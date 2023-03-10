Photoshop’ta GIF Nasıl Yapılır?

Görüntü dosyası formatı şeklinde ifade edilen GIF, aslında PNG ve JPEG gibi bir dosya türü olarak biliniyor. Bu dosya birçok ayrı görüntüden oluşuyor. Bu görüntülerin ekrana hızlı bir şekilde yansıması da GIF'i oluşturuyor. Kısacası ekranda görüntülerin hareket yansıması gibi durması GIF’ten kaynaklanıyor.

Hareketli resim olarak adlandırılan GIF’ler kısa video şeklindedir. Aynı zamanda hareket halindeymiş gibi görünen fakat durağan olan görüntülerdir. GIF yapmak bazı kişilerce zor gibi algılanabilir. Fakat Photoshop’a biraz zaman ayırılıp aşağıdaki adımlar uygulanırsa kolayca Photoshop’ta GIF yapılabilir.

Photoshop’ta Videodan GIF Yapma

Kısa şekildeki kliplerden Photoshop’ta GIF yapılabilir. Bunun için kliplerin döngüye alınması gerekiyor. 1 ya da 2 saniyelik videolar Photoshop’ta GIF haline hızlıca getirilebilir. Burada sadece birkaç noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar için şu adımlar takip edilmeli:

1. Video Photoshop’ta Açılmalı

Photoshop üzerinde videonun tümü açılabilir. Ayrıca videodan seçili olan karakterler de içe aktarılabilir. “Dosya Açılır” menüsü üzerinden “Dosya > Aç” seçip video direkt Photoshop üzerinden açılabilir. Bunun için ilk olarak video dosyasına gidilip “Aç” butonuna tıklanır. Zaman Çizelgesi penceresi üzerinden video otomatik açılır.

Dosya menüsünden videonun içinden seçilen karakterler içe aktarılır. Dosya > İçe Aktar > Video Karelerini Katmanlara Aktar” adımları takip edilir. Daha sonra video dosyası üzerinden “Aç”a tıklanır. “Videoyu Katmanlara Aktar” penceresinden içe aktarılacak videonun bölümü seçilir. Altta yer alan başlangıç ve bitiş kaydırıcıları da hareket ettirilir.

Akabinde “Her Biriyle Sınırla” kutusu işaretlenip bir sayı girilir. Burada en ideali 4 ya da 5 karedir. İstenilen hareketin elde edilmesi için minimum düzeyde kare kullanılmalıdır. “Çerçeve Animasyonu Yap” yanında yer alan kutu seçilip ardından “Tamam” butonuna tıklanır. Videonun tüm kareleri katman şeklindedir.

2. Web İçin Yeniden Boyutlandırılmalı

GIF’ler küçük video dosyalarından oluşuyorsa yüklenmeleri daha hızlıdır. Görüntü açılır menüsü üzerinden “Görüntü > Görüntü Boyutu ögesi” seçilir. Görüntü Boyutu penceresinden uzun kenarın boyutu 480x720 piksel arasında girilmelidir. Fakat web için GIF kaydedildikten sonra da boyut değiştirilebiliyor. “Tamam” seçeneğine tıklanarak ekrana gelen “Dönüştür” butonu seçilmelidir.

3. GIF için Çerçeveler Seçilmeli

GIF olarak kullanılmak istenen video bölümünün parantez içine alınması; başlangıç ve bitiş noktalarının taşınmasıyla mümkündür. GIF’te en ideal toplam süre ortalama 6 saniye olarak biliniyor. Ancak bu süreden daha kısa da olabiliyor. Bölüm bir döngü üzerinde birkaç kez oynatılır. Başa dönüldükten sonra videonun görünümüne çok dikkat edilmesi gerekiyor. Başlangıç ve bitiş konumu kullanıcı tarafından seçilebilir.

4. Web İçin Kaydetme

Animasyonlu GIF dosyasının web için kaydedilmesi “dosya açılır menüsü” üzerinden gerçekleşir. “Dosya > Dışa Aktar > Web İçin Kaydet (Eski)” adımları takip edilir. Önizleme butonuna tıklandığında GIF bir tarayıcı penceresinde açılır. İlk olarak “Kaydet” daha sonra da “Konum” ve “Tekrar Kaydet” seçilir. Bu işlemlerin ardından videonun döngüsü oluşturulmuş olur.

Normal Hareketsiz Fotoğraflardan Animasyonlu GIF Yapma

Photoshop üzerinden GIF yapabilmek için iki ya da daha çok kareyle hareket yanılsaması yapılabilir. Görüntülerdeki ögelerde herhangi bir değişim yaşanmaz. Sadece görüntülerin çerçeveleri arasında minimum bir ögede değişme olur. Normal hareketsiz fotoğraflardan animasyonlu GIF yapmak için aşağıda belirttiğimiz noktalara dikkat etmeniz gerekiyor:

1. Görüntüleri Seçme

İlk olarak GIF yapılmak istenen fotoğraflar seçilir. Hareket yanılsamasının olabilmesi için minimum 2 maksimum 100 fotoğraf kullanılabilir. 100’ün üzerinde fotoğraf kullanıldığında web sitesine yavaş yüklenmeye başlar.

2. Fotoğrafların Photoshop’ta Katman Şeklinde Açılması

Dosyaların tek Photoshop dosyası üzerinde ayrı katmanlar şeklinde yüklenmesi gerekiyor.

Lightroom üzerinden fotoğrafların vurgusu yapılıp “Fotoğraf açılır menüsü” seçilir.

“Fotoğraf > Düzenle > Photoshop’ da Katmanlar Olarak Aç” adımları takip edilir.

Dosyalar eğer Photoshop üzerinden açılacaksa aynı klasör içerisine kaydedilir. Bunun için Photoshop’ta “Dosya açılır menüsü” üzerine gelinir.

“Dosya > Komut Dosyaları > Dosyaları Yığına Yükle” ögeleri seçilir.

“Gözat” seçeneğine tıklanarak GIF’in oluşturulacağı resimlerin olduğu alana gidilir. İlk olarak “Aç” daha sonra “Tamam” butonlarına tıklanır.

Düzenle açılır menüsü üzerinden “Düzenle > Katmanları Otomatik Hizala” seçilir.

Grafik ve metin eklenmesi yanında katmanlarda çoğaltılabilir.

Katman açılır menüsü üzerinden metin yinelenen katmanla birleştirilir. “Katman > Birleştir” seçilir.

3. Fotoğrafların Web İçin Boyutlandırılması

RAW dosyaları başta olmak üzere pek dosya türü Photoshop üzerinden açılabiliyor. Photoshop üzerinden GIF oluşturmak için herhangi ekstra piksellere ihtiyaç duyulmaz. Photoshop’ta GIF oluşturmak için ideal boyut uzun kenar için 480 pikseldir. Yalnız 480 piksel 720 piksele kadar çıkabiliyor. Öncelikle açılır menüsüne gidilir. “Görüntü > Görüntü Boyutu” seçilir. Görüntü Boyutu penceresi üzerinden küçük piksel boyutu girilip “Tamam” butonu seçilir.

4. Çerçeve Animasyonunun Oluşturulması

Windows açılır menüsünden “Pencere > Zaman Çizelgesi” seçilir. Çalışma alanının alt tarafında yeni “Zaman Çizelgesi Penceresi” bulunmaktadır. Pencere ortasında konumlanmış olan oka tıklanarak menü üzerinden “Çerçeve Animasyonu Oluştur” seçilir. Üst katman “Zaman Çizelgesi” penceresinde görünür.

5. Katmalardan Çerçeve Yapılması

Tüm katmanların görülebilmesi için “Zaman Çizelgesi” penceresinin sağ üst köşesinde konumlanan üç çizgi seçilir. Yeni menü açılarak “Katmanlardan Çerçeveler Oluştur” tıklanır. Katmanlar, Zaman Çizelgesi penceresi üzerinde ayrı ayrı kare şeklinde görülür. Katmanların sırası değiştirilebilir. Bunun için çerçevelerin farklı konuma sürüklenmesi gerekiyor.

6. Her Kareye Bir Süre Ayarlama

Her kare altında “Varsayılan” süre 0 saniye şeklinde görüntülenir. Karelerin altında yer alan zamanın yanındaki imlece tıklanmalıdır. Karelerin süreleri teker teker ya da aynı anda değiştirilebilir. GIF önizlemesi için “Yürüt” denetimine tıklanmalıdır. Burada kullanıcı farklı zaman seçeneklerini kullanabilir. Eğer kare çok fazlaysa ve akıcı, hareketli bir çalışma elde etmek isteniyorsa sürelerin kısa seçilmesi gerekiyor. Stop- start efektler için uzun süre seçilmelidir.

7. Döngü Seçilmeli

Varsayılan kapsamında GIF sürekli bir döngünün içinde oynar. Bunun değiştirilmesi döngü menüsü ile mümkündür. GIF kullanıcının tercihine göre birkaç defa oynatılabilir. GIF’in “OYNAT” butonuyla önizlemesi yapılabilir.

8. Web’te Kaydet

GIF dosyası, web için dosya açılır menüsü üzerinden kaydedilir. Dosya > Dışa Aktar > Web İçin Kaydet (Eski) ögesi seçilir. Web için Kaydet penceresinden GIF 128 titreşimli ön ayar seçimi yapılır. Böylelikle resimdeki renk sayısı sınırlandırılmış olur. Ayrıca GIF hızlı şekilde yüklenir. Yalnız tüm bu işlemlere rağmen fotoğrafların renk gradyanları aynı kalır. Önizleme sekmesi üzerinden GIF tarayıcı penceresinden açılır. Kaydet seçeneğine tıklanıp bir konum seçilir. Ardından yeniden “Kaydet” seçilir.

Sizler için bu yazımızda Photoshop’ da GIF yapma yöntemlerinden bahsettik. Ayrıca En Faydalı Photoshop Kısayolları başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.