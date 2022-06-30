Mark Zuckerberg'ün Karısı Priscilla Chan Kimdir?

Mark Zuckerberg'ün eşi Priscilla Chan kimdir? Bu yazıda hayırseverlik konusunda yaptığı çalışmalarla sık sık gündeme gelen Chan'in hayatına dair merak edilen detayları açıkladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve Chan'in başarı dolu hikâyesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda Facebook Kurucusu ve CEO'su Mark Zuckberg ile evlenen Chan bu zamana kadar özellikle hayırseverlik alanında oldukça önemli çalışmaların altına imza attı. Bu çalışmalardan bir tanesi de eğitim ve sağlık gibi alanlarda eşitliği teşvik etmeyi amaçlayan Chan Zuckerberg Initiative'dir.

Hazırladığımız yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan ve hayatını hayırseverlik alanında çeşitli çalışmalar yapmaya adayan Chan'in hayatı ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Priscilla Chan Kimdir?

Priscilla Chan, 24 Şubat 1985 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Massachusetts eyaletinin Braintree şehrinde doğdu. Çok başarılı bir eğitim hayatına sahip olan Chan, Quincy Lisesini birincilikle bitirdi. Bu başarısını üniversitede devam ettirmeyi amaçlayan Chan, eğitimine liseden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesinin biyoloji bölümü ile devam etti.

Priscilla Chan, Harvard Üniversitesinde okuyan öğrenciler tarafından düzenlenen bir ev partisinde Mark Zuckerberg ile tanıştı. Zuckerberg, tuvalet sırasında tanıştığı Chan'e "3 gün içerisinde kovulacağım. Bu yüzden bir an önce randevuya çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu diyalog gerçekleştikten sonra Zuckerberg ile Chan sevgili oldu.

Zuckerberg, o dönemde üniversitenin en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçilebilmesine imkân tanıyan Facemash sitesini kurmuştu. Web sitesinde okuldaki bütün öğrencilerin fotoğrafları bulunuyordu. Mark, bunun için okulun veri tabanına izinsiz bir şekilde giriş yapmıştı.

Chan, biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde yer alan The Harker isimli okulda fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. Priscilla Chan, 2008 yılında San Francisco şehrinde bulunan Kaliforniya Üniversitesindeki tıp fakültesini kazandı.

2012 yılında tıp fakültesinden mezun olan Chan, aynı yıl içerisinde Facebook'un borsaya girmesinden yalnızca bir gün sonra Zuckerberg ile evlendi. Kariyerine çocuk doktoru olarak başlayan Chan ve Zuckerberg, hayır kurumlarına yaklaşık olarak 1,6 milyar dolar bağışladı.

Chan ile Zuckerberg ayrıca Chan'in bir süre boyunca çalıştığı San Francisco General Hospital isimli hastaneye 75 milyon dolar tutarında bağışta bulundu. Gerçekleşen bağışın ardından hastane yeniden adlandırıldı. Hastanenin web sitesine göre durumu ne olursa olsun herkese dünya standartlarında bakım sağlanıyor.

Çift, 2015 yılında Chan Zuckerberg Initiative'i (Chan Zuckerberg Girişimi) kurdu. Eğitim ve sağlık gibi alanlarda eşitliği teşvik etmeyi amaçlayan Chan Zuckerberg Girişimi, 2016 yılının eylül ayında Chan Zuckerberg Science isimli yeni bilim programı duyurdu. Programın hedefi ise bu yüzyılın sonuna kadar tüm hastalıkları ve sağlık sorunlarını iyileştirmek.

Zuckerberg ile Chan, bölgedeki üniversitelerde görevli bilim insanları arasında kolay etkileşimin yanı sıra iş birliği yapılabilmesini sağlamak için Kaliforniya Üniversitesinin yakınında Biohub isimli kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşunu kurdu. Bu kuruluş için 600 milyon dolar harcandı.

Eğitim girişimcisi Meredith Liu ve Chan, 2006 yılında Palo Alto ve Hayward'da düşük gelirli ailelere hizmet veren ve kâr amacı gütmeyen bir ilkokul kurdu. İlkokul, Chan Zuckerberg Girişimi tarafından finanse ediliyor.

Çift, 2015 yılının aralık ayında Facebook hisselerinin yüzde 99'unu hayır kurumlarına bağışlayacağını duyurdu. Hisselerin değeri o dönemde 45 milyar dolardı. Chan ile Zuckerberg, 2017 yılının mart ayında Aloha Angels End Owners Fund'a 50 bin dolar tutarında bir bağışta bulundu.

Chan, Kaliforniya merkezli gazete San Francisco Chronicle tarafından 2017 yılının mart ayında Yılın Vizyoneri Ödülü'ne aday gösterilen altı kişiden biriydi. Ödül, katkıları ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardım eden kişileri onurlandırmak için veriliyor.

Zuckerberg ile Chan, 2013 yılında Chronicle of Philanthropy tarafından paylaşılan en cömert 50 Amerikan hayırsever listesinin başında konumlandı. Gerçekleştirdiği hayırseverlik çalışmaları ile adından söz ettiren Priscilla Chan, 2017 yılında Forbes tarafından paylaşılan dünyanın en güçlü 100 kadını listesinin 69. sırasında yer aldı.

Bu yazıda başarı dolu bir hikâyeye sahip olan Priscilla Chan'in hayatına dair merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Jack Dorsey kimdir sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.