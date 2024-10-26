Sahte SSD Nasıl Anlaşılır? SSD Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son dönemlerde Samsung başta olmak üzere çeşitli markalara ait SSD’lerin sahtesini satan dolandırıcı sayısı giderek arttı. İşin kötü yanı ise bu ürünlerin hepimizin kullandığı ve güvendiği e-ticaret platformlarında karşımıza çıkması.

Özellikle uygun fiyat gbi avantajlarla insanların kandırıldığı bu sahte SSD çeşitleri, depolama, güvenlik ve performans noktasında ciddi problemlere neden oluyor. Aynı zamanda bilgisayarların anakartına da zarar verebiiliyor. Biz de bu rehberde sahte SSD nasıl anlaşılır sorusuna cevap arayacağız.

Sahte SSD Nasıl Anlaşılır? SSD Almadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Ne yazık ki internette satılan SSD’lerin orijinal olup olmadığını anlamak oldukça zor. Bu nedenle satın almadan henüz ilk aşamada oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Burada uygulanması gereken ilk adım bilinçli bir tüketici olarak hareket etmek.

Bu doğrultuda internetteki herhangi bir site yerine Amazon, Hepsiburada ve Trendyol gibi e-ticaret platformlarını tercih etmelisiniz. Söz konusu pazar yerleri satıcı ile aranızda bir aracı görevi görerek dolandırılmanızı ve sahte SSD almanızı engelleyecek.

Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere dolandırıcılar her yerde. Bu nedenle sahte SSD almamak için e-ticaret platformundaki satıcıyı kontrol etmelisiniz. Örneğin satıcı Amazon'un ya da Hepsiburada'nın kendisi ise endişe etmenize gerek yok. Almak istediğinz ürün büyük ihtimalle sorunsuz ve aksi durumda iletişime geçmeniz halinde size destek olunacak.

Eğer satıcı doğrudan platform değil de "XXX Ticaret" ise sahte SSD almamak için daha dikkatli davranmanız gerek. Satıcının puanına, genel yorumlarına, mağaza bilgilerine ve ilan yorumlarına göz atmalı ve diğer müşterilerin deneyimlerinden faydalanmalısınız. Eğer hiç yorum yoksa başka bir satıcıyı tercih etmek faydalı olacaktır.

Ayrıca piyasaya kıyasla aşırı ucuz fiyat, marka/model isminde yapılan yazım hataları ve açıklamalardaki detaylar da sizin için ipucu olabilir. Örneğin bir dolandırıcı sahte SSD'nin açıklamasında ve adında kasıtlı bir hile yaparsa paranızı geri alamayablirsiniz. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var. Tüm bunlara dikkat edildiğinde orijianl ürünü alma şansınız oldukça yüksek.

Aldığım SSD Sahte mi?

Diyelim ki sahte SSD nasıl anlaşılır rehberimizi yeni bir SSD almadan önce okuma fırsatınız olmadı. Ancak yeni aldığınız ürün size "acaba SSD'im sahte mi?" sorusunu sordurtuyor. Pek bu durumda ne yapmak gerek?

Satın aldığınız SSD'nin sahte olup olmadığını anlamak için uygulayabileceğiniz pek çok yöntem var. Bunlardan ilki daha kutusunu elinize aldığınızda fark edebileceğiniz kötü paketleme ve markasız kutu gibi görsel detaylar. Daha ilk andan sahte SSD'yi ele verebilir.

Ancak dolandırıcılar paketleme konusunda da iyi olabileceğinden kesin sonuç alamayabilirsiz. Eğer kutulama orijinal ise üzerinde yer alan seri numarayı ilgili üreticinin internet sitesinde kontrol edebilirsiniz. Bu da size eldeki ürünün orijinal olup olmadığını söyleyebilir.

Ne yazık ki dolandırıcılar gerçek ürünlerin seri kodunu kullanarak bu konuda da dikkatli davranabiliyor. Bu noktada ise devreye performans giriyor. Sahte SSD daha bilgisayara taktığınız an çalışmayabilir, vadedilenden daha az depolama sunabilir ve orijinaline kıyas çok daha yavaş bir performans sunması kaçınılmazdır.

Tüm bunlar size ekstra bir test dahi yapmadan SSD'nin sahte olduğunu gösterebilir. Ayrıca SSD'nin sistemde 1 TB gözükmesine rağmen dosya yükleme gibi işlemlerde hata vermesi de sahte olduğunu gösterir. Elbette ki tüm bunlar gözlem gerektren basit konular.

Eğer kesin ve net bir cevap istiyorsanız, sahte SSD’leri tespit etmek için kullanabileceğiniz bazı yazılımlar ve yöntemler mevcut. Bu araçlar, SSD’nizin kapasitesini, hızını ve üretici bilgilerini doğrulamanıza yardımcı olur. İşte bazı popüler seçenekler:

CrystalDiskInfo

H2testw

AS SSD Benchmark

SSD-Z

FakeFlashTest

Aldığım SSD Sahte Çıkarsa Ne Yapmalıyım?

Eğer yukarıdaki yöntemlerin uygulanması sonucu aldığınız SSD'nin sahte olduğunu anlarsanız hızlıca harekete geçmeniz gerekmektedir. İlk olarak aldığınız platforma başvurmalı ve ürünü iade etmelisiniz. İade nedeninde sahte ürün olduğunu belirtmeli ve mümkünse müşteri hizmetlerine bağlanarak da konuyu bildirmelisiniz.

Eğer bir e-ticaret platformundan aldıysanız büyük ihtimalle iade başvurunuz olumlu sonuçlanacak ve paranızı geri alabileceksiniz. Ancak aksi durumda tüketici hakem heyetine başvurmalı ve paranızı kurtarmalısınız. Ayrıca bir hukuk danışmanlığı alarak diğer yasal seçeneklerinizi de değerlendirebilirsniz.