AMOLED Ekranlı Xiaomi Redmi Watch 4 Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Redmi Watch 4 özellikleri, uzun süredir merak içerisinde bekleniyordu. Yapılan tanıtım ile beraber akıllı saatin fiyat etiketi ve özellik listesi belli oldu. Peki, çok şık bir tasarıma sahip olan yeni akıllı saat neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu cihaza dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Xiaomi Redmi Watch 4 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,97 inç

: 1,97 inç Ekran Çözünürlüğü : 450 x 390 piksel

: 450 x 390 piksel Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Parlaklığı : 600 nite kadar

: 600 nite kadar Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 302 PPI

: Yaklaşık 302 PPI Boyut : 47,6 x 41,1 x 10,5 mm

: 47,6 x 41,1 x 10,5 mm Ağırlık : 31,5 gram

: 31,5 gram Batarya Kapasitesi : 470 mAh

: 470 mAh Pil Ömrü : Standart kullanımda 20 güne kadar

: Standart kullanımda 20 güne kadar Bluetooth : 5.3

: 5.3 Yazılım: HyperOS

1,97 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Watch 4, AMOLED ekran üzerinde 450 x 390 piksel çözünürlük, 600 nite kadar parlaklık ve yaklaşık olarak 302 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. HyperOS ile beraber gelen akıllı saat 47,6 x 41,1 x 10,5 mm boyutlarında.

Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliğine sahip olan cihazda 200'den fazla saat arayüzü bulunuyor. Kullanıcılar beğendiği saat arayüzleri kolayca seçebiliyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile birlikte gelen akıllı saat 31,5 gram ağırlığında.

470 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat modeli standart kullanımda 20 güne kadar, Her Zaman Açık Ekran özelliği etkinken 10 güne kadar, pil tasarrufu modu açıkken ise 30 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Kalp atış hızı ve SpO2 ölçümü yapabilen akıllı saatte 150'yi aşkın spor modu yer alıyor. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz ayrıca uyku kalitesi ile ilgili rapor sunuyor. Peki, NFC teknolojisini destekleyen akıllı saat modeli Xiaomi Redmi Watch 4 ne kadar fiyata satılıyor?

Xiaomi Redmi Watch 4 Fiyatı

En iyi akıllı saatler arasında yerini alan Xiaomi Redmi Watch 4 modeli için 499 CNY yani 70 dolar civarında fiyat belirlendi.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Watch 4 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı saat modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşğaıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.