Realme C55 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

2023 yılının Mart ayında piyasaya sürülen Realme C55 6 ve 8 GB RAM, 128 ve 256 MB dahili hafıza seçenekleri ile satışa sunuluyor. Kamera ve ekran özellikleri ile kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başaran cihaz hakkında en çok merak edilenlerden biri ise su geçirgenliği oluyor.

Peki, Realme C55 su geçirmez bir cihaz mı? Suya karşı dayanıklılığı ne kadar? Bu yazımızda Realme C55’in suya karşı sergilediği performansı inceliyoruz.

Realme C55 Su Geçirir mi?

6.72 inç büyüklüğünde IPS LCD 1080 X 2400 px FHD+ ekrana sahip olan Realme C55 5000 mAh gücündeki bataryası, 64 MP çözünürlükteki arka kamerası ile kullanışlı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcı deneyimi açısından baktığımızda bu tarz cihazlarda suya ve toza dayanıklılık da en az bu özellikler kadar önem taşıyor. Kullanıcıların cihazların su geçirgenlik seviyesini anlaması için IP derecelendirmesine bakması yeterli oluyor.

Ancak bazı cihazlar suya karşı belli bir oranda dayanıklılık gösterse bile IP sertifikası bulunmayabiliyor. Realme C55 de bu cihazlardan birisi. Yani resmi olarak sertifikalandırılmış bir IP derecesi yok. Bu nedenle cihazı ‘su geçirmez’ olarak nitelendirmek mümkün değil.

Realme C55 Suya Dayanıklı mı?

Tamamen su geçirmez özelliğe sahip olmasa da belli koşullar altında suya maruz kaldığında dayanıklılık gösterebilen cihazlar arasında yer alıyor. ‘Peki, bu koşullardan kastedilen nedir?’ derseniz cihazın sadee su sıçramalarına karşı düşük seviyede dayanıklılık gösterdiğini söyleyebiliriz.

IP sertifikasına sahip olan cihazlarda maksimum suya dayanıklılık seviyesi IPX8 ile ifade ediliyor. 60 derece açıyla suya maruz kalma ve sıçramalara karşı dayanıklı modeller ise genellikle IPX3 veya IPX4 ile sertifikalandırılıyor.

Realme C55 için bu tarz bir derecelendirme bilgisi bulunmadığı için suya karşı dayanıklılığına dair net bir açıklama yapmak mümkün olmuyor.

Ancak cihaz ile ilgili kaynaklara baktığımızda az miktarda cihaz üstüne sıçrayan suyun, hoparlör, mikrofon, şarj girişi gibi bağlantı noktalarına temas etmediği taktirde Realme C55’e büyük bir hasar vermeyeceği düşünülüyor.

Yine de bu cihazı olabildiğince su ile temastan korumanızda fayda var.