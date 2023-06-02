Aklınızı Başınızdan Alacak Postal 2 Hileleri

Postal 2 günümüzde hala oynanan oyunlardan bir tanesi. Kafa dağıtmak, nostalji yaşamak ve eğlenmek için ideal bir oyun olan Postal 2 son derece rahatsız edici bir oyun olmasına rağmen popülaritesini bugün bile hala koruyor. Postal 2 hilelerini kullanarak siz de oyundan aldığınız keyfi katlayabilirsiniz.

Postal 2’nin ne kadar sıra dışı bir oyun olduğunu anlatmaya gerek var mı bilmiyoruz. Oyun dünyasının en tartışmalı oyunlarından biri olan Postal 2 zaten uçuk kaçık bir oyun. Bir de Postal 2 hilelerini eklediğinizde oyun artık bambaşka bir seviyeye geliyor. Postal 2’den daha fazla keyif almak istiyorsanız bu hile kodlarını kullanabilirsiniz.

Postal 2 Hileleri Nasıl Kullanılır?

Postal 2’de hileleri nereye yazacağınız bilmiyorsanız endişe etmeyin.

“ ~ ” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basarak oyunun konsolunu açın.

” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basarak oyunun konsolunu açın. Açılan pencereye “ sissy ” yazın.

” yazın. Böylece oyunda artık hile kodlarını yazmaya hazırsınız.

Postal 2 Hileleri

behindview 0: Birinci şahıs nişancı moduna geçer.

behindview 1: Üçüncü şahıs nişancı moduna geçer.

İamsolame: Bütün silahları, sınırsız mermi ve ölümsüzlük verir.

packnheat: Bütün silahları verir.

Goto(Bölüm adı): Belirtilen bölüme döner.

headshots: Tek atışta öldürme modunu etkin hâle getirir.

healthful: Can barını doldurur ve sağlık kiti verir.

İamthelaw: Polis üniforması verir.

ifeelfree: Duvarların içinden geçer.

jewsforjesus: Para verir.

jones: Can barını doldurur.

likeabirdy: Uçuş modunu açar.

payload: Mevcut silahların şarjörünü doldurur.

alamode: Ölümsüzlük hilesini etkinleştirir.

ResetCops(): Aranma durumunu sıfırlar.

SetAllErrandsComplete(): Bütün işleri tamamlar.

SetAllErrandsUnComplete(): Tüm işleri sanki hiç yapılmamış gibi sıfırlar.

SetThisDaysErrandsComplete(Gün sayısı): Parantez içinde sayı ile belirtilen günün tüm işlerini tamamlar.

SetThisErrandComplete(Bölüm Adı): Parantez içinde belirtilen bölümü tamamlar.

SetTodaysErrandsComplete(): Mevcut günün tüm işlerini tamamlar.

slomo 1: Ağır çekim modunu kapatır.

slomo: Ağır çekim modunu açar.

walk: Uçuş modunu ya da duvarların içinden geçme modunu kapatır.

WarpToDay(Gün Sayısı): Parantez içinde belirtilen günü yeniden yükler.

whatchutalkinbout: Bütün NPC’ler Gary Coleman olur.

Postal 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? En çok işinize yarayan Postal 2 hilesi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.

