Redmi Note 13R Özellikleri ve Fiyatı
Redmi akıllı telefon modellerinden oluşan Note ailesine bir yenisi daha eklendi. İşte, Redmi Note 13R özellikleri ve fiyatı!
Redmi’nin yeni akıllı telefon modeli tanıtıldı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken telefon 5G bağlantı desteğine sahip olacak. 12R modelinin halefi olarak gündeme gelen Redmi Note 13R güçlü bir işlemci ve yüksek kapasiteli RAM özellikleri ile göz dolduruyor. Bu yazımızda Xiaomi’nin tanıttığı yeni Redmi Note 13R özellikleri ve fiyatını inceliyoruz. İşte, detaylar!
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Redmi Note 13R Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 2, sekiz çekirdekli
- RAM: LPDDR4X, 6 GB / 8 GB / 12 GB seçenekleri
- Dahili Hafıza: 128 GB / 256 GB / 512 GB seçenekleri
- Ekran: 6.79 inç IPS LCD, 1080 x 2460 px çözünürlük, 396 PPI piksel yoğunluğu, 120 Hz yenileme hızı
- Batarya: 5030 mAh kapasite, 33 W hızlı şarj desteği
- Grafik İşlemcisi: Adreno Snapdragon 4 Gen 2
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP makro kamera
- Ön Kamera: 8 MP, 1080p Full HD video kayıt imkanı
- Bağlantı: 5G desteği
- Dayanıklılık: IP53 toza ve suya dayanıklılık sertifikası
- Tasarım: 8.32 mm kalınlık, kristal cam tasarım
- İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
- Renk Seçenekleri: Buz kristali mavisi, gece yarısı siyahı, gümüş
Redmi Note 13R Fiyatı
Redmi Note 13R ilk olarak Çin pazarında satışa sunuluyor. Türkiye’de satışa ne zaman çıkacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Çin’deki satış fiyatı için ise başlangıç fiyatı 193 dolar olarak belirlendi. Tercih ettiğiniz RAM ve dahili hafıza özelliklerine göre fiyat artıyor.
TL olarak düşünürsek, cihazın Çin’deki satış fiyatının yaklaşık 6.215 TL olduğunu görüyoruz. Vergiler eklendiğinde bu rakam neredeyse iki katına çıkıyor. Yani, Türkiye’de satışa çıkması durumunda Redmi Note 13R’nin yaklaşık 12.670 TL gibi bir başlangıç fiyatına sahip olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz.
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