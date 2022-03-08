Adobe Photoshop ücretsiz - Adobe Photoshop tam sürümü Photoshop CS6 yükleme linki ile burada! En iyi fotoğraf düzenleme programını edinin.

Yeşim Halıcı - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Adobe Photoshop İndir

Adobe Photoshop ücretsiz tam sürüm indirme linki ile birlikte Adobe Photoshop CS6 indirme linki burada! Photoshop son sürümü ücretsiz deneyin! Adobe Photoshop, PC, Mac ve mobil cihazlarda kullanılabilen fotoğraf ve tasarım yazılımıdır. Photoshop, bilgisayarlar için profesyonel fotoğraf düzenleme programı denildiğinde ilk akla gelen programlardan biridir. Photoshop ücretsiz deneme sürümü Windows PC, macOS, iPad Pro için iOS'ta çalışır. Dünyanın en iyi görüntüleme ve fotoğraf düzenleme programı Adobe Photoshop ile fotoğraflar, görüntüler ve tasarımlar oluşturup geliştirebilirsiniz. Photoshop sürekli güncellemelerle yeni özellikler kazanmaktadır.

Grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanında milyonlarca insan tarafından kullanılan Adobe Photoshop, aldığı güncellemeler ile de yepyeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor. Ülkemizdeki grafikerler arasında da oldukça popüler bir konumda yer alan başarılı resim düzenleme programı, günümüzün en iyi fotoğraf düzenleme araçları arasında yer alıyor. Farklı sürümler ile kullanıcılarına yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veren uygulama kitlesini artırarak başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor.

Örneğin; Photoshop masaüstü sürüm 22.0 ile gelen yeniliklerden bahsedelim:

Nöral filtreler: Adobe Sensei tarafından desteklenen yeni yeniden tasarlanmış filtrelerle çeşitli yaratıcı fikirleri keşfedin. Eski siyah beyaz fotoğraflarınızı renklendirin, yüz ifadelerinizi değiştirin veya portre fotoğraflarınızda etkileyici düzenlemeler yapın.

Gökyüzü değiştirme: Bir fotoğraftaki gökyüzünü hızlı bir şekilde seçip değiştirin, sahne renklerini yeni gökyüzüyle eşleşecek şekilde otomatik olarak ayarlayın. Çekim koşulları mükemmel olmasa bile fotoğraflarınızda istediğiniz ruh halini elde edin.

Doğrudan uygulamada daha fazla bilgi edinin: Uygulama içindeki yepyeni Keşif paneli sayesinde yeni Photoshop araçlarını, uygulamalı eğitimleri, makaleleri, seviyenizi yükseltmenize yardımcı olacak hızlı eylemleri arayıp keşfedebilir ve eklenen yeni özellikleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

Geliştirilmiş bulut belgeleri: Bulut belgelerin daha önce kaydedilmiş sürümlerine doğrudan Photoshop içinden erişin. Yeni sürümle belgelerinizin önceki sürümlerini ön izlemek, işaretlemek ve geri dönmek her zamankinden daha kolay.

Desen ön izleme: Tasarımınızın nasıl bir desen olarak canlanacağını tasavvur edin. Desen Önizleme ile sorunsuz bir şekilde tekrar eden desenleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde görselleştirilebilir ve oluşturabilirsiniz.

Adobe Photoshop Ücretsiz Tam Sürüm İndir

Dünyanın en iyi görüntüleme ve grafik tasarım yazılımı Adobe Photoshop, fotoğraf düzenleme kompozisyondan dijital boyamaya, animasyona, grafik tasarımına kadar hemen hemen her yaratıcı projenin merkezinde yer alır.

Photoshop’un gücünden masaüstü ve iPad’de yararlanabilirsiniz. Adobe Photoshop’un profesyonel fotoğrafçılık araçları masaüstü bilgisayarlarda ve iPad’lerde gündelik düzenlemeler veya tam görüntü dönüştürmeleri yapmayı kolaylaştırır. Kırpın, öğeleri kaldırın, fotoğrafları rötuşlayın ve birleştirin. Renklerle ve efektlerle oynayın.

Posterler, ambalajlar, bant reklamlar, web siteleri ve daha fazlası… Tüm tasarım projelerinizi Photoshop’tan yapabilirsiniz. Tamamen yeni görüntüler oluşturmak için fotoğrafları ve metinleri birleştirin. Sınırsız sayıda katman ve maskeyle çalışabilirsiniz.

iPad’inizde dijital kaleminizi kullanarak veya dokunuşlarla kontrol edeceğiniz fırçalarla boyama yapın. iPad’inizde başladığınız tasarımı masaüstü bilgisayarınızda tamamlayabilirsiniz. Çalışmalarınız otomatik olarak buluta kaydedilir ve tüm cihazlarınızda PSD’leriniz aynı kalır.

Adobe Photoshop Ücretsiz Deneme Sürümü Nasıl İndirilir?

Adobe Photoshop ücretsiz deneme sürümü tam sürümdür. Photoshop'un son sürümündeki tüm özelliklerden ve güncellemelerden yararlanabilirsiniz. Photoshop ücretsiz deneme sürümü yalnızca masaüstünde ve iPad'de kullanılabilir. Photoshop ücretsiz deneme sürümü indirdiğiniz gün başlar ve yedi gün süreyle devam eder, deneme sürümünüz tamamlanmadan iptal etmezseniz otomatik olarak ücretli Creative Cloud üyeliğe geçmiş olursunuz. Photoshop ücretsiz indirmek için aşağıdaki adımları takip edin:

Adobe Photoshop Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Ücretsiz Photoshop - Adobe Photoshop tam sürüm indir sayfasına gidin.

"Ücretsiz deneme sürümünüzü başlatın"a tıklayın.

Bireysel Kullanıcılar sekmesine gelin ve Başlat'a tıklayın.

E-posta adresinizi girin ve deneme süresi sona erdiğinde nasıl ücretlendirilmek istediğinizi (aylık veya yıllık plan) seçin. Devam'a tıklayıp yönergeleri takip ettiğinizde Photoshop'u ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.