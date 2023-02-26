PDR ve Psikoloji Farkı Nedir?

Ülkemizde ve dünyada oldukça popüler olan mesleklerden ikisi olan PDR ve pskiloji hiç şüphesi her sene üniversite seçimlerinde de kendini gösteriyor. Öyle ki her üniversite seçiminde bu iki bölüm en üst sıralarda kapanıyor. Peki, kısa bir bilgilendirmenin ardından PDR ve psikoloji arasındaki fark nedir? Gelin, yakından bakalım.

PDR ve Psikoloji Arasındaki Fark Nedir?

PDR ve psikoloji üniversite tercihi yapacak kişilerde sıklıkla karıştırılan ve bir o kadar günümüzde de insanlar tarafından karıştırılan bilim dalları arasında yer alır. Psikoloji insan bilimini (ruh sağlığı, davranışlar vs.) inceleyen ve onun üzerine yoğunlaşan bir bilim dalıyken PDR ise daha çok danışmanlık üzerine kurulmuş bir bilim dalıdır.

Hatta PDR bölümü okuyan kişiler için birer eğitimci demek yanlış olmaz. Psikolojinin birbirinden farklı birçok alt dalı bulunmaktadır. Örneğin, evrimsel psikoloji, spor psikolojisi gibi. PDR ise daha çok psikolojinin eğitim alanında uzmanlaşır. Bu nedenle PDR lisans bölümünü bitiren kişilere eğitimci demek yanlış olmaz.

PDR okuyan kişiler bir psikolog değildir. En sık yanılgılardan biri de PDR ve psikolojinin aynı olduğudur. Oysa psikolojik danışmanın birer psikolog olması için yapması gereken şeylerden en başta psikoloji lisansı okumasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Psikoloji okuyan biri klinik psikolog olur mu?

PDR okuyan biri psikolojiye yatay geçiş yapabilir mi?

Psikolog doktor olur mu?

Psikoloji Okuyan Biri Klinik Psikolog Olur mu?

Psikoloji okuyan biri sadece psikolog ünvanını kazanmış olur. Ancak bir klinik psikolog değildir. Eğer klinik psikolog olup terapi yapmak istiyorsa psikoloji yüksek lisans yapmak durumundadır. Psikoloji'nin birçok alanı olduğundan dolayı birçok alanda yüksek lisans yapabileceğinizi de unutmamak gerekir.

PDR Okuyan Biri Psikoloji'ye Yatay Geçiş Yapabilir mi?

Evet, PDR okuyan bir lisans öğrencisi psikoloji bölümüne yatay geçiş yapabilir. Ancak yatay geçiş yapmadan önce iyi düşünmekte yarar var.

Psikolog Doktor mudur?

Psikolog bir doktor değildir. Psikoloji başlı başına ayrı bir bilim olduğundan dolayı bu duruma farklı bakmak gerekir. Doktor olmak isteyen kişiler TIP okumalıdır. Psikoloji lisans bölümünü bitirmek sizi doktor yapmaz.

PDR ve psikoloji arasındaki farkı açıkladığımız yazımızda sizler için kısa ve öz bir şekilde bilgilendirmeler de bulunduk. Peki sizler bu konu hakkında düşünceleri neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca her insanın bir kere olsun yaptığı safsata ne demek? Merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.