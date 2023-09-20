Reeder S19 Max Pro Özellikleri ve Fiyatı

Reeder S19 Max Pro, vivo'nun tarzına benzer bir görünüme sahiptir. Tasarımıyla dikkat çeken cihaz, mavi, altın ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcılarına sunuluyor.

168 x 75.68 x 8.7 mm boyutlarda tasarlanan cihazın gövde kısmı, plastiktir. Cihazın toplam ağırlığı 207 gramdır. Aynı zamanda bu telefon, yüz tanıma teknolojisiyle tasarlanmıştır.

Reeder S19 Max Pro Özellikleri

Reeder S19 Max Pro, büyük ekrandan oluşuyor. Ayrıca ortalama düzeyde ekran ve gövde oranına sahiptir. Cihaz, günümüzdeki pek telefonun özelliklerini içinde bulunduruyor. Telefonun ekran boyutu, 6.7 inç’tir. Ekran piksel yoğunluğu, 269 ppi ve ekran yenileme hızıysa 60 Hz’dir.

Ekran/gövde oranı %82.79 olan telefon, Multi Touch ve çerçevesiz tasarımdan oluşuyor. Ekran çözünürlüğü 720 x 1650 (HD+) Piksel olan telefonda 16 milyon renk bulunuyor. Telefonun ekranı oranı 20:6:9 ve ekran teknolojisi IPS LCD’dir.

Reeder S19 Max Pro’nun diğer özellikleri;

Yonga seti: Unisoc T610

Hafıza kartı desteği: Var - 256 GB

Grafik işlemcisi: Mali-G52 3EE 614MHz

CPU: 2x ARM Cortex-A75 1.85GHz & 6x ARM Cortex-A55 1.88GHz

Dahili depolama: 256 GB eMMC 5.1

CPU üretim teknolojisi: 12 nm

RAM (Bellek): 6 GB LPDDR4x RAM

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

Batarya teknolojisi: Li-Po

Şarj girişi: USB Type-C

Video kaydı: 1080p@30fps

Telefonun ana kamera özellikleriyse şöyle belirtilebilir;

Ekstra geniş açı, 8 MP, f/2.2

Üç kamera sistemi: 48 MP, f/1.8 , 6 Elementli lens, makro çekim, Bokeh

2 MP, Makro, f:2.4

Reeder S19 Max Pro Fiyatı

Reeder S19 Max Pro’nun sol kısmında tek tuş yer alıyor. Bu tek tuş, “Akıllı Tuş” şeklinde isimlendirilmiştir. Kullanıcılar bu tuş üzerinden devamlı yaptıkları işlevleri kısayolla yapabilir.

Akıllı tuş; uzun süreli basarak, çift tıklama ve tek tıklama şeklinde kullanılıyor. Akıllı tuşa uzun süre basıldığında fener ışığı yanıyor. Çift tıklandığındaysa ekran görüntüsü alınıyor. Cihaz, 4.175 TL’den piyasada satılıyor.