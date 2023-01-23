En Faydalı Photoshop Kısayolları
Adobe Photoshop kısayolları hangileri? En faydalı Photoshop kısayollarını sizler için derledik.
Fotoğraf dünyasının vazgeçilmezlerinden biri olan uygulama Adobe Photoshop, hiç şüphesiz rakiplerinin önüne fark ile geçmektedir. Adobe Photoshop ile birçok kısayol bulunmaktadır. Bu kısayollar sayesinde işlerinizi birkaç saniyede halledebileceğinizi biliyor muydunuz? O halde gelin Photoshop kısayollarına birlikte bakalım.
Adobe Photoshop Kısayolları (Windows)
- Hepsini Seç / Ctrl+A
- Seçiciliği gider / Ctrl+D Cmd+D
- Yeniden Seç / Ctrl+Shift+D
- Inverse / Ctrl+Shift+I
- Preview / CMYK Ctrl+Y
- Gamut Warning / Ctrl+Shift+Y
- Zoom In / Ctrl++
- Aç / Ctrl+O
- Farklı Aç / Ctrl+Alt+O
- Kapat / Ctrl+W
- Hepsini Kapat / Ctrl+Shift+W
- Kaydet / Ctrl+S
- Farkli Kaydet / Ctrl+Shift+S
- Web için Kaydet / Ctrl+Alt+Shift+S
- Sayfa Ayarları / Ctrl+Shift+P
- Yazdır / Ctrl+P
- Çıkış / Ctrl+Q
- ImageReady’ e geç / Ctrl+Shift+M
- Yardım / F1
- Geri Al / Ctrl+Z
- History ’de bir adim geri / Ctrl+Alt+Z
- History ’de bir adim ileri / Ctrl+Shift+Z
- Kes / Ctrl+X
- Kopyala / Ctrl+C
- Yapıştır / Ctrl+V
- İçine Yapıştır / Ctrl+Shift+V
- Free Transform / Ctrl+T
- Yeni Çalışma Alanı / Ctrl+N
- Yeni Katman / Ctrl+Shift+N
- Zoom Out / Ctrl+-
Adobe Photoshop Kısayolları (Mac)
- Hepsini Seç / Cmd+A
- Seçiciliği gider / Cmd+D
- Yeniden Seç / Cmd+Shift+D
- Inverse / Cmd+Shift+I
- Preview CMYK / Cmd+Y
- Gamut Warning / Cmd+Shift+Y
- Zoom In / Cmd++
- Aç / Cmd+O
- Farklı Aç / n/a
- Kapat / Cmd+W
- Hepsini Kapat / Cmd+Shift+W
- Kaydet / Cmd+S
- Farkli Kaydet / Cmd+Option+S
- Web için Kaydet / Cmd+Option+Shift+S
- Sayfa Ayarları / Cmd+Shift+P
- Yazdır / Cmd+P
- Çıkış / Cmd+Q
- ImageReady’ e geç / Cmd+Shift+M
- Yardım / F1
- Geri Al / Cmd+Z
- History ’de bir adim geri / Cmd+Option+Z
- History ’de bir adim ileri / Cmd+Shift+Z
- Kes / Cmd+X
- Kopyala / Cmd+C
- Yapıştır / Cmd+V
- İçine Yapıştır / Cmd+Shift+V
- Free Transform / Cmd+T
- Yeni Çalışma Alanı / Cmd+N
- Yeni Katman / Cmd+Shift+N
- Zoom Out / Cmd+-
Photoshop Alternatifi Programlar (Ücretsiz)
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Bu içeriğimizde Photoshop kısa yollarını sizler için derledik. Peki sizler en çok hangi kısayolu kullanıyorsunuz ve neden? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayınız. Photoshop ücretsiz kullanma nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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