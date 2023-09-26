Redmi Note 12T Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Güçlü bir yonga setine ve üst düzey kamera özelliklerine sahip bir fiyat / performans ürünü olarak tanıtabileceğimiz Xiaomi Redmi Note 12T bu yıl Xiaomi’nin çıkardığı favori akıllı telefon modelleri arasında sıralanıyor.

Yenilikçi özellikleri ve bu niteliklere göre sunduğu uygun fiyat seçenekleri ile kullanıcıların gözdeleri arasında yerini alan Xiaomi Redmi 12T hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise cihazın suya ve toza karşı dayanıklılık seviyesi oluyor.

Xiaomi Redmi 12T’nin bu özelliklerini gösteren bir IP sertifikası bulunuyor. Peki, cihazın toza ve suya karşı dayanıklılık seviyesi ne kadar? Xiaomi Redmi 12T suyu geçirir mi?

Bu yazımızda bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizin için ele alıyoruz. İşte, Xiaomi Redmi 12T’nin suya karşı gösterdiği performans hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar!

Xiaomi Redmi Note 12T Su Geçirir mi?

Xiaomi Redmi Note 12T’nin su ve toz geçirgenlik seviyesine ilişkin yapılan testler sonucunda cihazın IP53 derecesi ile sertifikalandırıldığı biliniyor.

Bu sertifikaya göre baktığımızda IP53 derecesinde yer alan 5 değeri cihazın ‘toz korumalı’ olduğunu gösteriyor. Eğer söz konusu değer 6 olsaydı bu cihazın toz geçirmez olduğunu söyleyebilirdik.

Ancak ‘5’ ile derecelendirildiğinde bu cihazın aşırı yoğun bir şekilde toza maruz kalmadığı durumlarda koruma sağlayabildiği ancak yoğun toz ortamında tamamen toz geçirmez olmadığını belirtmek gerekiyor.

Su geçirgenliğine baktığımızda ise 1 metreden daha derin suda bile su geçirmeyeceği belirtilen cihazlar için 8 değeri uygun görülüyor. IP53 sertifikasında ise su geçirmeme seviyesi 3 ile ifade edilmiş oluyor. Peki, 3 değerinin karşılığı nedir?

Bu sertifikada 3 olarak belirtilen değer cihazın püskürtülen suya karşı dayanıklı olduğunu ifade ediyor. Maksimum 60 derecelik bir eğimle cihaza doğru püskürtülen veya sıçrayan suyu Xiaomi Redmi Note 12T’nin geçirmediğini söyleyebiliriz.

Xiaomi Redmi Note 12T Suya Dayanıklı mı?

Suya dayanıklılık noktasında cihazın geçirgenlik seviyesinin oldukça düşük olduğunun altını çizmekte fayda var.

1 metreden daha derin bir suya cihazın tamamen batırılması ciddi hasarlara neden olabilir. Çünkü bu seviyede bir koruma IP sertifikasında 8 ile gösteriliyor. Xiaomi Redmi Note 12T için uygun görülen değerin ise 3 olduğunu hatırlatalım.

1 metreye kadar suya batırılma durumunda dahi cihazın dayanıklı olmadığını söylemeliyiz. Benzer şekilde su jetlerine maruz kalma ve güçlü su sıçralamalarında da hasar oluşumu gözlenecektir.

Bu nedenle Xiaomi Redmi Note 12T’yi tamamen suya dayanıklı bir cihaz olarak değil, 60 dereceye kadar püskürtülen suya dayanıklı şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu noktada bile cihazın bağlantı noktalarına, hoparlör ve mikrofon girişlerine, kısacası hassas bölgelerine su temasından kaçınılması gerektiğinin altını çizmekte fayda var.