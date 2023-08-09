Xiaomi Redmi Note 12 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi, kullanıcılarına Redmi Note serisinde 2 model sundu. Xiaomi Redmi Note 12 ve Note 12 Pro hem özellik hem de tasarım açısından birkaç noktada birbirinden ayrılıyor. Orta-üst segmentteki iki cihaz, ince ve hafif tasarıma sahiptir.

İki telefon modeli avuca tam oturduğu için tek elle kullanımları çok kolaydır. Ergonomik açıdan kullanıcılarını memnun eden Xiaomi Redmi Note 12 serisinin suya dayanıklı olup olmadığını sizler için araştırdık.

Xiaomi Redmi Note 12 Özellikleri

Ekran boyu: 6.71 inç

Dahili hafıza: 128 GB

Batarya: 5000 mAh

RAM: 6GB

Ön selfie kamera: 13 MP

Kamera çözünürlüğü: 50MP

Xiaomi Redmi Note 12, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrandan oluşuyor. Bu özellik kullanıcılarına keyifli oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca video ve filmlerinde yüksek çözünürlükte izlenmesini sağlıyor.

Dayanıklı malzemelerden tasarlandığı için uzun süre kullanabilme gibi bir avantaj sağlıyor. 33W’lık hızlı şarj desteği sunduğu için cihazın şarjı çok kısa sürede doluyor. Telefonun arkasında 3 adet kamera bulunuyor. Cihazın 50 MP üçlü kamerasıyla yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar çekilebiliyor.

Telefon, 5000 mAh batarya gücüne sahiptir. Bu da telefonun uzun süre kullanılmasını sağlıyor. Xiaomi Redmi Note 12, 6nm Snapdragon 685 işlemciden oluşuyor. İşlemcisi sayesinde cihaz, hızlı ve pratik kullanım olanağı sunuyor.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Özellikleri

Ekran boyutu: 6.67 inç

Batarya: 5000 mAh

Kamera çözünürlüğü: 108 MP + 8 MP + 2 MP

RAM: 8GB

Ön (selfie) kamera: 16 MP

Xiaomi Redmi Note 12 Pro, geniş 6.67 inç ekrana sahiptir. Yüksek çözünürlüklü ekranı, görsellerin güzel görünmesini sağlıyor. Yüksek performans sergilemesini sağlayan sekiz çekirdekli işlemci ve 8GB RAM’dan oluşuyor.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun arkasında dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Kamera sistemi, geniş mod seçenekleri sunmaktadır. Ön kısmındaysa yüksek çözünürlüğe sahip selfie kamerası yer alıyor.

Çoklu görev yapma,

Geniş depolama kapasitesi,

Yüksek performans,

Kaliteli fotoğraflar çekme gibi birçok özellikten oluşuyor.

Xiaomi Redmi Note 12 Suya Dayanıklı mı?

Xiaomi Redmi Note 12 ve Xiaomi Redmi Note 12 Pro’nun suya dayanıklı olup olmadığını IP derecesine bakarak anlayabiliriz. Her iki cihazın IP derecesi 53’tür.

IP53 derecesi, cihazların suya dayanıklı olmadığını gösteriyor. IP53 derecesi su sıçramalarında cihazın arızalanmadığını ifade ediyor. Fakat her iki cihaz da suya batırılamaz. Xiaomi Redmi Note 12 ve Note 12 Pro tamamen su içinde kalırsa hemen bozulma ihtimali yüksektir.