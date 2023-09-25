Samsung Galaxy A24 Özellikleri ve Fiyatı

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen Samsung Galaxy A24, özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, orta segmentte konumlanan telefon neler sunuyor? Bu rehberde 2023 yılında piyasaya sürülen telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A24 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 396 PPI

: Yaklaşık 396 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G99

: MediaTek Helio G99 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm RAM : 4 GB / 6 GB /8 GB

: 4 GB / 6 GB /8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım : Android 13 tabanlı One UI 5.1

: Android 13 tabanlı One UI 5.1 Ağırlık : 195 gram

: 195 gram Kalınlık: 8,3 mm

MediaTek Helio G99 işlemcisine sahip olan Samsung Galaxy A24 isimli telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Mali-G57 MC2 GPU'nun yer aldığı cihazda 128 GB depolama alanı mevcut.

Orta segment telefonlar arasında yer alan Galaxy A24'ün arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 396 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 195 gram ağırlığındaki cihaz 162.1 x 77.6 x 8,3 mm boyutlarında.

Samsung Galaxy A24 Fiyatı

Siyah, açık yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile beraber gelen Samsung Galaxy A24 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 10 bin 299 TL'ye satılıyor. Telefonun fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

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