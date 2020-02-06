Picasa’ya En İyi 5 Alternatif (2020)

2002 yılında hizmet vermeye başlayan fotoğraf yönetim aracı Picasa, 2004 yılında Google tarafından satın alındı. Google, Picasa hizmetini 2016 yılında sonlandırdı. Bu olayın sonucunda Picasa’nın yerini Google Fotoğraflar hizmeti aldı. Bu yazıda, Picasa’ya en iyi 5 alternatifi derledik. Bu araçlar, fotoğraf yönetimi ve fotoğraf düzenleme konusunda oldukça başarılıdır. İşte, Picasa’ya en iyi 5 alternatif!

1. Google Fotoğraflar

Google Fotoğraflar, en iyi Picasa alternatiflerinden bir tanesidir. Google Fotoğraflar'ın en güzel tarafı fotoğrafları cihazlar arasında senkronize etmek için Google Drive gibi diğer Google hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasıdır. Bunun yanı sıra Picasa gibi Google Fotoğraflar da ücretsizdir ve birçok görsel düzenleme aracı sunar.

2. PhotoScape

PhotoScape, 2020 yılında kullanabileceğiniz en iyi Picasa alternatiflerinden bir tanesidir. Photoscape uygulamasının en iyi tarafı çok sayıda görsel düzenleme ve yönetim özelliğine sahip olmasıdır. PhotoScape, Picasa gibi bulut depolama özellikleri sunmasa da kullanımı kolay görsel düzenleme araçları nedeniyle diğer uygulamalar arasından sıyrılmayı başarıyor.

3. XnView

XnView, Windows işletim sistemi için mevcut olan en iyi ve en beğenilen fotoğraf görüntüleyici uygulamalarından bir tanesidir. XnView şu anda 500'den fazla farklı görüntü formatını destekliyor. Bunun dışında, Windows için fotoğraf görüntüleme yazılımı hızlı ve kullanımı kolaydır. XnView'in kullanıcı arayüzü, Google Picasa'ya oldukça benzer.

4. Flickr

Flickr, fotoğrafları ücretsiz olarak paylaşabileceğiniz en iyi bulut tabanlı başka bir görsel paylaşım sitesidir. Flickr genellikle bir görsel paylaşım sitesi olarak bilinmesine rağmen, görsel depolama ve yönetimi konusunda da oldukça başarılıdır. Flickr’ın ücretsiz sürümünde kullanıcılar 1000 fotoğraf depolayabilmektedir.

5. FreshView

Tüm görsel dosyası biçimini destekleyen Freshview, Windows 10 için en iyi ve en gelişmiş görsel görüntüleyicilerden bir tanesidir. FreshView, fotoğraflarınızı mümkün olduğunca düzenli tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sadece görseller değil, aynı zamanda Freshview, ses ve video formatlarını da destekler. Bu sebepten dolayı Freshview, 2020'de Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda kullanabileceğiniz en iyi ve en gelişmiş başka bir Picasa alternatifidir.