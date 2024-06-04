Realme 12 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Realme 12 serisi özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Realme marka yeni akıllı telefonlara dair detaylar!
Realme 12 serisi özellikleri, fiyatı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Peki, Realme marka yeni akıllı telefon modellerinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
İçindekiler [Gizle]
Realme 12 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 394 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 32 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Yazılım: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0
- Ağırlık: 190 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
Realme 12 Pro Fiyatı
Realme 12 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 21 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Realme 12 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2412 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 394 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 64 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 67W
- Yazılım: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0
- Ağırlık: 196 gram
- Kalınlık: 8,8 mm
Realme 12 Pro+ Fiyatı
Realme 12 Pro+ modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 27 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Realme 12 Lite Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,72 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 392 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Snapdragon 685
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Ağırlık: 185 gram
- Kalınlık: 7,6 mm
Realme 12 Lite Fiyatı
Realme 12 Lite modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 999 TL fiyata satılıyor.
Realme 12 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,72 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 392 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.2
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Yazılım: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0
- Ağırlık: 188 gram
- Kalınlık: 7,7 mm
Realme 12 Fiyatı
- 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 16.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 13.409 TL)
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 17.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 14.197 TL)
Realme 12'nin modelinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.
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Bu rehberde Realme 12 serisi ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefonlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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