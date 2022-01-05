PSN Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Sony Interactive Entertainment, oyuncular tarafından yıllardır beklenen PlayStation Network Online ID değiştirme özelliğini kısa bir süre önce oyuncuların beğenisine sundu. Peki PSN kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır? Hadi bu soruyu daha yakından inceleyelim.

PSN Kullanıcı Adı Nedir?

PlayStation Network Online ID, PSN servisindeki kullanıcıları tanımlamak için kullanılan benzersiz isimlerdir. Nitekim bir zamanlar aldıkları kullanıcı adından memnun olmayan oyuncuların sayısı her geçen gün artarken, Sony Interactive Entertainment bu konuya parmak basarak kullanıcılara çözüm yolu sundu.

PSN Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yöntem 1- Web Tarayıcısı ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme

Web Tarayıcısı ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme Yöntem 2- PlayStation 5 ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme

PlayStation 5 ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme Yöntem 3- PlayStation 4 ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme

1- Web Tarayıcısı ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme

Hesap Yönetimi bölümünden oturum açın ve köşede yer alan PSN Profili öğesini seçin. Mevcut kullandığınız çevrim içi kimliğinizin yanından Düzenle seçeneğini seçin. Yeni belirlediğiniz çevrim içi kimliğinizi ilgili alana girin ve değişikliği kaydet butonuna basın. Yapılan değişikliğin ardından giriş yaptığınız tüm cihazlardan otomatik olarak çıkışınız yapılır. Tekrar giriş bilgilerinizle cihaz veya cihazlara giriş yapmanız gerekmektedir.

2- PlayStation 5 ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme

Ayarlar > Kullanıcılar ve Hesaplar > Hesap > Profil > Çevrim içi Kimlik seçeneğini tıklayın. Yeni çevrim içi kimliğinizi oluşturun. Değişikliği tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Değişiklik işlemini tamamladığınızda tüm cihazlardan çıkış yapacaksınız. Tekrar giriş bilgilerinizle cihaz veya cihazlara giriş yapmanız gerekmektedir.

3- PlayStation 4 ile PSN Kullanıcı Adı Değiştirme

Ayarlar > Hesap Yönetimi > Hesap Bilgileri > Profil > Çevrim içi Kimlik seçeneğini tıklayın. Yeni çevrim içi kimliğinizi oluşturun. Değişikliği tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Değişiklik işlemini tamamladığınızda tüm cihazlardan çıkış yaparsınız. Tekrar giriş bilgilerinizle cihaz veya cihazlara giriş yapmanız gerekmektedir.

Konsolunuzda veya PS App'te profilinizi ziyaret ederek geçerli çevrim içi kimliğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. Çevrim içi kimliğinizi değiştirmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli detaylar var. İsim değişikliği sebebiyle karşılaşabileceğiniz hatalar, kullanıcı deneyiminizi etkileyebileceğinden bu adımları dikkate aldığınızdan emin olun.

Herhangi bir teknik sorunlarla karşılaşırsanız eski çevrimiçi kimliğinize ücretsiz olarak geri dönerek bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. (eski çevrim içi kimliği geçişleri için PlayStation'ın destek ekibiyle iletişime geçmek zorundasınız.) Bir çevrim içi kimliği değiştirirken bazı oyunlarda, oyundaki ilerleme durumunu kaybetme gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Sisteminizden yüklü olan oyunların ve uygulamaların yeni çevrim içi kimliğinizde güncellenmesi zaman alabilir. Bazı durumlarda değişikliğin kaydedilmesi bir haftayı bile bulabileceğinden beklemenizde fayda var.

Yeni çevrim içi kimliğiniz şirketin Hizmet Koşullarınızı ihlal ederse temp-xxxxx olarak değiştirilir. Ayrıca başka bir oyuncu sizi rapor etmeşse ve bunun üzerine moderasyon personeli tarafından yapılan araştırma sonucunda çevrim içi kimliğinizin PSN Hizmet Koşulları'nı ihlal ettiği tespit edilmişse yine temp-xxxxx durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Çocuk hesabı olarak açılan hesaplar bu özellikten yararlanamaz.

PSN Kullanıcı Adı Değiştirme Ücretli mi?

Çevrim içi kimliğinizi dilediğiniz kadar değiştirme hakkınız var ancak sadece İlk değişiklik ücretlendirilmez. Ek değişiklikler için kayıtlı kartınızdan ücret tahsil edilir. PS Plus üyeleri çevrim içi kimliklerinde değişiklik yapmak için ek yüzde 50 oranında indirimden faydalanır ancak değişiklik yapmak için üyeliğe sahip olmanız zorunlu tutulmaz. Eğer PlayStation Plus üyesiyseniz 4,99, değilseniz 9,99 euro ödemek zorundasınız.

Eski çevrim içi kimliğinizi 1 ay boyunca profilinizde göstermeyi devam edebilirsiniz. Peki ya siz PSN kullanıcı adı değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu özellikten yararlandıysanız deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.