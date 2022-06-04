RDR2 Türkçe Yama Rehberi, Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Red Dead Redemption 2’nin (kısaca RDR2) ne kadar iyi bir oyun olduğunu duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Rockstar Games’in GTA markasından sonraki en popüler markası olan Red Dead Redemption, ilk oyununda yakaladığı başarıyı; ikinci oyunda katlayarak artırmayı başardı. Pek çok oyuncu ise RDR2’yi oynamak istiyor ve oyuncular internette RDR2 Türkçe Yama arıyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere RDR2 Türkçe yama nasıl yüklenir, nasıl indirilir bunlardan bahsedeceğiz.

RDR2 Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

RDR2 Türkçe Yamayı indirmek son derece kolaydır. Buradaki bağlantıya kullanarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza RDR2 Türkçe Yamayı indirdikten sonra yamayı yüklemeniz gerekmektedir.



RDR2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

İndirdiğiniz dosyayı açın.

Dosyanın içerisindeki tüm içeriği oyunun kurulu olduğu dosyanın içerisine atın.

RDR2_TR_YAMA_v2_15092021 isimli uygulamayı açın.

RDR2 TR YAMA FONT FIX tuşuna basın.

Yükleme işlemi bittikten sonra oyuna girin.

Oyununuza Türkçe Yama eklenmiş olacak.

RDR 2 Türkçe Yama indirip kurmak işte bu kadar basit.



RDR2 Türkçe Yama Kurmadan Önce Dikkat Etmeniz Gerekenler

RDR2 Türkçe Yama PC için oluşturulmuştur. Dolayısıyla RDR2’yi konsoldan oynayan oyuncular maalesef Türkçe Yamadan faydalanamayacaklar.

Bu Türkçe Yama 3. parti bir yazılımdır ve oyunun hayranları tarafından oluşturulmuştur. Dolayısıyla oyununuza ya da oyun deneyiminize zarar verebilir. Bu konudaki sorumluluk tamamen size aittir.

Oyun dosyalarınızın zarar görmemesi için, yamayı yüklemeden önce oyunu yedeklemenizi öneririz. Böylece yamadan kaynaklı bir şekilde oyun dosyalarınız zarar görürse, save dosyalarınızı kurtarmış olursunuz ve oyunu baştan indirmenize gerek kalmamış olur.

RDR2 Hakkında

Eğer şu zamana kadar RDR2 ile ilgili pek bir şey duymadıysanız kısaca size RDR2 hakkında bilgi verelim. RDR2, görsel kalitesi ve detaylı yapısı ile milyonlarca oyuncuyu kendisine hayran bırakmış bir oyundur. İlk oyunu olumlu geri dönüşler almış olsa da ikinci oyun, ilk oyunun bile çıtasını aşan bir oyun olarak oyun dünyasındaki yerini aldı. Vahşi batıda geçen ve adeta bir kovboy simülasyonu olan RDR2, türü sevmeyen oyuncular için bile oldukça cazip bir oyun.

RDR2 sistem gereksinimleri bakımından da epey iddialı bir oyun. Böylesine devasa, harika gözüken ve detaylı bir oyunun sistemlerimizi zorlaması oldukça kabul edilebilir.

RDR2’nin aynı zamanda Red Dead Online isminde bir oyun modu da bulunmakta. Bu oyun tıpkı GTA Online gibi. Arkadaşlarınızla ya da oyunu oynayan başka insanlarla birlikte banka soymak, görev yapmak ya da eğlenmek için Red Dead Online’da vakit geçirebilirsiniz. Kovboyculuk oynamaya online olarak devam etmek isteyen oyuncuların mutlaka Red Dead Online’a bir göz atmalarını öneririz.



RDR2 Türkçe Yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi içerikler, güncel oyun ve teknoloji haberleri için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.

