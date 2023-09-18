Peugeout’un En Yenisi: E-3008 Özellikleri ve Fiyatı

Peugeot E-3008, yeni tasarımıyla çok dikkat çekiyor. Etkin fastback SUV tasarıma sahip olan otomobil, konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni teknolojilerle tasarlanan otomobil %100 elektriklidir.

Peugeot’un yeni otomobili, Stellantis Grubu’na ait STLA Medium platformunu kullandı. Bu platformu kullanan ilk seri üretim modelidir.

Peugeot E-3008 Özellikleri

Peugeot E-3008, üç farklı güç aktarma kombinasyonundan oluşuyor. Ayrıca otomobilde üç opsiyon paketiyle GT ve Allure donanım seviyeleri mevcuttur. Otomobilin sol arka çamurluğunda şarj girişi bulunuyor. Aracın şarjı bu giriş üzerinden DC ya da AC şeklinde dolduruluyor.

DC hızlı şarj destekli bataryalar, ortalama yarım saat içerisinde %20’den %80’e kadar doluyor. Aracın bataryası, V2L (vehicle to load) teknolojisiyle de kullanılabiliyor. DC, 160 Kw’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor.

AC şarj bataryası, üç fazlı kaynak üzerinden 11 Kw’a kadar standart şekilde şarjı doldurabiliyor. AC şarj bataryası ile 22 kW üç fazlı şarja destek veren cihaz opsiyon amaçlı sunuluyor. Aracın verimliliğini artırmak amacıyla standart ısı pompası da tasarlanmıştır.

Peugeot E-3008; Moderate, Low ve Increased’ten oluşan üç seviyeli rejeneratif fren sisteminden oluşuyor. Increased, Moderate ve Low, direksiyon simidi arkasına monte edilen kulakçılarla da kolayca değişiyor.

Low modunun özelliği, içten yanmalı motorlu araçlarındakine benzerdir. Moderate ve Increased modlarınınsa rejenerasyon düzeyleri arka tarafta yer alan stop lambalarını otomatik şekilde yakabiliyor.

Peugeot E-3008’in ilk versiyonu, 73 kWsa net kapasiteli 400V nikel-manganez-kobalt (NMC) bataryadan oluşuyor. NMC batarya; 343 Nm tork üretimi yapan sürekli mıknatıslı senkron motora güç sağlıyor. NMC batarya; 157 kW (210 hp) ve ön aksa entegreye de güç veriyor. Araç kullanıcılarına 525 kilometreye kadar da sürüş menzili sunuyor.

Otomobilin uzun menzil versiyonu, 98 kWsa kapasiteli çok büyük bataryadan gücünü alıyor. Motorun ön aksası entegre edilmiştir. Motor toplam 343 Nm tork ve 170 kW (230 hp) güç üretiyor.

Aracın uzun menzilli versiyonu, çift motor opsiyonuna sahip değildir. Fakat 700 km’ye kadar toplam sürüş menzili sunuyor. Peugeot’un yeni son teknolojiyle tasarlanan aracı; Spor, Normal ve Eko modlarından oluşuyor. Peugeout E-3008’in çift motorlu versiyonlarındaysa 4WD mod yer alıyor.

Aracın ilk versiyonunun bir üstü olan versiyonsa 73 kWsa’lik bataryaya sahiptir. Bu batarya, çift elektrik motoruna güç sağlıyor. Üst versiyon, ilk versiyondan farklı olarak motora ilave arka akstra 83 kW (111 hp) güç sunuyor.

Üst versiyonda 166 Nm tork üretimi yapan motorda vardır. Bu da toplamda 320 hp’lik gücün açığa çıkmasını sağlamıştır. Bir üst versiyonun sürüş menzili, ilk versiyonla aynı yani 525 km’dir.

Peugeot E-3008 Tasarımı

Peugeot E-3008, iç ve dış tasarım olarak iki ayrı şekilde ele alınabilir. Aracın iç tasarımı, yeni kokpit düzen “Pannoramic i-Cockpit” özelliğine sahiptir. Yeni kokpit düzeni; yüksek çözünürlüklü 21 inç kavisli panel, multimedya ekran ve dijital göstergeden oluşuyor.

Otomobilin Allure versiyonu, yeni kokpit düzenine ilave olarak birçok gelişmiş özellik bulunuyor. Bu özellikler, panoramik ekranın alt kısmında tek panele dizayn edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandır. Söz ettiğimiz bu dijital ekran, 21 inçlik panelle aynı özelliklere sahiptir.

Araç, AGR onaylı olarak tasarlanmıştır. Otomobilin ön koltukları ısıtma özellikli olarak geliştirilmiştir. Aracın opsiyon listesi içerisinde şu özellikler yer alıyor;

Havalandırma,

Yolcunun boyuna göre tasarlanan sönen ve yanan uyarlanabilir yan destekler,

Aracın bagaj hacmi, 520 litredir. Aracın 4WD versiyonlarının bagaj hacmi, 470 litredir. Otomobilin iç mekanında toplam 34 litrelik depolama alanı vardır.

Peugeot E-3008’in yeni kokpit tasarımı çok dikkat çekiyor. Vites düğmesi, üst kısma motor start-stop tuşunun yanında konumlandırılmıştır. Vites düğmesinin sağ tarafına kokpitle bütünlük oluşturan kişiselleştirilmiş hızlı menü ve havalandırma ızgaralarının olduğu i-Toggle paneli yer alıyor.

Yeni kokpit tasarımın orta konsolundaysa çift kapaklı depolama bölümü vardır. Ayrıca iki adet bardaklık, kablosuz şarj ünitesi ve elektronik park freni de entegre edilmiştir.

Peugeot E-3008 dış tasarımı, fastback-SUV modelinden oluşuyor. Bu model;

89 metre genişlik,

54 metre uzunluk,

64 metre yükseklikten oluşuyor.

Aracın ön tarafında pençe tarzında gündüz LEDleri bulunuyor. Aynı zaman ön kısımda Peugeout logosunun olduğu çerçevesiz panjur ve ince farlarda yer alıyor. Peugeot E-3008’in tüm versiyonlarında Pixel LED farlar bulunuyor.

Aracın hava sürtünme katsayısı, 0.28’dir. Araç, aerodinamik performansı ve jantlarıyla da dikkat çekiyor. Aracın GT versiyonlarının arka kısmı, 3D dinamik tasarımdan oluşuyor. 19 inç-20 inç jantların orta kısmındaysa yeni dizayn edilen Peugeot logosu monte edilmiştir.

Peugeot E-3008 Fiyatı

%100 elektrikli SUV model Peugeot E-3008, satışa 2024 yılının şubat ayında sunulacak. Araç, ilk Avrupa pazarında kademeli olarak satışa çıkarılacak.

3 farklı versiyonla piyasaya sunulacak olan aracın fiyatı hakkında net bilgi yok. Fakat Avrupa’da tahmini olarak 50.000 Euro’dan yani son kur durumuna göre 1.440.428,34 TL’den satışa sunulması bekleniyor. Konuyla alakalı net bilgileri buradan aktarmaya devam edeceğiz.