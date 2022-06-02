Random Ne Demek? Random Atmak Ne Anlama Geliyor?

Random ne demek sorusunu soran kişilerin büyük bir kısmı, random atmak nedir sorusunun da yanıtını merak ediyor. Peki, iki ifade arasındaki fark nedir? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Random atmak ifadesi, özellikle internet kullanımının yaygınlaşması ile beraber kullanılmaya başlandı. Bu ifade, günümüzde Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından WhatsApp ve Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına kadar çok sayıda hizmette yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Özellikle gençler arasında kullanılan bu ifadeyi ilk kez gören kişiler, söz konusu ifadenin ne anlama geldiğini merak edebilir. Öte yandan random kelimesi de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bu ifadeler ne anlama geliyor, aralarındaki fark nedir? Hazırladığımız yazıda söz konusu kelimeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Random Ne Demek?

Çok fazla sayıda kişi tarafından merak edilen random kelimesi rastgele, gelişigüzel ve tesadüfi anlamlarına gelir. Bu kelime, belirli bir sıra olmadan ya da önceden bilinmeyen bir şekilde seçilen herhangi bir veriyi ifade eder.

Söz konusu duruma örnek verecek olursak 1, 3, 6, 9, 4 rastgele sıralanan tek basamaklı sayılardır. Bu sayılar belirli bir sıraya göre sıralanırsa artık random olmaz. Bu konuyu farklı bir örnek ile açıklayalım. 10 kişinin isminin yer aldığı bir liste olduğunu düşünelim.

Listede yer alan isimler herhangi bir sıralamaya bağlı kalınmadan oluşturulmuşsa buna random denir. Eğer bu isimler isme, saate, yaşa veya tarihe göre sıralanmışsa bu liste random olarak oluşturulmamıştır.

Oyuncular için bu konuya bir oyun üzerinden de örnek verebiliriz. Çevrim içi tabanlı video oyunlarının çoğunda random seçeneği bulunur. Oyun oynamak istiyorsanız ancak oyuna dair herhangi bir ayar veya seçenek ile uğraşmak istemiyorsanız, random seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçenek, sizi herhangi bir kritere bağlı kalmadan rastgele olarak bir maça dahil eder.

Random Atmak Nedir?

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile beraber hayatımıza yeni kavramlar girdi. Bu kavramların başında random atmak geliyor. Bu ifade, dünya genelinde gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanıcılarının bir kısmı karşılaştığı olaylar karşısında kendisini ifade etmek için emoji kullanırken bir kısmı ise random atarak kendisini ifade ediyor. Dijital dünyada bu ifade ile karşı karşıya kalan kullanıcılar ise söz konusu kavramın ne anlama geldiğini merak edebiliyor.

Random atmak ne demek sorusu, en fazla merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bu ifade, klavye üzerinde yer alan harflere rastgele basılarak kullanılır. Söz konusu kavramın kullanılmasındaki amaç ise herhangi bir konu karşısında gülmektir.

Random gülme ile karşılaşabileceğiniz platformlar arasında Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp Messenger, Signal, Facebook Messenger dahil olmak üzere pek çok platform yer alıyor. Bu platformların yanı sıra internet forumlarında da söz konusu ifade ile karşılaşabilirsiniz.

Kısaca insanların bir konu hakkında yorum yapabildiği ve birbirleriyle iletişim kurabildiği hizmetlerin tamamında random gülme ile karşılaşabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Söz konusu kavramın ne anlama geldiğini öğrendikten sonra Random nasıl atılır sorusunu sorabilirsiniz.

Random atmanın birden fazla yolu bulunuyor. Bu konuda tek kriter birden fazla harfi rastgele olarak kullanmaktır. Gençler arasında yoğun bir şekilde kullanılan random gülmeler arasında "asdsadsadd", "sdfasdadsafds" ve "qewqweqweq" yer alıyor. Elbette bu ifadeleri kullanmak zorunda değilsiniz. Paragrafın başında da belirttiğimiz üzere birden fazla rastgele olarak basmanız yeterlidir.

İnternet kullanıcıları, söz konusu kavramı genellikle komik ve eğlenceli bir paylaşım karşısında güldüğünü belirtmek için kullanılır. Yani anlık mesajlaşma uygulamasında iletişim kurduğunuz kişi rastgele harflere basarak söz konusu kavramı kullanmışsa, herhangi bir konu hakkında güldüğünü belirtmiştir. Aynı durum forum ve sosyal medya hizmetleri için de geçerlidir.

Genellikle Y ve Z kuşakları tarafından yoğun bir şekilde kullanılan kavramın neden çok fazla tercih edildiği ise merak konusu. Bunun nedeni ifadenin çok hızlı bir şekilde kullanılabilmesi olabilir. Dünya genelinde çok fazla sayıda internet kullanıcısı, emoji ile güldüğünü belirtmek yerine harflere gelişigüzel bir şekilde basarak güldüğünü ifade eder.

Kullanıcıların bir kısmı yalnızca rastgele harflere basarken bazı kullanıcılar ise rastgele harflerin ardından bir gülme emojisi ekler. Bu harflerin sayısında ise herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Yani istediğiniz kadar harflere rastgele olarak basabilirsiniz ancak bu ifade genellikle fazla uzatılmaz.

Sosyal medya hizmetleri, anlık mesajlaşma uygulamaları ve internet forumlarında bazı kullanıcılar, söz konusu ifadeyi herhangi bir konu hakkında çok fazla güldüğünü belirtmek için de kullanılır. Şu anda milyonlarca kişi tarafından tercih edilen kavram, internetin hayatımıza yeni ifadeler kazandırdığını gösteren örneklerden bir tanesidir.

Bu yazıda dijital dünyada gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan random atma kavramının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığının yanı sıra random kelimesinin ne anlama geldiğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.