RunwayML Nedir? Nasıl Kullanılır?

RunwayML, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan makine öğrenimi modellerinin oluşturulması ve yayınlanmasını sağlayan sezgisel araçtır. Bu sezgisel yapay zeka aracı ile kullanıcılar, gerçekçi görüntüler oluşturabiliyor. Aynı zamanda görüntüler için altyazı oluşturma imkanı da sunuyor.

İçerik oluşturucuları için ideal bir araç olan RunwayML, kod bilmeyenlerin işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Yapay zeka aracı, açık kaynaklı ve daha önce eğitilen makine öğrenimi modellerinin yayınlanmasını sağlıyor. Kullanıcılara kendi modellerini eğitme imkanı sunan bir platformdur.

RunwayML Nasıl Kullanılır?

Kullanıcılar RunwayML’den yararlanarak kendi modellerini kolayca eğitebilir. Aynı zamanda oluşturulan yeni modeller, direkt GitHub üzerinden içe aktarılarak da kullanılabiliyor.

Kod gerektirmeyen bu yapay zeka aracından film yapımcıları, tasarımcılar, sanatçılar vb. birçok kişi yararlanabilir. Bu araç, kullanıcılarına kolayca etkin hale getirilebilen makine öğrenimi uygulamalarından oluşan uygulama mağazası sunuyor.

Örneğin; bir videodaki karakterin videosunu 3B modeline bahsettiğimiz araç sayesinde kolayca dönüştürebilirsiniz. Videoda farklı ve dikkat çeken hareketler yakalamak için pahalı ekipmanlar kullanmaya gerek yok. RunwayML ile videoları kullanıcı dilediği gibi şekillendirebilir.

Kodlama gerektirmeyen yapay zeka programıyla tasarım çalışmalarında güçlü modeller oluşturulabilir. Üstelik bu güçlü modeller için tam donanım gereksinimlerine ihtiyaç duyulmuyor.

Farklı farklı amaçlar için kullanıcılarına birçok model seçeneği sunan bir yapay zeka aracıdır. Adobe Photoshop, Unity gibi birçok yazılıma sorunsuz entegre edilebiliyor.

İçerik oluşturucular, direkt yapay zeka aracına verileri girmelidir. Veriler girildikten sonra aracın makine öğrenimi algoritması tek tıklamayla modelleri oluşturur.

Araç, kullanımı kolay bir iç boyama ve rotoskoplama araçlarından oluşmaktadır. Bu araçlar sayesinde videodaki istenmeyen nesneler kaldırılabilir.

Video ve görüntülerin renk tonlarını düzeltmek içinde ideal bir platformdur. Aynı zamanda VFX ‘e kadar da düzenleme sürecini basitleştiren birçok makine öğrenimi aracı sunuyor.

Çekimleri gerçekçi hale dönüştürmek için araç, analiz ve meta verilerinden yararlanıyor. Videoların düzenlenmesi için derinlik haritaları oluşturarak profesyonel çalışmalar ortaya çıkartıyor.

RunwayML Özellikleri

RunwayML; fotoğraf ve videoları düzenler. Video içeriklerindeki herhangi bir hareketi yakalamak için de kullanılabilir. Ayrıca şu işlemler içinde bu yapay zeka aracından yararlanılabilir;

Spam e-postaları tanıma

İnsan sesleri oluşturma

Bina ve sokak cepheleri inşa etme

Nesneleri sınıflandırma

Kullanıcılarına 1 GB depolama alanı sunan bu aracın ücretsiz sürümü de vardır. Farklı görüntüler üzerinden yeni model ve grafikler oluşturulabiliyor.

Yapay zeka aracı tarafından sunulan model seçenekleri üçe ayrılmaktadır;

İçeriği dönüştüren modeller

Eğitim verileri üzerinden yeni medya tasarlayan modeller

İnsan ve nesneleri tanımlayan modeller

Peki, siz RunwayML gibi yapay zeka araçlarının yaygınlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin fotoğraf ve video editleme için kullandığınız araçlar var mı?