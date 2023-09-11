Samsung Galaxy A73 5G Özellikleri ve Fiyatı

Orta segmentte konumlanan Samsung Galaxy A73 5G, özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A73 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED Plus

: Super AMOLED Plus Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 778G 5G

: Snapdragon 778G 5G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Hücresel : 4G / 5G

: 4G / 5G Bluetooth : 5.0

: 5.0 Suya Dayanıklılık : IP67

: IP67 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım : Android 13 tabanlı One UI 5.1

: Android 13 tabanlı One UI 5.1 Ağırlık : 181 gram

: 181 gram Kalınlık: 7,6 mm

Orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A73 5G'nin arka tarafında 108 megapiksel geniş açılı kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 MP geniş açılı kamera mevcut.

Arka kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30/60 FPS, ön kamera ise 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. 181 gram ağırlığındaki telefonda Snapdragon 778G 5G ve Adreno 642L GPU yer alıyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon Super AMOLED Plus ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefon 7,6 mm kalınlığında.

Samsung Galaxy A73 5G Fiyatı

Mint yeşili, koyu gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Galaxy A73 5G modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 107 TL civarında fiyata satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy A73 5G donanımı ve ücreti hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.