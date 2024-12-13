QCY AilyBuds Pro İncelemesi: Gürültü Engelleme, Uzun Pil Ömrü ve Dahası

Sunduğu ses kalitesiyle kendisine hayran bırakan QCY AilyBuds Pro adaptif aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. QCY AilyBuds Pro incelemesi ile kablosuz kulaklığın neler sunduğuna yakından göz atacağız.

QCY AilyBuds Pro İncelemesi

QCY AilyBuds Pro çok başarılı şekilde tasarlanmış. Kulaklık, sahip olduğu tasarım sayesinde uzun süre boyunca kullanıldığında bile herhangi bir rahatsızlık hissettirmiyor. Dolayısıyla hem şık görünüm hem de sorunsuz kullanım elde ediliyor.

Yarı kulak içi tasarımına sahip kulaklık siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Her renk seçeneğinin büyüleyici bir görünüme sahip olduğunu belirtelim.

Şık görünümü gelişmiş özellikler ile birleştiren kablosuz kulaklık adaptif ANC özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu özellik, çevredeki gürültüyü azaltarak müziğin dinlerken, film dizi izlerken ve telefonda görüşme yaparken daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Adaptif ANC özelliği, çevredeki gürültüye göre dinamik olarak ayar yapıyor. Böylelikle her durumda etkili gürültü engelleme performansı elde ediliyor.

QCY uygulaması üzerinden adaptif ANC özelliğini hızlı ve pratik şekilde aktif hâle getirebilirsiniz. Uygulama üzerinden ayrıca ses ile alakalı çeşitli ayarlamalar da yapabilmeniz mümkün. Bu özelleştirme seçenekleri ile birlikte kulaklıktan daha iyi sonuç alınıyor. Uygulamadan ayrıca şarj seviyesine de kolayca bakılabiliyor.

Arka plan gürültüsünün sesli görüşmeyi olumsuz etkilememesi için yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Bu, özellikle dışarıda telefon görüşmesi yapmanız gerektiğinde büyük bir avantaj sağlıyor.

Kulaklıkta 6 adet mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonların sesi çok net şekilde karşı tarafa ilettiğini belirtelim. Mikrofonlarda rüzgâr gürültüsünü engelleme işlevi de bulunuyor. Hareket hâlindeyken rüzgâr gürültüsü otomatik olarak azaltılıyor. Yürürken ve hatta koşarken bile sorunsuz görüşmeler yapılabiliyor.

QCY tarafından üretilen kulaklık ANC özelliği kapalıyken 5,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu süre, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar yükseliyor. ANC özelliği açıkken 4 saate kadar şarj süresi elde ediliyor. Bu süre, şarj kutusuyla beraber 23 saate kadar çıkıyor.

350 mAh batarya kapasitesine sahip şarj kutusunda Type-C portu mevcut. Bu port üzerinden şarj kutusu kolay şekilde şarj edilebiliyor. Şarj kutusunun üzerindeki LED üzerinden ise şarj durumu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Uzun pil ömrü sayesinde kulaklığı sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Böylece kullanım deneyimi olumlu yönde etkileniyor. Kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bir diğer özellik ise çoklu bağlantı. Bu işlev sayesinde kulaklığı aynı anda iki cihazla eşleştirebilir ve aralarında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Kulaklıkta Bluetooth 5.3 teknolojisi desteği mevcut. Bu teknoloji, önceki Bluetooth sürümlerini destekleyen kulaklıklara kıyasla daha kararlı kullanım, düşük gecikme ve daha hızlı bağlantı sunuyor. Bunların yanı sıra daha düşük güç tüketiyor.

AilyBuds Pro, ultra düşük gecikme sayesinde oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bunun için QCY uygulaması üzerinden oyun modunu aktif hâle getirmeniz yeterlidir.

Dokunmatik kontrol özelliği sayesinde akıllı telefona gerek kalmadan kulaklığı kontrol edebilirsiniz. Bu özellik ile ANC özelliğini açıp kapatabilir, müziği duraklatıp yeniden çalmasını sağlayabilir, mevcut müziği değiştirebilir, aramaları yanıtlayabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bütçe dostu bir kulaklık modeli olan AilyBuds Pro, sunduğu ses performansı sayesinde müzik dinleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğini içeren altı mikrofon da sorunsuz telefon görüşmesi yapılabilmesini sağlıyor.

Kulaklığın sunduğu bir diğer avantaj ise uzun pil ömrü. Sürekli şarj etmeye gerek kalmadan kulaklığı kullanabilmek oldukça önemli bir detay. Eğer bir kulaklık satın almayı düşünüyorsanız QCY AilyBuds Pro sizi fazlasıyla memnun edecektir.

QCY AilyBuds Pro Özellikleri

Adaptif Aktif Gürültü Engelleme: Var.

Var. Mikrofon: 6 adet

6 adet Kulaklık Batarya Kapasitesi: 27 mAh

27 mAh Şarj Kutusu Batarya Kapasitesi: 350 mAh

350 mAh Pil Ömrü: ANC özelliği kapalıyken 5,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği açıkken 4 saate kadar, şarj kutusuyla beraber 23 saate kullanım süresi mevcut.

ANC özelliği kapalıyken 5,5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 30 saate kadar pil ömrü sunuyor. ANC özelliği açıkken 4 saate kadar, şarj kutusuyla beraber 23 saate kullanım süresi mevcut. Bluetooth: 5.3

5.3 Suya Dayanıklılık: IPX5

IPX5 Dokunmatik Kontrol: Destekliyor.

Destekliyor. Şarj Portu: USB-C

USB-C Kulaklık Boyutu: 19,9 x 18,4 x 33,7mm

19,9 x 18,4 x 33,7mm Şarj Kutusu Boyutu: 51 x 51 x 28,2 mm

QCY AilyBuds Pro Fiyatı

QCY AilyBuds Pro 1.299 TL fiyat etiketiyle satılıyor.