Telefonunuzdan konsolunuzu yönetebildiğiniz PlayStation App'de, arkadaşlarınızıla konuşun ve yeni çıkan oyunları indirin.

Can Erdil Şentürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İstediğiniz her yerden oyun oynayan arkadaşlarınızla bağlantı içerisinde olabileceğiniz PlayStation App'de, kimlerin çevrimiçi olduğunu görün, sesli sohbet başlatın, mesaj gönderin ve PS Store'daki fırsatları takip edin. Yeni çıkan oyunları ve en son haberleri uygulama içerisinden takip edin.

Uygulama içerisinden PS Store'daki en yeni fırsatları keşfederek, oyun satın alabilir veya ön sipariş verebilirsiniz. Ayrıca konsolunuzu telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Konsolunuzu dilediğiniz yerden kontrol edebilmek oyuncular için çok büyük bir özelliktir. Bu sayede konsolunuzu uzaktan başlatabilir, içerisine oyun ve eklentiler yükleyebilir veya depolama alanınızı yönetebilirsiniz.

PlayStation App İndir

PlayStation App'i kullanabilmek için bir PSN hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Bu sayede arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve diğer oyuncuların profillerini görüntüleyebilirsiniz. Eğer PS4 veya PS5'iniz varsa, PlayStation App'i indirin ve birçok kolaylık sayesinde konsolunuzu rahatça kontrol edin.

PlayStation App Özellikleri