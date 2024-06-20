16 GB RAM ve 120W Hızlı Şarj: Realme GT 6 Özellikleri ve Fiyatı

16 GB RAM'e sahip olan Realme GT 6 özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İlgi odağı hâline gelen telefon, 120W hızlı şarj teknolojisi ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Peki, telefonda hangi donanım bileşenleri tercih edildi?

Bu rehberde Realme GT 6 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Realme marka güçlü akıllı telefona dair merak edilen detaylar!

Realme GT 6 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : LTPO AMOLED

: LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1264 x 2780 piksel

: 1264 x 2780 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 450 PPI

: Yaklaşık 450 PPI Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı

: 50 MP geniş açılı + 50 MP telefoto + 8 MP ultra geniş açılı Ön Kamera : 32 MP geniş açılı

: 32 MP geniş açılı Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 5.500 mAh

: 5.500 mAh Hızlı Şarj : 120W

: 120W Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Kalınlık: 8,6 mm

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1264 x 2780 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 450 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyen cihaz 162 x 75,1 x 8,6 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Realme GT 6 Fiyatı

8 GB RAM + 256 GB Depolama : 41.000 INR (tahmini Türkiye fiyatı 32.573 TL)

: 41.000 INR (tahmini Türkiye fiyatı 32.573 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama : 43.000 INR (tahmini Türkiye fiyatı 34.162 TL)

: 43.000 INR (tahmini Türkiye fiyatı 34.162 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 45.000 INR (tahmini Türkiye fiyatı 35.751 TL)

Telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Bu rehberde Realme GT 6 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.