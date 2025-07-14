Roborock Q8 Max Pro+ İncelemesi: Yüksek Emiş Gücüyle Kapsamlı Temizlik

Roborock Q8 Max Pro+ çok yüksek emiş gücü, ikili dolanma karşıtı sistem, otomatik kaldırmalı paspaslama sistemi, ReactiveTech engellerden kaçınma, PreciSense LiDAR yön bulma sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Roborock Q8 Max Pro+ incelemesi ile robot süpürgenin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Roborock Q8 Max Pro+ İncelemesi

Euromonitor verilerine göre dünyada ciro bazında birinci robot süpürge markası olan Roborock'un Q8 Max Pro+ modelinde 10.000 Pa emiş gücü bulunuyor. Robot süpürge, çok yüksek emiş gücü sayesinde üst düzey bir performans sergileyerek derinlemesine temizlik yapabiliyor.

Zemin aralıklarına ve halılara nüfuz etmiş olan saç ve kalıntıları ortadan kaldıran robot süpürge, inatçı kirleri de sorunsuz şekilde temizliyor. Böylece evin zahmetsiz şekilde her zaman tertemiz olması sağlanıyor.

JawScrapers Comb dolanma karşıtı ana fırça ve dolanma karşıtı yan fırçanın yer aldığı sistem hem bakım kolaylığı hem de daha pürüzsüz bir çalışma imkânı sunuyor. Asimetrik kavisli yapı, saçların dolanmasını önlemek için merkezkaç kuvvetinden faydalanıyor.

Yumuşak kauçuk bariyer, saçların sarılarak düğüm oluşturmasını önlemek için geçişi engelliyor. Uzun yan fırça kılları ise temizlik alanını genişleterek saç toplama verinliliğini artırıyor. Böylece süpürge, dolanma sorunu yaşamadan temizlik sürecini tamamlıyor.

Q8 Max Pro+'ta VibraRise 2.0 Titreşimli Paspaslama Sistemi de bulunuyor. İnatçı lekeleri kolayca ortadan kaldırmak için gelişmiş titreşim teknolojisini kullanan bu sistem, zorlu kirlerin üstesinden gelerek en küçük tozları bile temizliyor.

Roborock tarafından geliştirilen robot süpürge, Reaktif Engellerden Kaçınma teknolojisi sayesinde darmadağınık odalarda bile engelleri kolayca algılayabiliyor ve bunların etrafından dolaşıyor. Dolayısıyla yere saçılmış eşyaların olduğu dağınık odalar bile rahatlıkla temizlenebiliyor.

LiDAR tabanlı yön bulma sistemi, 360 derece tarama yapıyor ve aynı anda detaylı haritalar oluşturuyor. Bu teknoloji, robot süpürgenin en verimli rotayı bulmasına yardım etmekle kalmıyor aynı zamanda farklı katlara ait farklı haritaları da hatırlamsını sağlıyor.

Girilmeyecek bölgeleri de çok pratik bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Süpürgede ayrıca masa ve sandalya altları gibi dolambaçlı yerleri algılayan akıllı navigasyon özelliği mevcut. Bu, kesintileri önlüyor ve kusursuz temizlik için Girilmeyecek Bölgeler işlevini otomatik olarak öneriyor.

Robot süpürgenin sunduğu avantajlar bunlarla sınırlı değil. Q8 Max Pro+, her temizlik işleminin ardından kendini otomatik olarak boşaltıyor. İstasyon, toz haznesinin köşelerinde biriken gizli tozları uzaklaştırmak için güçlü hava akımı oluşturuyor.

İstasyonda 2,7 litrelik toz torbası mevcut. Bu, kullanıcılara yaklaşık olarak 7 haftaya kadar boşaltma gerektirmeden temizlik olanağı sunuyor. Yani haftalarca temizlik için herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Robot süpürge, sizin yerinize evi tertemiz yapıyor.

E12 sınıfı toz torbası, kedi ve köpek alerjenlerini, polenleri ve akar alerjenlerini etkili bir şekilde filtreleyerek robot süpürgeyi özellikle evcil hayvan bulunan evler için ideal hâle getiriyor.

Otomatik Kaldırmalı Paspaslama Sistemi, halılara otomatik olarak uyum sağlıyor. Böylece süpürgenin halıların üzerini de derinlemesine temizlemesi sağlanıyor. Robot süpürge kullanım deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyan Roborock uygulaması da bulunuyor.

Uygulama aracılığıyla temizleme sırasında ekstra temizlik gereken alanları tekrar temizletebilirsiniz. Robot, bu görevi tamamladıktan hemen sonra temizliğe kaldığı yerdem edecektir.

Uygulama üzerinden emiş gücünü artırma ve DEEP+ modunu etkinleştirme gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Yüksek yoğunluklu paspaslama sağlayan bu mod, geliştirilmiş yavaş paspas hareketiyle inatçı lekeleri ortadan kaldırıyor.

Editörün Yorumu

Çok yüksek emiş gücüne sahip olan Roborock Q8 Max Pro+, zahmetli olan temizlik işini zahmetsiz hâle getirerek üst düzey bir deneyim sunuyor. 7 haftaya kadar boşaltma gerektirmemesi de önemli bir avantaj sağlıyor.

İnatçı kirleri sorunsuz şekilde temizleyen robot süpürge, zemin aralıklarına ve halılara nüfuz etmiş olan saç ve kalıntıları ortadan kaldırıyor. İkili dolanma karşıtı sistem saçların süpürgeye dolanmasını önlerken ReactiveTech engellerden kaçınma ise süpürgenin eşyalara çarpmadan temizlik yapmasına imkân tanıyor.

Sonuç olarak Roborock Q8 Max Pro+ hem çok yüksek emiş gücü hem de gelişmiş özellikler ile evin her zaman temiz olmasına yardım ediyor.

Roborock Q8 Max Pro+ Özellikleri

Maksimum Emiş Gücü: 10.000 Pa

10.000 Pa Ana Fırça Türü: Entegre Kauçuk ve Kıllı Fırça

Entegre Kauçuk ve Kıllı Fırça Toz Haznesi Kapasitesi: 350 ml

350 ml Maksimum Temizlik Alanı (Tek Seferde): 180 metrekare

180 metrekare Mop Sistemi: Otomatik Kaldırılabilir Paspaslama Sistemi

Otomatik Kaldırılabilir Paspaslama Sistemi PreciSense LiDAR Navigasyon: Destekliyor.

Destekliyor. Reactive Tech Engel Algılama Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Otomatik Toz Boşaltma İstasyonu: Destekliyor.

Destekliyor. Özelleştirilebilir Uygulama Özellikleri: Destekliyor.

Destekliyor. Sesli Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Roborock Q8 Max Pro+ Fiyatı

Roborock Q8 Max Pro+ 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu içerik Roborock iş birliği ile hazırlanmıştır.