Samsung Galaxy A32 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Samsung Galaxy A32 özellikleri, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Galaxy A32 modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

Samsung Galaxy A32 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,4 inç

: 6,4 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 411 PPI

: Yaklaşık 411 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP

: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 184 gram

: 184 gram Kalınlık: 8,4 mm

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A32, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 411 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 184 gram ağırlığındaki telefon 158,9 x 73,6 x 8,4 mm boyutlarında.

4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda MediaTek Helio G80 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy A32 Fiyatı

Lavanta, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere dört farklı renç seçeneği sunan Galaxy A32 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 8 bin 973 TL civarında fiyata satılıyor.

Samsung Galaxy A32 2023'te Alınır mı?

2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy A32 modelini satın alıp almamak sizin tercihinize kalmış fakat bu telefon yerine daha güncel bir telefon almak daha mantıklıdır. Orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A34 modelini alabilirsiniz.

Galaxy A34 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 10 bin 725 TL civarında fiyata bulunabiliyor. MediaTek Dimensity 1080 işlemcisinin yer aldığı telefon 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS, 720p 480 FPS video kaydı yapabiliyor.

Tercih edebileceğiniz telefonlar arasında Redmi Note 12 Pro da bulunuyor. Fiyat performans telefonlar denildiğinde akla ilk gelen modellerden biri olan cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 149 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A32 2023 yılında alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruyu cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.