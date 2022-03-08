Adobe Photoshop
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 4,033,041
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Adobe Photoshop ücretsiz - Adobe Photoshop tam sürümü Photoshop CS6 yükleme linki ile burada! En iyi fotoğraf düzenleme programını edinin.
Adobe Photoshop İndir
Adobe Photoshop ücretsiz tam sürüm indirme linki ile birlikte Adobe Photoshop CS6 indirme linki burada! Photoshop son sürümü ücretsiz deneyin! Adobe Photoshop, PC, Mac ve mobil cihazlarda kullanılabilen fotoğraf ve tasarım yazılımıdır. Photoshop, bilgisayarlar için profesyonel fotoğraf düzenleme programı denildiğinde ilk akla gelen programlardan biridir. Photoshop ücretsiz deneme sürümü Windows PC, macOS, iPad Pro için iOS'ta çalışır. Dünyanın en iyi görüntüleme ve fotoğraf düzenleme programı Adobe Photoshop ile fotoğraflar, görüntüler ve tasarımlar oluşturup geliştirebilirsiniz. Photoshop sürekli güncellemelerle yeni özellikler kazanmaktadır.
Grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanında milyonlarca insan tarafından kullanılan Adobe Photoshop, aldığı güncellemeler ile de yepyeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Ülkemizdeki grafikerler arasında da oldukça popüler bir konumda yer alan başarılı resim düzenleme programı, günümüzün en iyi fotoğraf düzenleme araçları arasında yer alıyor. Farklı sürümler ile kullanıcılarına yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veren uygulama kitlesini artırarak başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.
Örneğin; Photoshop masaüstü sürüm 22.0 ile gelen yeniliklerden bahsedelim:
- Nöral filtreler: Adobe Sensei tarafından desteklenen yeni yeniden tasarlanmış filtrelerle çeşitli yaratıcı fikirleri keşfedin. Eski siyah beyaz fotoğraflarınızı renklendirin, yüz ifadelerinizi değiştirin veya portre fotoğraflarınızda etkileyici düzenlemeler yapın.
- Gökyüzü değiştirme: Bir fotoğraftaki gökyüzünü hızlı bir şekilde seçip değiştirin, sahne renklerini yeni gökyüzüyle eşleşecek şekilde otomatik olarak ayarlayın. Çekim koşulları mükemmel olmasa bile fotoğraflarınızda istediğiniz ruh halini elde edin.
- Doğrudan uygulamada daha fazla bilgi edinin: Uygulama içindeki yepyeni Keşif paneli sayesinde yeni Photoshop araçlarını, uygulamalı eğitimleri, makaleleri, seviyenizi yükseltmenize yardımcı olacak hızlı eylemleri arayıp keşfedebilir ve eklenen yeni özellikleri hızlıca öğrenebilirsiniz.
- Geliştirilmiş bulut belgeleri: Bulut belgelerin daha önce kaydedilmiş sürümlerine doğrudan Photoshop içinden erişin. Yeni sürümle belgelerinizin önceki sürümlerini ön izlemek, işaretlemek ve geri dönmek her zamankinden daha kolay.
- Desen ön izleme: Tasarımınızın nasıl bir desen olarak canlanacağını tasavvur edin. Desen Önizleme ile sorunsuz bir şekilde tekrar eden desenleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde görselleştirilebilir ve oluşturabilirsiniz.
Adobe Photoshop Ücretsiz Tam Sürüm İndir
Dünyanın en iyi görüntüleme ve grafik tasarım yazılımı Adobe Photoshop, fotoğraf düzenleme kompozisyondan dijital boyamaya, animasyona, grafik tasarımına kadar hemen hemen her yaratıcı projenin merkezinde yer alır.
- Photoshop’un gücünden masaüstü ve iPad’de yararlanabilirsiniz. Adobe Photoshop’un profesyonel fotoğrafçılık araçları masaüstü bilgisayarlarda ve iPad’lerde gündelik düzenlemeler veya tam görüntü dönüştürmeleri yapmayı kolaylaştırır. Kırpın, öğeleri kaldırın, fotoğrafları rötuşlayın ve birleştirin. Renklerle ve efektlerle oynayın.
- Posterler, ambalajlar, bant reklamlar, web siteleri ve daha fazlası… Tüm tasarım projelerinizi Photoshop’tan yapabilirsiniz. Tamamen yeni görüntüler oluşturmak için fotoğrafları ve metinleri birleştirin. Sınırsız sayıda katman ve maskeyle çalışabilirsiniz.
- iPad’inizde dijital kaleminizi kullanarak veya dokunuşlarla kontrol edeceğiniz fırçalarla boyama yapın. iPad’inizde başladığınız tasarımı masaüstü bilgisayarınızda tamamlayabilirsiniz. Çalışmalarınız otomatik olarak buluta kaydedilir ve tüm cihazlarınızda PSD’leriniz aynı kalır.
Adobe Photoshop Ücretsiz Deneme Sürümü Nasıl İndirilir?
Adobe Photoshop ücretsiz deneme sürümü tam sürümdür. Photoshop'un son sürümündeki tüm özelliklerden ve güncellemelerden yararlanabilirsiniz. Photoshop ücretsiz deneme sürümü yalnızca masaüstünde ve iPad'de kullanılabilir. Photoshop ücretsiz deneme sürümü indirdiğiniz gün başlar ve yedi gün süreyle devam eder, deneme sürümünüz tamamlanmadan iptal etmezseniz otomatik olarak ücretli Creative Cloud üyeliğe geçmiş olursunuz. Photoshop ücretsiz indirmek için aşağıdaki adımları takip edin:
Adobe Photoshop Ücretsiz Nasıl İndirilir?
- Ücretsiz Photoshop - Adobe Photoshop tam sürüm indir sayfasına gidin.
- "Ücretsiz deneme sürümünüzü başlatın"a tıklayın.
- Bireysel Kullanıcılar sekmesine gelin ve Başlat'a tıklayın.
- E-posta adresinizi girin ve deneme süresi sona erdiğinde nasıl ücretlendirilmek istediğinizi (aylık veya yıllık plan) seçin. Devam'a tıklayıp yönergeleri takip ettiğinizde Photoshop'u ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Zengin efekt ve fırça seçeneği
Yüksek sistem kaynağı kullanımı
Üst düzey kullanıcılara hitap eden arayüz tasarımı
Adobe Photoshop
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,220
- DOSYA BOYUTU 288.40 MB
- Üretici Adobe Systems Incorporated
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Adobe Photoshop İndir (Photoshop iPad indir) iPad için Adobe Photoshop programı indirin, iPad tabletten Photoshop PSD dosyaları üzerinde çalışın.
Adobe Photoshop iPad için fotoğraf düzenleme programı. iPad için indirebileceğiniz en iyi fotoğraf düzenleme programlarından biri diyebilirim. iPad için Adobe Photoshop programı, Apple Pencil ve dokunmatik desteğiyle fotoğraflarınızı bir PC’dekinden farksız düzenlemenize imkan veriyor. iPad kullanıcısıysanız ve profesyonel tasarımlar yapabileceğiniz bir program arıyorsanız iPad için Adobe Photoshop uygulamasını tavsiye ederim.
Dünyanın en iyi resim ve grafik yazılımı Adobe Photoshop’un mobil sürümü de bulunuyor. iPhone’da rötuş, filtreleme, efekt, kolaj gibi basit işlemleri yapmanıza izin veren Photoshop Express uygulamasını kullanabiliyorsunuz ancak iPad için Photoshop’un masaüstü sürümünde olan çoğu özelliği kullanmanızı izin veren iPad için özel Photoshop programı mevcut. Adobe’nin ücretsiz indirmeye açtığı Photoshop iPad programı ile fotoğraf düzenleme ve birleştirmeden dijital çizim, animasyon ve grafik tasarıma birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Photoshop’un tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz, aynı şekilde katmanlarla çalışıyabiliyorsunuz, üstelik çözünürlükten de ödün vermiyorsunuz. PSD dosyalarınız masaüstünde nasıl görünüyorsa tabletinizde de aynı şekilde görünüyor. Ayrıca PSD’leriniz cihazlarınız arasında senkronize oluyor. Bulut kayıt özelliğiyle Photoshop yüklü herhangi bir cihazdan çalışmalarınızı açıp düzenleyebiliyorsunuz. Kaydırma, sıkıştırma, dokunma, karalama, kısaca çalışmalarınızı istediğiniz gibi yapabilmenizi, yönetebilmenizi sağlayan her hareket mevcut. İster direk dokunarak ister Apple Pencil dokunuşları ile çalışın.
Adobe Photoshop iPad Programı Özellikleri:
- Photoshop’un gücü, performansı ve hassasiyeti dokunmatik için optimize edildi
- Clone stamp, spot healing, fırçalar ve diğer ana özelliklerle birlikte fotoğraf düzenleme ve rötuş
- Görüntüleri seçmek, döndürmek, ayarlamak için araçlar
- Parmak veya Apple Pencil ile etkileyici fırçalar ve gelişmiş seçim araçlarının birleşimi
- Renk, parlaklık, doygunluk, opaklık, karıştırma modları ve daha fazlasını kontrol etmenin kolay yolu
- Sadece ihtiyacınız olan araçları görüntülemek için gerçek zamanlı ön izleme ve ekran seçenekleriyle birlikte modern arayüz
- PSD’leriniz çalışırken otomatik olarak Adobe’nin bulutuna kaydedilir ve Photoshop’un olduğu her yerden erişilebilir
- Photoshop çalıştıran herhangi bir cihazda aynı PSD’leri oluşturmak ve düzenlemek için tam uygunluk ve uyumluluk
- Fırçalar, büyük boyutlu PSD’ler ve hatta binlerce katman ile çalışırken maksimum performans