gibi yönetebilir, diğer Microsoft servisleriyle entegre olacak şekilde görevlerinizi ve randevularınızı hazırlayabilirsiniz.

Sosyal ağ entegrasyonu sayesinde Facebook, LinkedIn gibi popüler ağlar üzerindeki güncellemelere en hızlı şekilde ulaşmanıza da olanak sağlayan yazılım, yeni gezinti çubuğu sayesinde tüm iletişim işlemlerinizi çok daha hızlı yapmanızı sağlıyor.

Kişi kartları özelliği sayesinde bir kişiye ait birden çok iletişim bilgisini ve güncellemeyi anlık olarak görebileceğiniz Microsoft Outlook, farklı pencereleri düzenlemenize gerek kalmadan her şeye kolayca göz atmanıza izin verir.

Sahip olduğu takvim özelliği sayesinde aynı zamanda bir ajanda ve görev yöneticisi görevi de gören program ile isterseniz takviminizi diğer kullanıcılarla paylaşabilir ve kişilerin boş günlerinizi görüntülemesini sağlayabilirsiniz.

Yine Microsoft Outlook 2013 ile birlikte gelen gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleri sayesinde aradığınız her şeyi çok daha kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Gelişmiş arama seçenekleri sayesinde sadece e-postalarınızı değil kişilerinizi ve görevlerinizi de arayabilirsiniz.

Oldukça gelişmiş bir e-posta istemcisi olan Microsoft Outlook'a sahip olmak isteyen kullanıcıların Microsoft Office 365 paketini satın almaları ve Microsoft'un ofis yazılım paketiyle birlikte kullanmaları gerekmektedir. Office 365'in bir aylık deneme sürümünü hemen indirerek, içerisinde yer alan Microsoft Outlook 2013 yazılımından yararlanabilirsiniz.