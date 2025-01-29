iPhone Model Numarası Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Dünya genelindeki pek çok telefon üreticisi cihazlarına belirli model numaraları eklemektedir. Bu durum hem güvenlik hem de cihazların daha öncesinde geçirdiği işlemlerin takip edilmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu hususta Apple markası da iPhone model numaraları konusunda titizlikle çalışmaktadır. Model numarasını kontrol ederek cihazın hangi ülkeden satın alındığını, çift fiziksel SIM mi yoksa bir fiziksel SIM bir E-SIM özelliğine mi sahip, garanti süreci global mi yoksa yerel mi olduğunu anlamanız oldukça kolaydır. Peki iPhone model numarası sorgulama nasıl yapılır? iPhone modellerindeki seri numaralar nelerdir? İşte detaylar...

iPhone Model Numarası Nedir?

iPhone modellerinde bulunan model numarası aslında Apple tarafından cihazların tanınmasını kolaylaştırmak adına sunulmuş bir hizmettir. Dünya genelinde pek çok noktaya cihaz satışı yapan Apple, garanti süreçlerinin sekteye uğramaması adına cihazlara belirli model numaraları tanımlamıştır. Farklı iPhone modellerinde bu numaralar değişmektedir.

iPhone Model Numarası Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlk olarak "Ayarlar" uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Ayarlar uygulamasındaki "Genel" seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Genel seçeneğine dokunduktan sonra açılan menüden "Hakkında" menüsünü açın.

menüsünü açın. Bu menüden cihazınızın model numarası, seri numarası, garanti süreci gibi pek çok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz.

iPhone Model Numarası İle Cihazınızın Sıfır mı, Yenilenmiş mi Olduğunu Sorgulama

Model numarası menüsünde sizi iki farklı değer karşılayacaktır. İlki M, F, N veya P ile başlayan ve sonunda ülke kodu bulunan bir model numarası, diğeri ise model numarası üzerine dokunduğunuzda değişen ve genellikle A ile başlayan diğer model numarası.

M, F, N veya P ile başlayan model numarası cihazınızın yenilenmiş, sıfır veya kişi adına özelleştirilmiş bir iPhone modeli olup olmadığını; hangi ülkeden satın alındığını gösterir. Diğer model numarası ise direkt olarak cihaz modelini size vermektedir. Model numaraları genellikle MXXXXXX/A şeklinde olmaktadır. En baştaki harf M, F, N veya P harflerinden biri olmaktadır. Eğer model numarası M harfi ile başlıyorsa bu cihazınızın sıfır alındığını gösterir. F harfi ile başlayan cihazlar yenilenmiş, N harfiyle başlayan değişim cihazları ve P harfi ile başlayanlar ise kişiye özelleştirilmiş veya limitli sayıda üretilmiş cihaz anlamına gelmektedir. Sonda yer alan harfler ise cihazın alındığı ülkeyi temsil eder.

B : İngiltere ve İrlanda

: İngiltere ve İrlanda BZ : Brezilya

: Brezilya C : Kanada

: Kanada CH : Çin

: Çin CN : Danimarka, Norveç

: Danimarka, Norveç CZ : Çek Cumhuriyeti

: Çek Cumhuriyeti D : Almanya

: Almanya DN : Avusturya, Almanya, Hollanda

: Avusturya, Almanya, Hollanda EE : Estonya

: Estonya E : Meksika

: Meksika F : Fransa

: Fransa FD : Avusturya, Liechtenstein, İsviçre

: Avusturya, Liechtenstein, İsviçre GR : Yunanistan

: Yunanistan HN : Hindistan

: Hindistan J : Japonya

: Japonya KS : Finlandiya, İsveç

: Finlandiya, İsveç LA : Honduras, Guatemala, Kolombiya, Peru, Ekvator

: Honduras, Guatemala, Kolombiya, Peru, Ekvator LE : Arjantin

: Arjantin LL : ABD

: ABD LZ : Paraguay, Şili, Uruguay

: Paraguay, Şili, Uruguay MG : Macaristan

: Macaristan NF : Belçika, Fransa

: Belçika, Fransa PL : Polonya

: Polonya PO : Portekiz

: Portekiz PP : Filipinler

: Filipinler RO : Romanya

: Romanya RS : Rusya

: Rusya SL : Slovakya

: Slovakya T : İtalya

: İtalya TU : Türkiye

: Türkiye X : Avustralya, Yeni Zelanda

: Avustralya, Yeni Zelanda Y : İspanya

: İspanya ZA : Singapur

: Singapur ZP : Hong Kong

iPhone Model Numaraları Listesi

iPhone 11 : A2111 (ABD, Kanada), A2221 (Avrupa, Asya), A2223 (Çin)

: A2111 (ABD, Kanada), A2221 (Avrupa, Asya), A2223 (Çin) iPhone 11 Pro : A2160 (ABD, Kanada), A2215 (Avrupa, Asya), A2217 (Çin)

: A2160 (ABD, Kanada), A2215 (Avrupa, Asya), A2217 (Çin) iPhone 11 Pro Max : A2161 (ABD, Kanada), A2218 (Avrupa, Asya), A2220 (Çin)

: A2161 (ABD, Kanada), A2218 (Avrupa, Asya), A2220 (Çin) iPhone 12 : A2172 (ABD), A2402 (Kanada, Japonya), A2403 (Avrupa, Asya), A2404 (Çin)

: A2172 (ABD), A2402 (Kanada, Japonya), A2403 (Avrupa, Asya), A2404 (Çin) iPhone 12 mini : A2176 (ABD), A2398 (Kanada, Japonya), A2399 (Avrupa, Asya), A2400 (Çin)

: A2176 (ABD), A2398 (Kanada, Japonya), A2399 (Avrupa, Asya), A2400 (Çin) iPhone 12 Pro : A2341 (ABD), A2406 (Kanada, Japonya), A2407 (Avrupa, Asya), A2408 (Çin)

: A2341 (ABD), A2406 (Kanada, Japonya), A2407 (Avrupa, Asya), A2408 (Çin) iPhone 12 Pro Max : A2342 (ABD), A2410 (Kanada, Japonya), A2411 (Avrupa, Asya), A2412 (Çin)

: A2342 (ABD), A2410 (Kanada, Japonya), A2411 (Avrupa, Asya), A2412 (Çin) iPhone 13 : A2482 (ABD), A2631 (Kanada, Japonya), A2633 (Avrupa, Asya), A2634 (Çin)

: A2482 (ABD), A2631 (Kanada, Japonya), A2633 (Avrupa, Asya), A2634 (Çin) iPhone 13 mini : A2481 (ABD), A2626 (Kanada, Japonya), A2628 (Avrupa, Asya), A2629 (Çin)

: A2481 (ABD), A2626 (Kanada, Japonya), A2628 (Avrupa, Asya), A2629 (Çin) iPhone 13 Pro : A2483 (ABD), A2636 (Kanada, Japonya), A2638 (Avrupa, Asya), A2639 (Çin)

: A2483 (ABD), A2636 (Kanada, Japonya), A2638 (Avrupa, Asya), A2639 (Çin) iPhone 13 Pro Max : A2484 (ABD), A2641 (Kanada, Japonya), A2643 (Avrupa, Asya), A2644 (Çin)

: A2484 (ABD), A2641 (Kanada, Japonya), A2643 (Avrupa, Asya), A2644 (Çin) iPhone 14 : A2649 (ABD), A2881 (Kanada, Japonya), A2882 (Avrupa, Asya), A2883 (Çin)

: A2649 (ABD), A2881 (Kanada, Japonya), A2882 (Avrupa, Asya), A2883 (Çin) iPhone 14 Plus : A2632 (ABD), A2885 (Kanada, Japonya), A2886 (Avrupa, Asya), A2887 (Çin)

: A2632 (ABD), A2885 (Kanada, Japonya), A2886 (Avrupa, Asya), A2887 (Çin) iPhone 14 Pro : A2650 (ABD), A2889 (Kanada, Japonya), A2890 (Avrupa, Asya), A2891 (Çin)

: A2650 (ABD), A2889 (Kanada, Japonya), A2890 (Avrupa, Asya), A2891 (Çin) iPhone 14 Pro Max : A2651 (ABD), A2893 (Kanada, Japonya), A2894 (Avrupa, Asya), A2895 (Çin)

: A2651 (ABD), A2893 (Kanada, Japonya), A2894 (Avrupa, Asya), A2895 (Çin) iPhone 15 : A3090 (ABD), A3091 (Kanada, Japonya), A3092 (Avrupa, Asya), A3093 (Çin)

: A3090 (ABD), A3091 (Kanada, Japonya), A3092 (Avrupa, Asya), A3093 (Çin) iPhone 15 Plus : A3094 (ABD), A3095 (Kanada, Japonya), A3096 (Avrupa, Asya), A3097 (Çin)

: A3094 (ABD), A3095 (Kanada, Japonya), A3096 (Avrupa, Asya), A3097 (Çin) iPhone 15 Pro : A3098 (ABD), A3099 (Kanada, Japonya), A3100 (Avrupa, Asya), A3101 (Çin)

: A3098 (ABD), A3099 (Kanada, Japonya), A3100 (Avrupa, Asya), A3101 (Çin) iPhone 15 Pro Max : A3102 (ABD), A3103 (Kanada, Japonya), A3104 (Avrupa, Asya), A3105 (Çin)

: A3102 (ABD), A3103 (Kanada, Japonya), A3104 (Avrupa, Asya), A3105 (Çin) iPhone 16 : A3081 (ABD, Porto Riko), A3286 (Kanada, Japonya, Meksika, Orta Doğu), A3288 (Çin, Hong Kong, Makao), A3287 (Diğer bölgeler)

: A3081 (ABD, Porto Riko), A3286 (Kanada, Japonya, Meksika, Orta Doğu), A3288 (Çin, Hong Kong, Makao), A3287 (Diğer bölgeler) iPhone 16 Plus : A3082 (ABD, Porto Riko), A3289 (Kanada, Japonya, Meksika, Orta Doğu), A3291 (Çin, Hong Kong, Makao), A3290 (Diğer bölgeler)

: A3082 (ABD, Porto Riko), A3289 (Kanada, Japonya, Meksika, Orta Doğu), A3291 (Çin, Hong Kong, Makao), A3290 (Diğer bölgeler) iPhone 16 Pro : A3083 (ABD, Porto Riko), A3292 (Kanada, Japonya, Meksika, Orta Doğu), A3294 (Çin, Hong Kong, Makao), A3293 (Diğer bölgeler)

: A3083 (ABD, Porto Riko), A3292 (Kanada, Japonya, Meksika, Orta Doğu), A3294 (Çin, Hong Kong, Makao), A3293 (Diğer bölgeler) iPhone 16 Pro Max : A3084 (ABD, Porto Riko), A3295 (Kanada, Japonya, Meksika, Orta Doğu), A3297 (Çin, Hong Kong, Makao), A3296 (Diğer bölgeler)

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