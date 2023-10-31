PlayStation App
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,227
- DOSYA BOYUTU 65 MB
- Üretici Sony Computer Entertainment Inc
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Telefonunuzdan konsolunuzu yönetebildiğiniz PlayStation App'de, arkadaşlarınızıla konuşun ve yeni çıkan oyunları indirin.
İstediğiniz her yerden oyun oynayan arkadaşlarınızla bağlantı içerisinde olabileceğiniz PlayStation App'de, kimlerin çevrimiçi olduğunu görün, sesli sohbet başlatın, mesaj gönderin ve PS Store'daki fırsatları takip edin. Yeni çıkan oyunları ve en son haberleri uygulama içerisinden takip edin.
Uygulama içerisinden PS Store'daki en yeni fırsatları keşfederek, oyun satın alabilir veya ön sipariş verebilirsiniz. Ayrıca konsolunuzu telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Konsolunuzu dilediğiniz yerden kontrol edebilmek oyuncular için çok büyük bir özelliktir. Bu sayede konsolunuzu uzaktan başlatabilir, içerisine oyun ve eklentiler yükleyebilir veya depolama alanınızı yönetebilirsiniz.
PlayStation App İndir
PlayStation App'i kullanabilmek için bir PSN hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Bu sayede arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve diğer oyuncuların profillerini görüntüleyebilirsiniz. Eğer PS4 veya PS5'iniz varsa, PlayStation App'i indirin ve birçok kolaylık sayesinde konsolunuzu rahatça kontrol edin.
PlayStation App Özellikleri
- PlayStation Konsolunuzu istediğiniz yerden kontrol edin.
- Arkadaşlarınızın çevrimiçi olup olmadığına ve hangi oyunu oynadığına bakın.
- PSN arkadaşlarınızla sesli veya mesajla sohbet edin.
- Diğer oyuncuların profillerini kontrol edin.
- Yeni çıkan oyunları satın alın veya ön sipariş verin.
- Telefonunuzdan konsolunuza oyun ve eklentiler indirin.
- Uzaktan başlatma özelliği sayesinde telefonunuzdan konsolunuzu başlatın.
- Konsolunuzun depolama alanını yönetin.
PlayStation App
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 301
- DOSYA BOYUTU 20 MB
- Üretici Sony Computer Entertainment Inc
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PlayStation App, PS4 ve PS5'inizi uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir iOS uygulamasıdır.
PlayStation App'de, telefonunuz üzerinden konsolunuzu yönetin ve arkadaşlarınızla konuşun. Oyunculara mükemmel bir fayda sağlayan bu uygulamada, konsolunuzu uzaktan başlatın ve yeni oyunları indirin. Ayrıca PlayStation Store'dan yeni çıkan oyunları satın alın veya ön sipariş verin.
PlayStation App, kullanıcılar yeni ve en son çıkan haberlere erişim kolaylığı sağlıyor. Bu sayede oyun ve konsol hakkındaki haberlerden bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanmak için PSN hesabınızın olması şart. Bu sayede arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve onların hangi oyunu oynadığını görebilirsiniz.
Ayrıca uygulama üzerinden konsolunuzdaki depolama alanını da yönetebiliyorsunuz. Herhangi bir oyun indirmek istediniz ve depolama alanınız buna el vermiyorsa, telefonunuzdan depolama alanınızı yöneterek yer açabilir ve kolaylıkla oyun indirebilirsiniz.
PlayStation App İndir
Siz de PlayStation App'i indirin ve telefonunuzdan konsolunuzu yönetin. Arkadaşlarınızın çevrimiçi olup olmadığına bakın ve onlarla sesli veya mesaj yoluyla sohbet edin.
PlayStation App Özellikleri
- Konsolunuzu dilediğiniz her lokasyondan yönetin.
- Yeni oyunlar ve eklentiler indirin.
- Diğer PSN kullanıcılarının profillerini kontrol edin.
- Konsolunuzu telefonunuzdan başlatın.
- Depolama alanınızı yönetin ve alan açın.
- Arkadaşlarınızla birlikte uygulama üzerinden konuşun.
- Kullanıcıların çevrimiçi olup olmadığına bakın.