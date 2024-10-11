Playstation 5 vs Playstation 5 Pro Farkları Neler?

Japonyalı şirket Sony tarafından geliştirilen Playstation 5 Pro’nun yakın zamanda resmi olarak tanıtımı yapıldı. Dolayısıyla oyun tutkunlarının kafasında Playstation 5 ve Playstation 5 Pro ikilisinden hangisinin iyi olduğu sorgulanmaya başladı.

Biz de bu rehberde iki oyun konsolu arasındaki farkları ele aldık. İşte detaylar!

Playstation 5 vs Playstation 5 Pro Arasındaki Farklar

Playstation 5 vs Playstation 5 Pro arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz:

1. Tasarım

Playstation 5 Pro’nun hem soğutma sistemi hem de GPU’sunun yeniden tasarlandığı görülüyor. Playstation 5 Pro, Playstation 5 gibi yüksek ve uzundur. Yalnız Slim modelinde olduğu gibi incedir. Playstation 5 Pro’nun çıkarılabilir yan plaklarıysa yüzgeç şeklinde geliştirildi.

Playstation 5 Pro, Playstation 5’ten farklı olarak dahili bir sürücüye sahip değildir. Aynı zamanda daha hızlı depolamanın eklenmesi içinse M.2 yuvası koruma altına alınmıştır. Playstation 5 Pro’nun USB bağlantı noktaları da Playstation 5’ten farklıdır. Playstation 5 Pro’da toplam 4 adet USB bağlantı noktası var. Ayrıca USB-C’ye geçişi de hızlandırıyor.

Playstation 5 Pro’nun arkasında bir adet USB-A ve USB-C bağlantı noktaları var. Ön tarafındaysa iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Yeni konsolun port sayısında artış yok. Playstation 5 ile aynı sayıdadır. Yalnız USB-C sayılarında artış olduğu görülüyor.

Playstation 5 Pro’da DualSense kontrol cihazı da değişmemiş. DualSense kontrol cihazında analog çubukları potansiyometre bazındaki tasarımdan dolayı drift problemleriyle karşılaşılıyor.

2. Grafik

Playstation 5 Pro, Playsation 5’e kıyasla iyileştirilmiş özelliklere sahip. Playstation 5 Pro, güçlü bir GPU’dan oluşuyor. Aynı zamanda daha kısa render süreleri ve hızlı işlem gücüyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra gelişmiş ray tracing teknolojisiyle de oyunlardaki hem yansımalar hem de ışıklandırmalar daha gerçekçidir.

Playstation 5 Pro’nun Playstation 5’ten diğer bir farkıysa Playstation Spectral Super Resolution (PSSR) yükselticiyle görüntü kalitesini bozmadan yüksek kare hızları sunmasıdır. Playstation 5 Pro’nun GPU’suda Playstation 5’e kıyasla iyileştirilmiştir.

Playstation 5 Pro’nun GPU’su, %67 daha çok işlem birimiyle %28 daha hızlı bellek imkanına sahip. Ayrıca %45’te daha hızlı render yapabiliyor. Her iki cihazın depolama hızı ve CPU’su da aynıdır. Bundan dolayı oyunların yükleme sürelerine dair büyük bir fark olmayabilir. Playstation 5 Pro’nun 4K çözünürlüklü 60 FPS ya da daha yüksek performans sunması bekleniyor. Oyunların başlatma hızında da önemli ölçüde artış olmayacak. Playstation 5 ve Playstation 5 Pro arasında görsel kaliteyle performans noktasında da önemli farklar yok.

3. Gelişmiş Işın İzleme Teknoloji

Işın izleme yani ray tracing teknolojisi, Playstation 5 Pro’da daha geliştirildi. Bu teknolojisi sayesinde Playstation 5 Pro’nun hem ışık kırılmaları hem de dinamik yansımalar sunması bekleniyor.

Grafik noktasında önemli oyunlar daha dikkat çekici görüntülenebilecek. Playstation 5 Pro’da PSSR isimli yapay zeka tabanlı yükseltici de var. Bu teknolojiyle ekrandaki görüntüler daha iyi ölçeklendiriliyor. Bunun için makine öğreniminden yararlanılmıştır.

Playstation 5 Pro, Wi-Fi 7 desteği de sunacak. Böylelikle oyunların güncellenmesi ve indirilmesi hızlarında önemli farklar olacak.