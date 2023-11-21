Redmi Note 13R Pro Özellikleri ve Fiyatı

Çinli teknoloji markası Xiaomi’nin alt markası olan Redmi’nin yeni modeli Redmi Note 13R Pro tanıtıldı. Bu telefon, yüksek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

Cihazın teknik özellikleriyle fiyatı incelendiğinde rakiplerine kıyasla çok avantajlı olduğunu söylemek mümkün. Biz de bu yazımızda Redmi Note 13R Pro özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihini ele aldık.

Redmi Note 13R Pro Özellikleri

Ekran boyutu: 6.67 inç

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

İşletim sistemi: Android 13

Arka kamera: 108 MP + 2 MP (Yardımcı lens)

Ön kamera: 16 MP

İşlemci: MediaTek Dimensity 6080

Ekran türü: OLED

Ekran çözünürlüğü: FHD+

Depolama alanı: 256 GB

RAM: 12 GB

Batarya: 5000 mAh

Redmi Note 13R Pro ekranı, 6.67 inç boyutlu ve OLED FHD+ çözünürlüklü olarak tasarlanmıştır. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranı sayesinde cihaz, akıcı görüntüler sunuyor.

MediaTek Dimensity 6080 işlemcisiyle de yüksek performans sergiliyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan cihaz kesintisiz kullanım imkanına sahip. Cihaz hızlı şarj desteği de sunuyor.

Cihaz, 12 GB RAM belleğe ve 256 GB depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu özellikler sayesinde çoklu görev esnasında da problemsiz çalışıyor.

Ayrıca uygulama, video ve fotoğraf indirme noktasında da bellek sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Android 13 işletim sistemli telefon, 5G’i destekliyor. Redmi Note 13R Pro’nun 16 MP ön kamerası, ekran üzerine entegre edilen delik üzerinde konumlandırılmıştır.

Redmi Note 13R Pro Fiyatı

Redmi Note 13R Pro cihazının fiyatı özellikleriyle birlikte China Telecom’da listelendi. China Telecom’da cihazın fiyatı 275 dolar olarak belirtiliyor. Bu da şu anki kurla hesaplandığında 7.859 TL’ye karşılık geliyor.

Cihaz, 174 gram ağırlığa sahiptir. Cihazın boyutları; 161,11 x 74,95 x 7,73 mm’dir. 20 Kasım'da piyasaya çıkan Redmi Note 13R Pro'nun ülkemize geleceği tarih henüz belli değil. Fakat Türkiye’ye geliş tarihiyle ilgili bir gelişme olduğunda buradan bilgi vereceğiz.