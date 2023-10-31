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PlayStation App

PlayStation App

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,227
  • DOSYA BOYUTU 65 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Sony Computer Entertainment Inc
  • İndir

Telefonunuzdan konsolunuzu yönetebildiğiniz PlayStation App'de, arkadaşlarınızıla konuşun ve yeni çıkan oyunları indirin.

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk -

İstediğiniz her yerden oyun oynayan arkadaşlarınızla bağlantı içerisinde olabileceğiniz PlayStation App'de, kimlerin çevrimiçi olduğunu görün, sesli sohbet başlatın, mesaj gönderin ve PS Store'daki fırsatları takip edin. Yeni çıkan oyunları ve en son haberleri uygulama içerisinden takip edin. 

Uygulama içerisinden PS Store'daki en yeni fırsatları keşfederek, oyun satın alabilir veya ön sipariş verebilirsiniz. Ayrıca konsolunuzu telefonunuzdan kontrol edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Konsolunuzu dilediğiniz yerden kontrol edebilmek oyuncular için çok büyük bir özelliktir. Bu sayede konsolunuzu uzaktan başlatabilir, içerisine oyun ve eklentiler yükleyebilir veya depolama alanınızı yönetebilirsiniz. 

PlayStation App İndir

PlayStation App'i kullanabilmek için bir PSN hesabına sahip olmanız gerekmektedir. Bu sayede arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve diğer oyuncuların profillerini görüntüleyebilirsiniz. Eğer PS4 veya PS5'iniz varsa, PlayStation App'i indirin ve birçok kolaylık sayesinde konsolunuzu rahatça kontrol edin.

PlayStation App Özellikleri

  • PlayStation Konsolunuzu istediğiniz yerden kontrol edin.
  • Arkadaşlarınızın çevrimiçi olup olmadığına ve hangi oyunu oynadığına bakın.
  • PSN arkadaşlarınızla sesli veya mesajla sohbet edin.
  • Diğer oyuncuların profillerini kontrol edin.
  • Yeni çıkan oyunları satın alın veya ön sipariş verin.
  • Telefonunuzdan konsolunuza oyun ve eklentiler indirin.
  • Uzaktan başlatma özelliği sayesinde telefonunuzdan konsolunuzu başlatın.
  • Konsolunuzun depolama alanını yönetin.