Aklınızı Başınızdan Alacak Postal 2 Hileleri
Oyun dünyasının en tartışmalı oyunlarından biri olan Postal 2’nin hilelerini biliyor musunuz? Bu yazımıza bir göz atın ve Postal 2 hilelerini öğrenin.
Postal 2 günümüzde hala oynanan oyunlardan bir tanesi. Kafa dağıtmak, nostalji yaşamak ve eğlenmek için ideal bir oyun olan Postal 2 son derece rahatsız edici bir oyun olmasına rağmen popülaritesini bugün bile hala koruyor. Postal 2 hilelerini kullanarak siz de oyundan aldığınız keyfi katlayabilirsiniz.
Postal 2’nin ne kadar sıra dışı bir oyun olduğunu anlatmaya gerek var mı bilmiyoruz. Oyun dünyasının en tartışmalı oyunlarından biri olan Postal 2 zaten uçuk kaçık bir oyun. Bir de Postal 2 hilelerini eklediğinizde oyun artık bambaşka bir seviyeye geliyor. Postal 2’den daha fazla keyif almak istiyorsanız bu hile kodlarını kullanabilirsiniz.
Postal 2 Hileleri Nasıl Kullanılır?
- Postal 2’de hileleri nereye yazacağınız bilmiyorsanız endişe etmeyin.
- “~” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki tuş) basarak oyunun konsolunu açın.
- Açılan pencereye “sissy” yazın.
- Böylece oyunda artık hile kodlarını yazmaya hazırsınız.
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Video oyunlarına dair tartışmalar, 1980’li yıllardan bu yana devam ediyor. Popüler kültürü hedefleyen yazılarda ana hedef oyunların yararları ve zararlı üzerineyken, oyuncular ise kendi aralarında oyunların içeriklerine odaklanmış durumdalar.
Postal 2 Hileleri
- behindview 0: Birinci şahıs nişancı moduna geçer.
- behindview 1: Üçüncü şahıs nişancı moduna geçer.
- İamsolame: Bütün silahları, sınırsız mermi ve ölümsüzlük verir.
- packnheat: Bütün silahları verir.
- Goto(Bölüm adı): Belirtilen bölüme döner.
- headshots: Tek atışta öldürme modunu etkin hâle getirir.
- healthful: Can barını doldurur ve sağlık kiti verir.
- İamthelaw: Polis üniforması verir.
- ifeelfree: Duvarların içinden geçer.
- jewsforjesus: Para verir.
- jones: Can barını doldurur.
- likeabirdy: Uçuş modunu açar.
- payload: Mevcut silahların şarjörünü doldurur.
- alamode: Ölümsüzlük hilesini etkinleştirir.
- ResetCops(): Aranma durumunu sıfırlar.
- SetAllErrandsComplete(): Bütün işleri tamamlar.
- SetAllErrandsUnComplete(): Tüm işleri sanki hiç yapılmamış gibi sıfırlar.
- SetThisDaysErrandsComplete(Gün sayısı): Parantez içinde sayı ile belirtilen günün tüm işlerini tamamlar.
- SetThisErrandComplete(Bölüm Adı): Parantez içinde belirtilen bölümü tamamlar.
- SetTodaysErrandsComplete(): Mevcut günün tüm işlerini tamamlar.
- slomo 1: Ağır çekim modunu kapatır.
- slomo: Ağır çekim modunu açar.
- walk: Uçuş modunu ya da duvarların içinden geçme modunu kapatır.
- WarpToDay(Gün Sayısı): Parantez içinde belirtilen günü yeniden yükler.
- whatchutalkinbout: Bütün NPC’ler Gary Coleman olur.
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NOT: Bu yazı içerisinde yer alan içerik ve görseller 18 yaşından küçük takipçilerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerini kötü etkileyebilme ihtimaline sahiptir.
Postal 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? En çok işinize yarayan Postal 2 hilesi hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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