Redmi Note 13R Pro Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi'nin yeni telefon modeli Redmi Note 13R Pro'nun özellikleri ve fiyatı tanıtıldığı andan itibaren merak konusu oldu. Cihaza dair tüm bilinmeyenler burada!
Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin yeni modeli Redmi Note 13R Pro tanıtıldı. Bu telefon, yüksek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Cihazın teknik özellikleriyle fiyatı incelendiğinde rakiplerine kıyasla çok avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Biz de bu yazımızda Redmi Note 13R Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini ele aldık.
Redmi Note 13R Pro Özellikleri
- Ekran boyutu: 6.67 inç
- Ekran yenileme hızı: 120 Hz
- İşletim sistemi: Android 13
- Arka kamera: 108 MP + 2 MP (Yardımcı lens)
- Ön kamera: 16 MP
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6080
- Ekran türü: OLED
- Ekran çözünürlüğü: FHD+
- Depolama alanı: 256 GB
- RAM: 12 GB
- Batarya: 5000 mAh
Redmi Note 13R Pro ekranı, 6.67 inç boyutlu ve OLED FHD+ çözünürlüklü olarak tasarlanmıştır. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranı sayesinde cihaz, akıcı görüntüler sunuyor.
MediaTek Dimensity 6080 işlemcisiyle de yüksek performans sergiliyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan cihaz kesintisiz kullanım imkanına sahip. Cihaz hızlı şarj desteği de sunuyor.
Cihaz, 12 GB RAM belleğe ve 256 GB depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu özellikler sayesinde çoklu görev esnasında da problemsiz çalışıyor.
Ayrıca uygulama, video ve fotoğraf indirme noktasında da bellek sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Android 13 işletim sistemli telefon, 5G’i destekliyor. Redmi Note 13R Pro’nun 16 MP ön kamerası, ekran üzerine entegre edilen delik üzerinde konumlandırılmıştır.
Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla birlikte Xiaomi Redmi Note 13 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ modellerinden oluşan yeni telefon serisi, donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
Redmi Note 13R Pro Fiyatı
Redmi Note 13R Pro cihazının fiyatı özellikleriyle birlikte China Telecom’da listelendi. China Telecom’da cihazın fiyatı 275 dolar olarak belirtiliyor. Bu da şu anki kurla hesaplandığında 7.859 TL’ye karşılık geliyor.
Cihaz, 174 gram ağırlığa sahiptir. Cihazın boyutları; 161,11 x 74,95 x 7,73 mm’dir. 20 Kasım'da piyasaya çıkan Redmi Note 13R Pro'nun ülkemize geleceği tarih henüz belli değil. Fakat Türkiye’ye geliş tarihiyle ilgili bir gelişme olduğunda buradan bilgi vereceğiz.
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