Samsung Galaxy A32 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?
Samsung Galaxy A32 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Galaxy A32 2023 yılında satın alınır mı? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Samsung Galaxy A32 özellikleri, yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Galaxy A32 modeline dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
Samsung Galaxy A32 Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,4 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 411 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: MediaTek Helio G80
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 20 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Ağırlık: 184 gram
- Kalınlık: 8,4 mm
6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A32, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 411 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 184 gram ağırlığındaki telefon 158,9 x 73,6 x 8,4 mm boyutlarında.
4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda MediaTek Helio G80 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazın depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.
Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.
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Bu rehberde Samsung Galaxy A32 2023 yılında alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruyu cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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