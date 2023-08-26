Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 13 serisi özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte yeni Redmi modelleri!
Merak içerisinde beklenen Xiaomi Redmi Note 13 serisinin özellikleri ile öne çıkması bekleniyor. Peki, Redmi marka yeni akıllı telefon modelleri neler sunacak? Bu rehberde yakında tanıtılması beklenen telefonlara dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi Redmi Note 12 serisinin ardından Xiaomi Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ isimli akıllı telefonlar satışa sunulmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgiler, söz konusu telefonlar hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Not: Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ donanımı, ücreti ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.
İçindekiler [Gizle]
Xiaomi Redmi Note 13 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2712 x 1220 piksel
- Piksel Yoğunluğu: ?
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: ?
- Arka Kamera Video Kaydı: ?
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: ?
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: ?
- NFC: ?
- Suya Dayanıklılık: ?
- Batarya Kapasitesi: 5160 mAh
- Kablolu Şarj: 5000 mAh
- Kablosuz Şarj: 67W
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 15
- Ağırlık: ?
- Kalınlık: ?
Orta segment telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Redmi Note 13 modelinin 6,7 inç ekran büyüklüğünde olacağı söyleniyor. İddiaya göre telefon, OLED ekran üzerinde 2712 x 1220 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak.
Xiaomi Redmi Note 13 Fiyatı
Xiaomi Redmi Note 13 modelinin 300 euro civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı fiyatlarla piyasaya sürülebilir.
En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2023
Fiyat performans telefonlar, özellikle son yıllarda akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip oldu. Düşük fiyata sahip olan bu telefonlar, sergiledikleri performans ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2712 x 1220 piksel
- Piksel Yoğunluğu: ?
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: ?
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: ?
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: ?
- NFC: ?
- Suya Dayanıklılık: ?
- Batarya Kapasitesi: 5160 mAh
- Kablolu Şarj: 67W
- Kablosuz Şarj: ?
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 15
- Ağırlık: 187 gram
- Kalınlık: 7,98 mm
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Fiyatı
Xiaomi Redmi Note 13 Pro modelinin 399 euro civarında başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon henüz tanıtılmadığından ötürü farklı fiyatla satışa sunulabileceğini belirtmek gerekiyor.
En İyi Batarya Performansına Sahip Akıllı Telefonlar (Video)
En iyi batarya performansı sunan telefonlar, kullanıcıların uzun süre boyunca şarj konusunda endişe yaşamadan kullanabilmesine imkân tanıyor.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 2712 x 1220 piksel
- Piksel Yoğunluğu: ?
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200+
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- RAM: 8 GB/ 12 GB / 16 GB / 18 GB
- Depolama: 128 GB/ 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: ?
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: ?
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: ?
- NFC: ?
- Suya Dayanıklılık: ?
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Kablosuz Şarj: ?
- Yazılım: Android 13 tabanlı MIUI 15
- Ağırlık: 203 gram civarında.
- Kalınlık: 9,0 mm
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Fiyatı
Redmi Note 13 Pro+ isimli akıllı telefonun 499 euro civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Resmî açıklama olmadığından dolayı telefonun farklı fiyatlar ile piyasaya sürülebileceğini belirtmek gerekiyor.
Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Çıkış Tarihi
Xiaomi Redmi Note 13 serisinin 2023 yılının aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Söz konusu telefonların global sürümleri ise muhtemelen Çin'deki tanıtımdan birkaç ay sonra piyasaya sürülecektir.
En İyi Xiaomi Akıllı Telefon Modelleri - 2023
Xiaomi, her kullanıma uygun zengin model seçenekleriyle dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından biri. 2010 yılında Çin'de kurulan şirket, bugün tüm dünyada ciddi bir pazar payına sahip.
Bu rehberde Xiaomi Redmi Note 13 serisi özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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