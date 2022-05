Oyun Severlere Farklı Türlerden Eşsiz PC Oyun Önerisi

Malum yaz aylarına giriş yapıyoruz ve okullar kapanmak üzere. Yaz tatiline giriş yaptığımız şu günlerde ne oynayabilirim diye düşünüyorsanız bu kapsamlı içeriğimizde siz de kendinize uygun oyunu bulabileceksiniz. Birçok oyun önerileri bulunan bu yazımız, oyun tavsiyesi arayan oyuncuları mest edecektir.

Bilgisayarda Ne Oynayabilirim?

Yaz aylarında nispeten daha az oyun çıktığı için hepimiz bu aylarda oyun tavsiyesi arıyoruz. Zaman zaman eski oyunlara göz atmak istiyoruz, belki de yeni çıkmış oyunları gözden kaçırmışızdır. Bu listeye göz attıktan sonra hangi oyunu oynamak istediğinize rahatlıkla karar verebileceksiniz.

PC'de Oynayabileceğiniz Oyun Önerileri:

World of Warcraft

Final Fantasy 14

Lost Ark

Starcraft 2

Dota 2

CS:GO

Overwatch

Valorant

Call of Duty Warzone

Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2

Elden Ring

Sekiro: Shadows Die Twice

Doom Eternal

Genshin Impact

World of Warcraft

World of Warcraft’ın yeni genişleme paketi Dragonflight duyuruldu. Bu duyurudan kısa bir süre sonra yapımcı Blizzard, Battle.net’in mağazasında Türk lirası kullanacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından hem mevcut World of Warcraft oyunlarının hem de aylık üyelik ücretlerinin daha uygun fiyatta satıldığını gördük. Eğer halihazırda World of Warcraft oynamadıysanız, ya da artan fiyatlardan ötürü oynamayı bıraktıysanız şimdi World of Warcraft’a başlamak için iyi bir zaman diyebiliriz. Hem yeni genişleme paketi çıkmadan önce biraz deneyimlenmiş ve hikayeyi öğrenmiş olursunuz hem de yeni genişleme paketi geldiği zaman oyunda karakterinizi Dragonflight’a hazır etmiş olursunuz.



Final Fantasy 14

World of Warcraft, MMORPG türünün yıllardır öncüsü durumundaydı ancak günümüzde artık MMORPG’de tek bir lider yok. Final Fantasy 14, yıllar içerisinde kendini çok geliştirdi ve günümüzde en iyi MMORPG’lerden birisi olarak gösteriliyor. World of Warcraft’ın sarsılan tahtından ötürü pek çok oyuncu Final Fantasy 14’e bir şans verdi ve sıkı MMORPG oyuncuları tarafından çok beğenildi. Öyle ki, Final Fantasy 14’ün geçtiğimiz günlerde sunucuları ağzına kadar doldu ve oyunun satışı belli bir süreliğine deaktif edildi. Yani paranızla bile oyuna giremediğiniz bir dönem geçirdi. Başarıdan dolayı zarar görmek tam olarak böyle bir şey.



Lost Ark

Hem World of Warcraft hem de Final Fantasy 14 aylık ödeme gerektiren ve oldukça köklü yapımlar. Eğer halihazırda bu iki oyunu oynadıysanız ya da herhangi bir sebepten ötürü ilginizi çekmediyse, yepyeni bir şeyler arıyorsanız aradığınız oyun Lost Ark olabilir.

Lost Ark hem ücretsiz olmasından ötürü hem de uzun zamandır pek çok oyuncunun hayalini kurduğu hack’n’slash ve MMORPG türlerini iç içe geçirmiş bit oyun olarak çıkışını yaptı. Karakter çeşitliliği ve dövüş sistemi ile pek çok oyuncunun ilgisini çekmiştir. Öyle ki, çıkışını yaptığı ilk hafta oyuncular oyuna girebilmek için saatlerce sıra beklediler ve sunucularda binlerce kişilik sıralar oluştu. Şimdilerde oyunun kemik kitlesi oyunu normal bir şekilde oynuyor ve bu tarz sorunlarla karşılaşmıyor. Lost Ark birkaç ayda bir büyük güncellemeler alacak ve oyuna içerik eklenmeye devam edecek.



Starcraft 2

Battle.net’in Türk Lirası ile ödeme alması pek çok oyuncuyu eski Blizzard oyunları ile tekrar tanıştırıyor diyebiliriz. Artık ülkemizdeki oyuncular eski Blizzard oyunlarına daha makul bir fiyattan ulaşabilecekler. Starcraft 2 ise RTS oyunları içerisinde en eşsiz olan oyunlardan birisidir. E-Spor bu kadar popüler değilken en büyük E-Spor organizasyonlarına imza atan ve bu sektörü kitlelere duyuran ilk oyunlardan birisi Starcraft 2’dir. Eskimeyen oynanış yapısı ile bugün bile keyifle oynanabilen bir oyundur. Eski Blizzard oyunlarına ve özellikle de Starcraft’a dönmek için daha fazla beklemeyin.



Dota 2

MOBA oyunlarındaki en kaliteyi çizgiyi koruyan oyun şüphesiz ki Dota2 olmuştur. Artık eskisi kadar çok konuşulmasa da Steam’in en çok oynanan ilk 5 oyunundan biri olmayı yıllardır bırakmıyor. Eğer hala Dota 2’yi oynamadıysanız, bir şans verebilirsiniz. Diğer MOBA’ları oynadıysanız alışmanız biraz zaman alacaktır ancak kaliteli bir MOBA tecrübesi için oyuna biraz vakit ayırmanız gerekecektir.



CS:GO

Eskimeyen bir FPS olan CS:GO, son dönemde Battle Royale oyunlarının ve genel olarak çevrimiçi FPS oyunlarının sayısının artması ile biraz darbe almış ve eskisi kadar oyuncuya sahip değil. Yine de pek çok oyuncu için CS:GO hala çok cazip bir oyun. Artık ücretsiz olarak da oynanabilen bir oyun olduğu için yeni oyuncular da rahatlıkla deneyimleyebilir.



Overwatch

Overwatch, sunduğu oyun anlayışı ile bildiğimiz FPS oyunlarından oldukça farklı. Seçtiğiniz karakterin özellikleri ile bambaşka tecrübeler sunan Overwatch, farklı bir deneyim arayan FPS oyuncuları için ideal. Tank, damage ya da healer sınıfına ait bir karakteri seçip oynayabildiğiniz Overwatch, yeniliklere açık FPS oyuncularının deneyimlemesi gereken bir oyun.



Valorant

Riot Games’in League of Legends harici çıkardığı ilk IP olan Valorant çok kısa süre içerisinde çok büyük başarılara imza attı. E-Spor denilince artık akıllara ilk olarak Valorant geliyor. CS:GO ile Overwatch mekaniklerini birleştiren Valorant, League of Legends’ın oyun dünyasında yarattığı etkiye benzer bir etkiyi geçtiğimiz yıllarda Valorant ile yaptı.



Call of Duty Warzone

Piyasadaki en iyi ücretsiz Battle-Royale oyunlarından birisi olan Call of Duty Warzone, Call of Duty markasını yıllardan beri takip eden oyuncuların mutlaka oynamak isteyeceği bir Battle-Royale oyunu. Yıllardan beri Call of Duty oyunları ile iç içeyseniz ve bir Battle-Royale oyunu arıyorsanız Call of Duty Warzone sizi fazlasıyla tatmin edecektir.





Oyun önerileri verdiğimiz bu listenin fazlasıyla çevrimiçi oynanan oyunlardan oluştuğunu fark etmiş olabilirsiniz. Mümkün olduğunca sizin için en iyi PC oyunlarını listelemeye çalışıyoruz. Merak etmeyin bundan sonrası tek kişilik hikayeli oyunları kapsayacak.

Cyberpunk 2077

Olaylı çıkışının ardından pek çok oyuncunun tatmin edilmesi mümkün olmayan beklentilerinin altında kalan Cyberpunk 2077, çıktığı günden bugüne pek çok kez yerin dibine sokuldu. Ancak birçok şeye rağmen Cyberpunk 2077 oldukça oynanmaya değer ve ilgi çekici bir yapımdı. Yapımcı CD Projekt RED, Cyberpunk 2077’nin arkasında durdu ve çıktığı günden bu güne kadar tonlarca yeni yama ile birlikte oyunu daha stabil bir hale getirmeye çalıştılar. Eğer Cyberpunk 2077’nin çıkışındaki büyük hatalardan arınmış halini oynamak istiyorsanız bir şans verebilirsiniz.



Red Dead Redemption 2

Rockstar markasının GTA kadar olmasa da en büyük oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2 pek çok açıdan eşsiz bir oyun. Kovboy meraklılarının zaten çok iyi bileceği ama covboylukla alakası olmayanların, hatta antipatisi olanların bile severek oynayabileceği bir oyun yaratmayı başarmışlar. Muhteşem grafikleri ve aklınızı başınızdan alacak detayları ile sizlere uzun ve keyifli saatler yaşatacak. Red Dead Redemption 2’nin bir online modu da bulunmakta. Tıpkı GTA 5 gibi.



Elden Ring

Dark Souls oyuncuları zaten bu oyunu yıllardır bekliyordu ancak Elden Ring çıkışını yaptıktan sonra kendi hayranlarının ötesinde, tüm oyun camiası tarafından övgü ile karşılandı ve pek çok oyuncuyu soulslike diye tabir ettiğimiz bu tür ile karşılaştırdı. İnanılmaz geniş açık dünyası, boss tasarımları, yenilenmiş oyun yapısı ve saç baş yolduran zorluğu ile aylarca oyun dünyasını domine etti. Eğer siz de henüz Elden Ring’i oynamadıysanız ve daha önceki Souls oyunlarını oynamadıysanız bir göz atabilirsiniz.



Sekiro: Shadows Die Twice

Soulslike oyunlara girişmek istiyorsanız ve Elden Ring açık dünyası ile gözünüzü korkutuyorsa Sekiro’ya şans verebilirsiniz. Alışılmış Dark Souls dövüş mekaniğinden ziyade çok daha hızlı ve refleks bazlı bir dövüş sistemine sahip olan Sekiro, doğu mitolojisine ve samuray/ninja hikayelerini sevenlerin bayılacağı tarzda bir oyun.



Doom Eternal

Rahatlamak ve kafanızı boşaltmak için bundan daha iyi bir FPS oyunu düşünülemez. Doom Eternal, önceki Doom oyununda yapılan tüm iyi şeyleri daha iyi yapan ve biraz hız kazandıran bir oyun olmuş. 2016’da rebootlanmış Doom serisi, Doom Eternal ile başarılı bir şekilde devam ettirilmiş. Vahşet ve hız dolu bu oyunu tüm FPS severlere tavsiye ediyoruz.



Genshin Impact

Oldukça sevimli ve anime görselliğine sahip bir oyun olan Genshin Impact, pek çok oyuncunun severek oynadığı bir oyun haline geldi. Çıktığı günden beri büyük güncelleştirmeler ile zenginleştirilen ve geliştirilen Genshin Impact, anime severler başta olmak üzere pek çok oyuncunun ilgisini çekmiştir. Animelerle ilgisi olmayan insanlar bile sırf tatlı grafikleri ve animasyonları için Genshin Impact’e şans vermişlerdir. Siz de eğer hala Genshin Impact oynamadıysanız bir şans verebilirsiniz. Üstelik Genshin Impact ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sunuldu.

Sizler için hazırladığımız oyun tavsiyesi listesi bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Daha fazla oyun önerileri, güncel teknoloji ve oyun haberleri için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.