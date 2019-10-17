Refurbished (Yenilenmiş) Telefon Nedir, Nasıl Anlaşılır, Alınır mı?

Yenilenmiş telefonlar, ülkemizde de satışa başladı. Hepsiburada.com’un ardından Turkcell de yenilenmiş telefon satışına başlayacağını açıkladı. Peki, Refurbished telefon yani yenilenmiş telefon nedir? Bir telefonun yenilenmiş olup olmadığı nasıl anlaşılır? Yenilenmiş telefon satın alınır mı? Bu yazıda, tüm bu soruların cevabına ulaşabilirsiniz.

Yenilenmiş Telefon Nedir?

Yenilenmiş bir telefon normal bir ikinci el telefon gibi değildir. Yenilenmiş telefonlar, yetkili teknik servis tarafından elden geçirilip orijinal parçalar ile yenilenmiş cihazlardır.

Yenilenmiş Telefonların Artıları ve Eksileri

Yenilenmiş bir telefonun bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Yenilenmiş telefonların avantajlarına ve dezavantajlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Artıları:

Yenilenmiş telefonlar, sıfır telefonlara göre çok daha ucuzdur. Dolayısıyla yenilenmiş bir telefon ile tasarruf yapabilirsiniz. Yenilenmiş telefon, tipik bir ikinci el telefondan farklı olarak profesyonelce kontrol edilir ve onarılır. Yenilenmiş telefonun bir garanti süresi vardır.

Eksileri:

Yeni çıkan bir akıllı telefonun yenilenmiş sürümünü satın almak için bir süre beklemeniz gerekir. Bu süre birkaç ayı bulabilir. Yenilenmiş telefonun garanti süresi, hiç kullanılmamış telefona göre daha kısa olur. Cihazda yenileme derecesine bağlı olarak çizik izleri olabilir.

Yenilenmiş Bir Telefon Nasıl Anlaşılır?

Satın aldığınız iPhone telefonun gerçekten yeni olduğunu nasıl anlarsınız? İkinci el bir iPhone telefon alıyorsanız yenilenip yenilenmediğini nasıl öğrenirsiniz?

Yenilenen iPhone telefonlar, Apple tarafından yeniden paketlenerek satışa çıkarılan telefonlardır. Bu telefonlar genellikle Apple teknisyenleri tarafından tamir edilen ve tamamen işlevsel olarak sertifikalandırılan, iade edilebilen veya değiştirilebilen telefonlardır ama birçok satıcı, bunu yeni bir cihaz olarak satmaya çalışmaktadır. Bu nedenden ötürü bir telefonun yenilenip yenilenmediğini nasıl tespit edeceğinizi bilmek çok önemlidir. Yenilenen bir telefonu nasıl tespit edeceğinizi öğrenmeden önce yenilenmiş bir telefon almanın dezavantajlarını öğrenelim.

Bu telefonlar genellikle orijinal parçalarından itibaren raf ömrü uzun olmayan yedek parçalar taşır.

Bu telefonlar, iPhone deneyiminizin kötü yönde etkilenmesine neden olabilecek kusurlar içerebilir.

Yenilenen iPhone telefonlardaki garanti , yeni bir iPhone telefonda olduğu gibi çoğu şeyi kapsamamaktadır.

, yeni bir iPhone telefonda olduğu gibi çoğu şeyi kapsamamaktadır. Yenilenen bir telefon ile yeni telefonlar arasında aynı performans beklenemez.

Bir Telefonun Yenilendiğini Anlama

Apple, bu yenilenen iPhone cihazları satılabilir hâle getirmek için sertifikalandırıyor ama bazı satıcılar, yeni bir telefon olarak satış yaparak müşterileri kandırabilmektedir. Telefonların yenilenip yenilenmediğini nasıl tespit edeceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. İşte, bir telefonun yenilenip yenilenmediğini öğrenmenin yolu: