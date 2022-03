Twitter’ın Kurucusu Jack Dorsey Kimdir? Serveti Ne Kadar?

Twitter’ın kurucusu kimdir? Jack Dorsey’in serveti ne kadar? Dünya genelindeki internet kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından tanınan kişinin hayatı ve serveti en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Jack Dorsey, özellikle Twitter isimli sosyal medya platformunu kullanıma sunması ile beraber tüm dünyaya adını duyurdu. Bu zamana kadar birçok başarının altına imza atan Dorsey’in eğitimi, hayatı ve ne kadar servete sahip olduğu oldukça merak ediliyor.

Bu yazıda internet dünyasında başarıdan başarıya koşan ve çok büyük bir servete sahip olan Dorsey’e dair merak edilen soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak Dorsey hakkında oldukça önemli bilgilere sahip olabilirsiniz.

Twitter’ın Kurucusu Kimdir?

Jack Dorsey, 19 Kasım 1976 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde doğdu. St. Louis şehrinde büyüyen Dorsey, erken yaşta bilgisayar ve iletişim ile ilgilenmeye başladı. BiShop DuBourg Lisesine giden Dorsey, ilk yazılımını 15 yaşında geliştirdi.

Dorsey, söz konusu yazılımı geliştirirken birbirleriyle sürekli ve gerçek zamanlı olarak iletişim halinde kalması gereken taksi şoförlerini, teslimat minibüslerini ve diğer araç filolarını koordine etmenin teknolojik zorluğundan oldukça etkilenmişti.

Bu durumu göz önünde bulunduran Dorsey, henüz 15 yaşındayken taksi şirketleri tarafından uzun yıllar boyunca kullanılacak bir yazılım geliştirdi. Geliştirilen yazılım sayesinde taksi, minibüs ve diğer araç filolarında çalışan kişiler birbirileri ile pratik bir şekilde gerçek zamanlı olarak iletişim kurabildi ve koordineli bir şekilde çalışmaya başladı.

Teknoloji tutkunu olan Dorsey, gençlik döneminde vaktinin büyük önemli bir kısmını elektronik mağazalarını ziyaret ederek ve arkadaşları için bir fantezi futbol ligi yöneterek geçirdi. Dorsey, bu aktiviteleri yapmadığı zamanlarda ise boş vaktini sık sık punk-rock konserlerine giderek değerlendirdi.

Gençliğinde oldukça ilginç saç stillerine sahip olan Dorsey, diğer teknoloji milyarderlerinin büyük bir kısmı gibi hiçbir zaman üniversiteden mezun olmadı. Bildiğiniz üzere Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg, Oracle Kurucusu Larry Ellison ve Microsoft’un kurucularından Bill Gates dahil birçok isim üniversite bitirmedi.

Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kısa bir süre geçiren Dorsey, eğitimine New York Üniversitesi ile devam etti. Üniversite eğitiminin kendisine göre olmadığı fikrine kapılan Dorsey, diplomasını almadan önce üniversite eğitimini sonlandırdı.

Üniversiteyi bıraktıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin Oakland şehrine taşınan Dorsey, çok büyük bir atılım yaptı ve 2000 yılında daha önce geliştirdiği sevk yazılımını internet üzerinden sunan bir şirket kurdu.

Dorsey, o yıllarda ayrıca söz konusu yazılımın geniş erişimini anlık mesajlaşma kolaylığı ile birleştirecek bir site fikri buldu. Bu fikri hayata geçirmek için adım atan Dorsey, Silikon Vadisindeki Odeo isimli bir podcast şirketine başvuruda bulundu ve kabul edildi.

Podcast şirketi 2006 yılında iflas etti. Bunun sonucunda Stone ve Odeo Kurucu Ortağı Evan Williams ile Dorsey, Obvious isimli yeni bir şirket kurdu. Böylelikle Twitter’ın temelleri atılmış oldu. Fikrini uygulamaya dönüştürecek bir fırsat elde eden Dorsey, şirket kurulduktan iki hafta içerisinde

Doresy ve Williams, Twitter domain’ini yani alan adını 7 bin dolar karşılığında satın aldı. Bunun ardından Dorsey, kullanıcıların tweet olarak adlandırılan 140 karakter ya da daha kısa mesajları anında gönderebilecekleri basit bir site oluşturdu.

just setting up my twttr — jack⚡️ (@jack) March 21, 2006

21 Mart 2006 tarihinde dünyanın ilk tweet’i atıldı. Jack kullanıcı adına sahip olan Jack Dorsey, Twitter üzerinden "Just setting up my twttr" şeklinde tweet attı. Dorsey, site kurulduktan sonra şirketin CEO’su olarak görevlendirildi.

Olgun bir yönetici gibi görünmek için burun halkasını çıkaran Dorsey, bunun yanı sıra ilginç saç stilini geride bıraktı ve takım elbise giymeye başladı. Dorsey’in CEO’luk görevi pek uzun sürmedi. Öyle ki, 2008 yılında CEO’luk koltuğuna Evan Williams oturdu. Dorsey ise şirketin başkanı olarak devam etti.

Dorsey, bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden yeni projeler için çalışmalar başladı. Foursquare isimli konum tabanlı sosyal ağ platformuna yatırım yapan Dorsey, arkadaşı Jim McKelvey ile beraber küçük işletme sahiplerinin kredi kartı ödemelerini çok kolay bir şekilde kabul etmesini sağlayan Square isimli dijital ödeme şirketini kurdu.

Jack Dorsey, 2011 yılında Barack Obama ile bir röportaj gerçekleştirdi. Dorsey, röportaj esnasında Obama’ya yanıtlarını 140 karakterin altında tutması gerektiğini hatırlattı. Sosyal medya platformu Twitter’da uzun yıllar boyunca tweet’ler için 140 karakter zorunluluğu bulunuyordu.

2013 yılının kasım ayında Twitter halka açıldı ve Dorsey, bu sayede birkaç saat içerisinde milyarder oldu. Forbes, 2014 yılında Dorsey’in net değerini 2,2 milyar dolar olarak belirledi. Jack Dorsey, 29 Kasım 2021 tarihinde sosyal medya platformu üzerinden Twitter’ın CEO’luk görevinden ayrıldığını duyurdu.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl — jack⚡️ (@jack) November 29, 2021

Jack Dorsey’in Serveti Ne Kadar?

Küçük yaşlardan itibaren programlama ilgi duymaya başlayan ve ilk yazılımını lise döneminde geliştiren Jack Dorsey, 2022 yılı itibarıyla 7,9 milyar dolar net servete sahip. Bu zamana kadar oldukça önemli başarıların altına imza atan Dorsey, Twitter isimli sosyal medya hizmeti ile milyonlarca kişi tarafından tanınıyor.

Dünyaca ünlü milyarder, BMW 3 Serisi isimli otomobilin yanı sıra San Francisco’da yer alan El Camino Del Mar’daki bir ev için 9,9 milyon dolar ödedi. Muhteşem bir tasarıma sahip olan ev, Golden Gate Köprüsü manzarası ile dikkat çekiyor.