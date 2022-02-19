Picasa nedir, nasıl kullanılır gibi sorulardan yola çıkarak fotoğraf düzenleme programları arasında özel bir yere sahip olan Picasa hakkında detaylı bir makale hazırladık. Hem ücretsiz olması hem de özellik bakımından gelişmiş olmasından ötürü zamanında çok sık kullanılan bir program olan Picasa, dünyanın en popüler fotoğraf düzenleme yazılımlarından biri olarak biliniyordu.

Bu tabii ki Google tarafından satın alınana kadar geçerliydi. Google tarafından satın alındıktan sonra beklenmedik olaylar yaşandı ve bundan birkaç sene önce kapandı.

Google, Picasa'nın yayından kaldırılması ile ilgili yapmış olduğu açıklamada daha akıllı bir fotoğraf uygulaması elde etmek için Google Fotoğraflar'a ağır verdiklerini ve bu nedenle de Picasa'yı kullanımdan kaldırmaya karar verdiklerini belirtti.

Bu, programın artık kullanılamayacağı anlamına gelmiyor ama kullanacakların şunu bilmesi gerekiyor: Picasa artık güvenlik güncellemesi almıyor. Programda bir güvenlik açığı varsa bundan etkilenebilirsiniz. Seneler önce piyasaya sürülen bir program olduğu için şüphe ile yaklaşmakta fayda var.

Gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları yaptığımıza göre artık Google tarafından seneler önce satın alınıp daha sonra rafa kaldırılan Picasa projesi hakkında bilgi edinebiliriz.

Picasa Nedir?

Picasa, ilk olarak 2002'de piyasaya sürüldü. Programı bir süre sonra Google satın alıp ücretsiz bir program olarak insanların kullanımına sundu. İlk çıktığı günden itibaren çok kez değişim geçirdi ve günden güne daha kullanışlı hale geldi.

Picasa, zamanında kullanması en kolay fotoğraf düzenleme programlarından birisi olarak kabul edilirdi. Kullanıcılara sağladığı kolaylık, sunduğu pek çok düzenleme seçeneği ile birleştiğinde ortaya harika bir fotoğraf uygulaması çıkıyordu. Picasa sayesinde fotoğrafları düzenlemek için harcanan süre yarı yarıya iniyordu.

Picasa'yı Photoshop veya Gimp gibi programlardan ayıran en önemli özelliği basit olması ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmasıydı. Ne diğer fotoğraf düzenleme programları kadar karmaşık ne de Paint kadar basitti. Tam ortada bir yerde olduğu için de çok seviliyordu.

Picasa nedir sorusunu yanıtladığımıza göre artık Picasa nasıl kullanılır sorusunu cevaplayabiliriz. Bu başlıkta fotoğraf düzenlemeyi, kolaj oluşturmayı, paylaşmayı ve dahasını öğreneceksiniz.

Picasa Nasıl Kullanılır?

Albüm organize edilebilir.

Fotoğraf düzenleme yapılabilir.

Kolaj oluşturma işlemleri gerçekleştirilebilir.

Fotoğraflar doğrudan paylaşılabilir.

Picasa ile yapabileceklerinizden bazıları yukarıda sıralanmıştır. Şimdi bunların nasıl yapılacağını öğrenelim.

Picasa'da Albüm Organize Etme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Picasa'yı ilk olarak bilgisayarınıza indirip kuruluma başladığınızda sizin için bilgisayarınızdaki bütün fotoğrafları taradığını söylemeliyim. Bilgisayarınızda bulunan bütün fotoğrafları taradıktan sonra kendi kütüphanesine alan program, bunları size düzenli bir şekilde sunuyor.

Bununla birlikte eğer isterseniz fotoğraflarınızı kişilere göre de düzenleyebiliyorsunuz. Bunun için sol menüde bulunan "Kişiler > Adsız" butonuna tıklamanız gerekiyor. Buraya tıkladığınızda uygulama size albümlerinizde bulunan bütün yüzleri sunuyor.

Siz de buradan kişileri etiketleyebiliyor ve etiketledikten sonra sol taraftaki kişiler sekmesinden etiketlediğiniz insanlara özel albümleri görebiliyorsunuz.

Picasa Fotoğraf Düzenleme Nasıl Yapılır?

Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın.

Soldaki menüden fotoğraflar üzerinde kesme, kontrast ayarlama gibi ayarlar yapabilirsiniz.

Albümlerinizi düzene soktuktan sonra Picasa'yı fotoğraflarınız üzerinde düzenlemeler ve oynamalar yapmak ve hatta onlara çeşitli filtreler ve efektler ekleyerek farklı ve orijinal hale getirmek için kullanabilirsiniz. Bunun için düzenlemek istediğiniz fotoğrafın üzerine çift tıklamanız yeterli.

Çift tıkladıktan sonra açılan ekranda soldaki menüden kes, düzelt, kırmızı göz, kendimi şanslı hissediyorum, otomatik kontrast, otomatik renk, rötüş ve metin seçeneklerinden istediklerinizi seçerek fotoğrafınızı düzenleyebiliyorsunuz. Eğer isterseniz fotoğrafın ışık ayarını manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz.

Yine aynı soldaki menüdeki sekmeler arasında gezinerek diğer fotoğraf düzenleme seçeneklerine erişebiliyorsunuz. İkinci sekmede bulunan ışık, vurgu, gölge ve renk sıcaklığı seçenekleri ile fotoğrafınız üzerinde manuel düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Aynı menüde bulunan üçüncü, dördüncü ve beşinci sekmelerde bulunan efektlerle ise fotoğraflarınıza bambaşka bir hava katabiliyorsunuz. Bu sekmelerde pek çok farklı efekt bulunuyor ve zevkinize hitap edeni seçip kullanmak tamamen size kalmış. Bütün düzenlemeleri yaptıktan sonra ise "Dosya > Kaydet veya Farklı Kaydet" seçenekleri ile fotoğraflarınızı kaydedebiliyorsunuz.

Picasa Fotoğraflardan Kolaj Oluşturma Nasıl Yapılır?

Kolaj oluşturmak istediğiniz albümü ya da fotoğrafları seçin.

"Oluştur > Resim Kolajı" yolunu takip edin.

Gerekli ayarlamaları kendinize göre yapın.

Picasa ile yapabileceklerinizden bir diğeri ise fotoğraflarınızla güzel kolajlar oluşturmak. Artık fotoğraflarınızı bir araya getirerek güzel kolajlar oluşturmak için saatler harcamanıza gerek yok çünkü Picasa ile bunu beş dakika içinde yapabiliyorsunuz. İlk olarak kolaj oluşturmak istediğiniz albümü veya fotoğrafları seçmeniz gerekiyor. Ardından yukarıdaki menüden Oluştur > Resim Kolajı seçeneklerini seçiyorsunuz.

Ardından eğer isterseniz kolaj yapacağınız fotoğrafların boyutlarını ve yerlerini manuel olarak ayarlayabileceğiniz gibi isterseniz de otomatik olarak yapabiliyorsunuz. Otomatik olarak ayarlamak için soldaki menüye tıklayıp yığın mı, mozaik mi, tablo mu, kolajınızın nasıl olmasını istiyorsanız seçip kolayca uygulayabiliyorsunuz.

Picasa Fotoğrafları Paylaşma Nasıl Yapılır?

Picasa, Google'ın bir ürünü olduğu için programda Google+ üzerinden paylaşma seçeneği mevcuttu. Bunun için öncelikle sağ üst köşede bulunan "Google ile bağlan" butonuna tıklayıp Google hesabınızı Picasa'ya bağlamanız gerekiyordu. Ardından paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçip en alttaki menüden yeşil "Google+'da paylaş" butonuna tıklayarak fotoğrafınızı paylaşabiliyorsunuz.

Tabii ki Google, Google+ hizmetinin de fişini çektiği için bu özellik artık işlevsizdir. Bunun dışında isterseniz e-posta ile paylaşma ve dışa aktarma seçeneklerini de alttaki menüden kullanabilirsiniz.

Bu makalede Picasa nedir, Picasa nasıl kullanılır gibi soruları yanıtladık. Picasa ile yapabilecekleriniz tabii ki bunlarla sınırlı değil, fakat genel olarak Picasa'dan en yüksek verimi almak için bilmeniz gerekenler bunlarla sınırlıdır. Picasa ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmından iletebilirsiniz.