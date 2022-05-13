TBT Ne Demek? TBT Açılımı Nedir?

TBT ne demek, açılımı nedir? Bu sorular, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından sorulan soruların başında geliyor. Hazırladığımız rehberde kullanıcıların merak ettiği soruları cevaplayacağız.

Çoğu kişi, zaman zaman Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında TBT etiketini kullanarak paylaşım yapıyor. Dolayısıyla gün içerisinde özellikle görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında gezinirken mutlaka bu etikete sahip bir gönderi ile karşılaşmışsınızdır.

Söz konusu etikete sahip gönderi ile karşılaştıysanız, bu etiketin ne anlama geldiğini merak etmişsinizdir. TBT etiketinin yer aldığı gönderiler, belirli bir konsepte sahiptir. Peki, TBT nedir, hangi kelimelerden oluşuyor?

TBT Ne Demek?

TBT, özellikle Instagram isimli görüntü tabanlı sosyal medya platformunda en sık kullanılan etiketlerden bir tanesidir. TBT, dünyanın dört bir noktasındaki insanların en sevdiği anılarını paylaşmasını sağlayan bir sosyal medya akımıdır.

Sosyal medya kullanıcıları, nostalji yaşamak veya etkileşim almak için eski fotoğraflarını ve videolarını TBT etiketini kullanarak çeşitli platformlar üzerinden paylaşır. Elbette gönderiler yalnızca fotoğraf ve video olmak zorunda değil. Kullanıcılar anı içeren metin veya ses kaydı da yayımlayabilir.

Günümüzde her ne kadar TBT sıradan hale gelse de etiketin ilk olarak ne zaman kullanıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Söz konusu etiketin ilk olarak Mark Halfhill isimli bir blog yazarının 2006 yılında spor ayakkabı blogu için kullandığı tahmin ediliyor.

TIME isimli dergiye göre dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Instagram’daki ilk TBT etiketli gönderi, 2011 yılının şubat ayında Bobby isimli bir kişi tarafından paylaşılan Hot Wheels oyuncu arabalarının fotoğrafıydı.

Söz konusu etiket, zaman içerisinde sosyal medya platformlarında kullanılan en popüler etiketlerden bir tanesi haline geldi. Şu anda yalnızca görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram’da yüz milyonlarca TBT etiketli gönderi bulunuyor.

Bu etikete sahip gönderilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları geçmişte çektirdikleri fotoğrafı ya da videoyu paylaşarak nostalji yaşıyor. Peki, popüler sosyal medya etiketi hangi kelimelerin kısaltmasıdır?

TBT Açılımı Nedir?

TBT, Throwback Thursday kelimelerinin kısaltmasıdır. Thursday kelimesi nedeni ile TBT, yıllardır perşembe günleri paylaşılıyor. Kullanıcılar, geçmişte çektirdiği fotoğraf ya da videolarını paylaşırken kullandığı Flashback Friday gibi etiketler de var fakat TBT kadar popüler değil.

TBT etiketini eklemek, fotoğrafların ve videoların görüntülenme, beğeni ve yorum sayısının artmasına yardımcı olabilir çünkü çoğu kullanıcı, sosyal medya hesapları üzerinden arama yaparak özellikle söz konusu gönderilere göz atıyor.

Söz konusu nedenden dolayı özellikle görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında çoğu kişi, fotoğraf ve video paylaşımı yaparken alakasız olsa bile TBT etiketini kullanıyor. Buradaki amaç ise gönderinin daha fazla etkileşim almasını sağlamak. Dolayısıyla bu etikette konseptten aykırı içerikler ile karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Throwback Thursday etiketinin dünya genelinde neden bu kadar büyük bir popülerliğe sahip olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. İnsanlar çocuklukları, geçmişte yaptıkları seyahatler, geçmiş bir dönemde gerçekleştirdiği tatiller gibi mutlu olduğu anları hatırlatan gönderileri paylaşmayı severler.

TBT etiketi de insanlara bu fırsatı sunuyor. Sosyal medya kullanıcıları, geçmiş bir dönemdeki tatil, seyahat dahil olmak üzere herhangi bir anıyı TBT etiketi ile paylaşabiliyor. Bu etiket çok popüler olduğundan ötürü etkileşim alma ihtimali de yüksek oluyor.

Hemen hemen herkesin bildiği gibi Throwback Thursday, geçmişe hem eğlenceli hem de kolay erişilebilir bir şekilde hatırlamanın harika bir yoludur. İnsanlar, sosyal medyanın çok yönlülüğü sayesinde bir anıyı hatırlamak için paylaşım yapabilir. Paylaşılan gönderi, beğeni ve yorum aracılığı ile etkileşim alabilir.

Yapılan paylaşımların tarihleri konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Yani fotoğraf ya da video ister bir yıl ister 15 yıl önce çekilmiş olabilir. Dolayısıyla geçmişteki anılarınız ile ilgili fotoğrafınız ya da videonuz varsa TBT etiketi ile paylaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada TBT Kullanmanın Avantajları Neler?

Etkileşimi arttırır.

Takipçi sayısının artmasına yardımcı olabilir.

Marka bilinirliğini geliştirir.

Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hizmetlerinde Throwback Thursday etiketlerini kullanmanın beraberinde getirdiği bazı avantajlar yer alıyor. Bu avantajları yukarıda sıraladık. Listede yer alan avantajların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Etkileşimi Arttırır

Twitter, çeşitli etiketler kullanan markaların, kullanmayanlara kıyasla tweet etkileşiminde yüzde 50 oranında bir artış gerçekleştiğini tespit etti. Öte yandan Instagram’da da çoğu kullanıcı, TBT etiketine sahip gönderilere göz atıyor, beğendikleri görselleri veya videoları beğeniyor.

Bildiğiniz üzere Twitter ve Instagram gibi platformlarda belirli bir etiketin araması yapılabiliyor. Böylelikle yalnızca belirli etiketli paylaşımlara erişilebiliyor.

2. Takipçi Sayısının Artmasına Yardımcı Olabilir

Bir önceki madde de belirttiğimiz üzere bazı kullanıcılar, gün içerisinde TBT etiketli gönderilere bakıyor. Böylece söz konusu etiketi kullanarak paylaşım yapıp profilinizin fark edilmesini sağlayabilirsiniz. Diğer kullanıcılar, yaptığınız paylaşımları beğenebilir ve bunun sonucunda hesabınızı takip etmeye başlayabilir.

3. Marka Bilinirliğini Geliştirir

Söz konusu etiket, markanızın bilinirliğinin artmasına yardımcı olabilir. TBT, işletmenizin tam olarak ne olduğunu ve hangi noktadan bu zamana geldiğini paylaşma fırsatı verir. Bu etiket sayesinde eski fotoğraf ve videoları paylaşarak markanızın hikâyesini anlatabilirsiniz.

Bu yazıda sosyal medya hizmetlerinde gün içerisinde en fazla kullanılan etiketlerden bir tanesi olan TBT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.