Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen Xiaomi Redmi Note 13 serisinin özellikleri ile öne çıkması bekleniyor. Peki, Redmi marka yeni akıllı telefon modelleri neler sunacak? Bu rehberde yakında tanıtılması beklenen telefonlara dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 12 serisinin ardından Xiaomi Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ isimli akıllı telefonlar satışa sunulmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgiler, söz konusu telefonlar hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Not: Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ donanımı, ücreti ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Xiaomi Redmi Note 13 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2712 x 1220 piksel

: 2712 x 1220 piksel Piksel Yoğunluğu : ?

: ? Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 6 GB / 8 GB / 12 GB

: 6 GB / 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : ?

: ? Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : ?

: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : ?

: ? Suya Dayanıklılık : ?

: ? Batarya Kapasitesi : 5160 mAh

: 5160 mAh Kablolu Şarj : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablosuz Şarj : 67W

: 67W Yazılım : Android 13 tabanlı MIUI 15

: Android 13 tabanlı MIUI 15 Ağırlık : ?

: ? Kalınlık: ?

Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Redmi Note 13 modelinin 6,7 inç ekran büyüklüğünde olacağı söyleniyor. İddiaya göre telefon, OLED ekran üzerinde 2712 x 1220 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.

Xiaomi Redmi Note 13 Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 13 modelinin 300 euro civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı fiyatlarla piyasaya sürülebilir.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2712 x 1220 piksel

: 2712 x 1220 piksel Piksel Yoğunluğu : ?

: ? Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB

: 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 200 MP + 8 MP + 2 MP

: 200 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : ?

: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : ?

: ? Suya Dayanıklılık : ?

: ? Batarya Kapasitesi : 5160 mAh

: 5160 mAh Kablolu Şarj : 67W

: 67W Kablosuz Şarj : ?

: ? Yazılım : Android 13 tabanlı MIUI 15

: Android 13 tabanlı MIUI 15 Ağırlık : 187 gram

: 187 gram Kalınlık: 7,98 mm

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Fiyatı

Xiaomi Redmi Note 13 Pro modelinin 399 euro civarında başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon henüz tanıtılmadığından ötürü farklı fiyatla satışa sunulabileceğini belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 2712 x 1220 piksel

: 2712 x 1220 piksel Piksel Yoğunluğu : ?

: ? Ekran Yenileme Hızı : 144Hz

: 144Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm RAM : 8 GB/ 12 GB / 16 GB / 18 GB

: 8 GB/ 12 GB / 16 GB / 18 GB Depolama : 128 GB/ 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 GB/ 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 200 MP + 8 MP + 2 MP

: 200 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : ?

: ? Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : ?

: ? Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : ?

: ? NFC : ?

: ? Suya Dayanıklılık : ?

: ? Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 120W

: 120W Kablosuz Şarj : ?

: ? Yazılım : Android 13 tabanlı MIUI 15

: Android 13 tabanlı MIUI 15 Ağırlık : 203 gram civarında.

: 203 gram civarında. Kalınlık: 9,0 mm

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı

Redmi Note 13 Pro+ isimli akıllı telefonun 499 euro civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı telefonun farklı fiyatlar ile piyasaya sürülebileceğini belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Çıkış Tarihi

Xiaomi Redmi Note 13 serisinin 2023 yılının aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Söz konusu telefonların global sürümleri ise muhtemelen Çin'deki tanıtımdan birkaç ay sonra piyasaya sürülecektir.

Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 13 serisi özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.