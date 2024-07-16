Roborock S8 MaxV Ultra İncelemesi: Gelişmiş Özellikler ile Kapsamlı Temizlik!

Euromonitor'un 2023 verilerine göre dünya genelinde ciro bazında bir numaralı akıllı robot markası olmasıyla tanınan Roborock'un S8 MaxV Ultra robot süpürge modeli, gelişmiş özellikleri sayesinde temizliği oldukça pratik hâle getiriyor. Roborock S8 MaxV Ultra incelemesi ile robot süpürgenin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Roborock S8 MaxV Ultra İncelemesi

Sektörde lider konumda yer alan Roborock tarafından üretilen S8 MaxV Ultra, oldukça yorucu olan temizlik işini çok pratik hâle getiriyor. Böylece zahmetsiz şekilde evin her zaman temiz olması sağlanıyor.

Süpürme ve paspaslama performansıyla dikkat çeken robot süpürge, 10.000 Pascal gücünde HyperForce emiş gücü sunuyor. DuoRoller Riser fırçaya sahip olan cihaz, tüm zeminlerde daha yüksek süpürme verimliliği sağlıyor.

Sert zeminlerden fayanslara, halılardan kilimlere kadar saç, toz ve kirleri çok başarılı şekilde temizleyen süpürge, fırçanın da temiz kalmasına yardımcı oluyor. Roborock marka robot süpürge, farklı temizlik görevlerinde fırçasını ve paspasını otomatik olarak kaldırabiliyor. Bu sayede üst düzey temizlik sunuyor.

Roborock tarafından özel olarak geliştirilen FlexiArm Design yan fırça, otomatik olarak çıkarak ulaşılması zor alanlardaki kirleri başarılı şekilde temizliyor. Ekstra kenar paspaslama sistemi ise zor ulaşılan yerlerde bile paspas yapabiliyor. Bu sayede mobilyaların altı ve odaların köşeleri gibi yerler temiz kalıyor.

8'i 1 arada RockDock Ultra temizlik istasyonu, kendi kendini temizleyebiliyor. 60℃’ye kadar sıcak suyla paspasını yıkama özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde yağlı lekelerin paspastan kolayca çıkıyor. Ayrıca %99,99 bakteri temizleme oranıyla dezenfekte ediliyor.

Akıllı Kir Tespiti ile beraber gelen Yeniden Yıkama işlevi, yıkama sırasında sahip olduğu algılayıcılar ile uygun temizlik için paspasın yıkanma süresini analiz ediyor ve buna göre ayarlıyor.

Yeniden Paspaslama özelliği, derinlemesine temizlik için inatçı kir ve leke içeren yerleri analiz edip paspas yıkandıktan sonra tekrar temizlemeye gidiyor.

Reactive AI 2.0 Engel Tanıma ve PreciSense LiDAR Yön Bulma Sistemi teknolojilerini destekleyen robot süpürge, zemin ve oda tiplerini tanıyıp engelleri belirleyebiliyor. Bu sayede cihaz optimum bir kaçınma strateji uyguluyor.

Robot süpürge, gelişmiş 3D yapısal aydınlatma ve RGB kameraları içeriyor. Oyuncak, ayakkabı, terlik ve boy aynası gibi nesneleri algılayabiliyor ve onlara çarpmadan temizliğe devam edebiliyor. Ayrıca zemini ve oda türlerini de tanımlayabiliyor.

S8 MaxV Ultra, girilmeyecek bölgeleri otomatik olarak öneriyor. Böylece robot süpürgenin yanlışlıkla merdivenden düşmemesi ve dar alanlarda sıkışıp kalmaması sağlanıyor. PreciSense LiDAR Yön Bulma Sistemi, en verimli temizlik rotasını belirleyebilmek için eş zamanlı olarak detaylı haritalar oluşturuyor.

Optimum temizlik için gezeceği en verimli rotayı belirleyerek detaylı ve doğru haritalar oluşturma yeteneğine sahip olan S8 MaxV Ultra, gelişmiş özellikler ve etkileyici performansının yanı sıra kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor.

Akıllı telefon üzerinden Roborock uygulaması aracılığıyla birçok özelliğe kolayca erişebilirsiniz. Uygulama ayrıca dahili akıllı sesli asistan bulunuyor. "Hello Rocky" diye seslenerek temizlik görevlerinin başlaması sağlanabiliyor.

Sesli asistanın yetenekleri arasında seslenerek temizlemenin yanı sıra oda temizliğini belirtme, temizlik modlarını ayarlama, otomatik toz boşaltma, paspas yıkama ve kurutma, temizliği başlatma ve durdurma yer alıyor.

Roborock'un SmartPlan isimli teknolojisi, temizlik alanını belirledikten sonra kalan her şeyi robot süpürgeye bırakabilmenize olanak tanıyor. Geçici Temizlik desteği, düzenli temizlik rutininizi bozmadan beklenmedik kirleri anında temizleyebiliyor ve hatta o esnada temizlenmesini istemediğiniz alanları seçebiliyor.

Çok verimli şekilde çalışan süpürge, tozun yoğun olduğu alanlarda emiş gücünü artırıyor ve inatçı lekeleri temizlemek için daha fazla suyla yalnızca paspas moduna geçiyor.

Çift titreşim modülüne sahip gelişmiş paspas, dakikada 4000 kez yüksek hızlı fırçalama ile kurumuş leke, toz ve kirleri pratik şekilde temizliyor. Robot süpürge, halıları temizlerken yerden 20 mm'ye kadar yükseliyor. Hatta istenmeyen nemliliğe yol açmadan eş zamanlı olarak süpürme ve paspaslamaya imkân tanıyor.

Roborock S8 MaxV Ultra Özellikleri

10.000 Pascal gücünde HyperForce emiş gücü

FlexiArm Design Yan Fırça

Ekstra Kenar Paspaslama Sistemi

DuoRoller Rise Fırça

VibraRise 3.0 Paspaslama Sistemi

Reactive AI 2.0 Engel Tanıma

PreciSense LiDAR Yön Bulma Sistemi

Uygulama üzerinden kontrol

Sıcak Suyla Paspas Yıkama

Roborock S8 MaxV Ultra Fiyatı

Roborock S8 MaxV Ultra modeli 59 bin 795 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.