En Faydalı Photoshop Kısayolları

Fotoğraf dünyasının vazgeçilmezlerinden biri olan uygulama Adobe Photoshop, hiç şüphesiz rakiplerinin önüne fark ile geçmektedir. Adobe Photoshop ile birçok kısayol bulunmaktadır. Bu kısayollar sayesinde işlerinizi birkaç saniyede halledebileceğinizi biliyor muydunuz? O halde gelin Photoshop kısayollarına birlikte bakalım.

Adobe Photoshop Kısayolları (Windows)

Hepsini Seç / Ctrl+A

Seçiciliği gider / Ctrl+D Cmd+D

Yeniden Seç / Ctrl+Shift+D

Inverse / Ctrl+Shift+I

Preview / CMYK Ctrl+Y

Gamut Warning / Ctrl+Shift+Y

Zoom In / Ctrl++

Aç / Ctrl+O

Farklı Aç / Ctrl+Alt+O

Kapat / Ctrl+W

Hepsini Kapat / Ctrl+Shift+W

Kaydet / Ctrl+S

Farkli Kaydet / Ctrl+Shift+S

Web için Kaydet / Ctrl+Alt+Shift+S

Sayfa Ayarları / Ctrl+Shift+P

Yazdır / Ctrl+P

Çıkış / Ctrl+Q

ImageReady’ e geç / Ctrl+Shift+M

Yardım / F1

Geri Al / Ctrl+Z

History ’de bir adim geri / Ctrl+Alt+Z

History ’de bir adim ileri / Ctrl+Shift+Z

Kes / Ctrl+X

Kopyala / Ctrl+C

Yapıştır / Ctrl+V

İçine Yapıştır / Ctrl+Shift+V

Free Transform / Ctrl+T

Yeni Çalışma Alanı / Ctrl+N

Yeni Katman / Ctrl+Shift+N

Zoom Out / Ctrl+-

Adobe Photoshop Kısayolları (Mac)

Hepsini Seç / Cmd+A

Seçiciliği gider / Cmd+D

Yeniden Seç / Cmd+Shift+D

Inverse / Cmd+Shift+I

Preview CMYK / Cmd+Y

Gamut Warning / Cmd+Shift+Y

Zoom In / Cmd++

Aç / Cmd+O

Farklı Aç / n/a

Kapat / Cmd+W

Hepsini Kapat / Cmd+Shift+W

Kaydet / Cmd+S

Farkli Kaydet / Cmd+Option+S

Web için Kaydet / Cmd+Option+Shift+S

Sayfa Ayarları / Cmd+Shift+P

Yazdır / Cmd+P

Çıkış / Cmd+Q

ImageReady’ e geç / Cmd+Shift+M

Yardım / F1

Geri Al / Cmd+Z

History ’de bir adim geri / Cmd+Option+Z

History ’de bir adim ileri / Cmd+Shift+Z

Kes / Cmd+X

Kopyala / Cmd+C

Yapıştır / Cmd+V

İçine Yapıştır / Cmd+Shift+V

Free Transform / Cmd+T

Yeni Çalışma Alanı / Cmd+N

Yeni Katman / Cmd+Shift+N

Zoom Out / Cmd+-

Photoshop kısayolları bir programa en hızlı şekilde kullanmanıza olanak tanımaktadır. Hatta bazı kısayollar Windows işletim sisteminde de birebir aynıdır. İşinize yarayacak 19 tarayıcı kısayolu bazen Photoshop ile de birebir aynı olabilir.

1990 yılında hayatımıza giren Adobe Photoshop, hiç şüphesiz en iyi fotoğraf editleme uygulamalarından biri olarak karşımıza geliyor. Öyle ki mobil cihazlarda da Photoshop kullanabilmekteyiz. Adobe illüstrator'dan farklı olarak piksel tabanlı olan program C++ ve Pascal dilleri ile yazılmıştır. En büyük rakipleri arasında şu sıralar Canva bulunmaktadır.

Bu içeriğimizde Photoshop kısa yollarını sizler için derledik. Peki sizler en çok hangi kısayolu kullanıyorsunuz ve neden? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayınız. Photoshop ücretsiz kullanma nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.