Samsung Account Nedir, Ne İşe Yarar?

Samsung Account nedir, ne işe yarar sorularını soran kullanıcılar, Samsung Account hesap açma işleminin nasıl yapılacağını da merak ediyor. Bu yazıda Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından sunulan hizmete dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Samsung cihaz kullanmaya başladıysanız, Samsung Account ile karşı karşıya gelmiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Samsung ürünü satın alan kişilerin büyük bir kısmı, bu sebepten ötürü söz konusu hizmetin ne olduğunu ve ne işe yaradığını merak ediyor.

Kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyan hizmet, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu yazıda Samsung Account ne demek sorusu dahil olmak üzere birçok sorunun yanıtını bulacaksınız.

Samsung Account Nedir?

Samsung Electronics akıllı telefon, tablet, akıllı saat, dizüstü bilgisayar, ev aletleri dahil olmak üzere pek çok ürün için kullanıcılara kurulum esnasında Samsung hesabı oluşturma imkânı tanır. Bu, kullanıcıların cihaz ile beraber gelen hizmetler ile daha iyi bir entegrasyona sahip olmasını mümkün hâle getirir.

Samsung Account, Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından sunulan bir üyelik hizmetidir. Bu hizmet, şirket tarafından sunulan hizmetlerden daha iyi bir şekilde yararlanılmasına olanak tanırken büyük bir kolaylık da sağlar. Söz konusu hizmetin sunduğu çeşitli avantajlar mevcut.

Samsung Account Ne İşe Yarar?

Bir üyelik hizmeti olan Samsung Account, Samsung tarafından sunulan her hizmet için ayrı ayrı üyelik oluşturmanıza gerek bırakmaz. Samsung'un sunduğu hizmetlere yalnızca bir hesap ile erişebilirsiniz. Üyelik hizmeti ayrıca verilerinizi yedeklemenize, geri yüklemenize ve senkronize etmenize olanak tanır.

Teknoloji devi tarafından sunulan üyelik hizmetinin beraberinde getirdiği birçok avantaj bulunuyor. Bu avantajlardan bir tanesi de ekosistemdir. Ekosistem konusunda en çok konuşulan isim Apple’dır ancak Apple ekosistemi iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch ve Apple TV ile sınırlıdır.

Samsung ekosisteminde ise Galaxy serisi, tabletler, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı televizyonlar, kulak içi kulaklıkların yanı sıra klima, buzdolabı, hoparlör, fırın ve hatta çamaşır makinesi gibi çeşitli akıllı ürünler de bulunuyor.

Akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar hakkında konuşursak anında veri aktarımı için Quick Share, Samsung Dex, yedekleme ve senkronizasyon için Samsung Cloud, Samsung Notes ve benzeri özellikler aracılığı ile sorunsuz bağlantı imkânına sahip olursunuz. Samsung Account ise ekosistemin başarılı bir şekilde sağlanmasına olanak tanıyor.

Samsung hesabının sağladığı avantajlar arasında Samsung servisleri de bulunuyor. Bu servisler Samsung Pay, Samsung Pass, sanal asistan Bixby, Samsung TV Plus, Samsung Health, Samsung Cloud dahil olmak üzere birçok hizmet bulunuyor.

Güney Kore merkezli şirketin sunduğu en ilgi çekici hizmetlerden bir tanesi olan Samsung Pay, ödemeler için MST ve NFC’nin bir kombinasyonunu kullanır. Bu nedenle NFC Tap-to-Pay'i desteklemeyen eski tip POS terminallerinde bile Samsung telefon aracılığıyla tek dokunuşla işlem yapabilirsiniz.

Bir şifre yöneticisi gibi çalışan Samsung Pass, Samsung marka cihazlara özeldir. Kredi kartlarınızı, şifrelerinizi ve adreslerinizi uygulamada saklayabilirsiniz. Samsung TV Plus ise Samsung marka akıllı televizyonlara ve Galaxy serisi akıllı telefonlara özel bir özelliktir.

Samsung hesabının avantajları arasında bulunan Samsung Health, şirketin ürettiği akıllı telefonlar ve akıllı saatlerde kullanılabilir. Söz konusu uygulama gün içerisinde atılan adım sayısı ve katedilen mesafe dahil olmak üzere birçok bilgiyi sunar.

Samsung Account Hesap Açma Nasıl Yapılır?

Ayarlar sayfasını açın.

"Hesaplar ve yedekleme" kategorisine girin.

"Hesap ekle" bölümünden Samsung Account’u seçin.

"Hesap Oluştur" seçeneğini seçin.

Üyelik bilgilerinizi girin.

İşlemi tamamlayın.

Güney Koreli şirket tarafından sunulan üyelik hizmetinin beraberinde getirdiği avantajlardan yararlanmak istiyorsanız Samsung Account hesabı açmak isteyebilirsiniz. Bunun için uygulamanız gereken çeşitli adımlar bulunuyor.

Üyelik oluşturabilmek için ilk olarak cihazınız üzerinden ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor. Ayarlar sayfasında konumlanan "Hesaplar ve yedekleme" kategorisine girin. Bu işlemin hemen ardından "Hesap ekle" bölümünden Samsung Account’u seçin.

Söz konusu üyeliği seçtikten sonra yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden "Hesap Oluştur" seçeneğini seçin. Eğer cihazı İngilizce dilinde kullanıyorsanız "Create Account" seçeneğine dokunmanız yeterlidir. Bu adımdan sonra hesap oluşturma aşamasına geçebilirsiniz.

Açılan sayfa üzerinden üyelik bilgilerinizi girin ve işlemi tamamlayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde hesabı oluşturmuş olacaksınız. Artık söz konusu üyeliğin sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Samsung Account Giriş Yapma Adımları Neler?

Ayarlara girin.

"Hesaplar ve yedekleme" kategorisini görüntüleyin.

"Hesap ekle" sayfasından Samsung Account’u seçin.

Üyelik bilgilerini yazın.

"Oturum aç" butonuna basın.

Samsung marka yeni bir cihaz satın aldıysanız, mevcut hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Samsung Account hesabınıza giriş yapabilmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Bu adımları çok kısa süre içerisinde pratik olarak tamamlayabilirsiniz.

Daha önce oluşturduğunuz hesabınıza giriş yapabilmek için ilk önce cihazınız üzerinden ayarlar sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Ayarlar sayfasında cihazınızı yönetmenize imkân tanıyan çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız.

Ayarlar sayfası üzerinden giriş yapma ekranına erişebilmek için "Hesaplar ve yedekleme" kategorisini görüntüleyin. Daha sonra "Hesap ekle" sayfasından Samsung Account’u seçin. Bu işlemin ardından bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada yer alan kutucuklara üyelik bilgilerinizi yazın. Son olarak "Oturum aç" butonuna dokunun.

Bu yazıda Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından sunulan üyelik hizmeti Samsung Account hesap açma adımları neler dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.