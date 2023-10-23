Samsung Galaxy A70 Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A serisinin sevilen modellerinden olan A70, piyasaya sürüldüğü 2019 yılının Mart ayından beri adından çokça söz ettiriyor. Gelişmiş ekran ve kamera özellikleri, güçlü işlemci ve bataryası, genişletilebilir hafıza seçenekleri ile Samsung Galaxy A70'i almayı hala düşünenler var.

Peki, 2023 yılında ikinci el veya sıfır ama ekonomik bir akıllı telefon almak isteyenler tercihini Samsung Galaxy A70'ten yana kullanmalı mı? Bu cihazda ne gibi özellikler sizi bekliyor? İşte, A'dan Z'ye Galaxy A70'in özellikleri!

Samsung Galaxy A70 Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy A70, çıkış yılına göre birbirinden kullanışlı ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Üstünden 4 yıl geçmesine rağmen hala kullanıcı beklentilerini karşılayabilen birçok özelliği mevcut.

Bunun yanında 2023'te popüler olan akıllı telefon modellerinin sunduğu kullanıcı deneyimine yetişemediği noktalar da var. Genel olarak cihazın teknik özelliklerine bakacak olursak şu şekilde bir listeleme yapabiliriz:

6.7 inç 1080 x 2400 px FHD+ Super AMOLED ekran

393 PPI piksel yoğunluğu

60 Hz ekran yenileme hızı

Çizilmeye karşı dirençli cam

4500 mAh batarya

25 W hızlı şarj desteği

32 + 8 + 5 MP Üçlü arka kamera

32 MP ön kamera

Ana kamerada 2160p 30 FPS - 1080p 60FPS çekim

Ön kamerada 180p Full HD 30 FPS

Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) işlemci

6 - 8 GB RAM seçenekleri

128 GB Dahili depolama

Max. 512 GB hafıza kartı desteği

Bakır, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği

163.3 x 76.7 x 7.9 mm ebat

183 gram ağırlık

Cam görünümlü plastik kapak + Metalik görünümlü plastik çerçeve

Android 9.0 işletim sistemi - Android 11 (R) yükseltilebilir version

Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.0

Radyo mevcut

Suya ve toza dayanıklılık yok

Çıkış yılı: 2019 Mart

Güncel fiyatı: 5.900 TL

Samsung Galaxy A70 2023'te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A70'in ekran özelliklerine baktığımızda super AMOLED teknolojini kullanıyor olması ve ekran büyüklüğü oldukça avantaj sağlıyor. Gorilla Glass 3 ile korunan bu ekranda multi touch, sürekli açık ekran ve çerçevesiz tasarım gibi özellikler bulunuyor.

2023 yılında çıkan telefonlar ile kıyasladığımızda 4 yıl önce çıkmış olmasına rağmen Samsung Galaxy A70'in ekran anlamında oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkün.

RAM ve dahili depolama anlamında çok daha gelişmiş alternatifler mevcut. Ancak birçok güncel telefon modelinde hala 6 ve 8 GB RAM seçeneklerinin bulunduğunu görüyoruz. Eğer bu büyüklükte bir hafıza sizin için yeterliyse, daha ekonomik bir tercih olarak A70'i değerlendirebilirsiniz.

Batarya açısından baktığımızda 4500 mAh kapasite, 2019 yılında üretilmiş bir model için oldukça iyi. Günümüzde bu kapasitenin çok daha yüksek olduğu modeller olduğunu görüyoruz.

Hızlı şarj desteğinin mevcut olması A70 için bir avantaj. Cihazın pil dayanımı ise 28 saatlik bir konuşma süresi veya 16 saatlik bir internet kullanımı vadediyor.

2023 yılında dört yıl öncesine ait bir telefon modeli ile ilgili araştırma yaparken akla gelen ilk konulardan biri de güncellemeler oluyor. Yazılım anlamında cihazınız çağın gerisinde kalıyorsa, kullandığınız birçok uygulama güncelleme alamıyor.

Bu da uzun vadede kullanışlılık açısından büyük sorunlara yol açıyor. Bu nedenle Galaxy A70'in Android 11'e kadar güncelleme aldığını belirtmekte fayda var.

Kamera açısından 2023'te 100 MP'in üstünde çözünürlük sunan akıllı telefon seçenekleri olsa da Galaxy A70'in 32 MP'lik ana kamerayı kapsayan üçlü arka kamera sistemi de oldukça iyi iş görüyor.

Hem video çekimlerinde hem de fotoğraflarda istediğiniz performansı yakalayabileceğinizi düşünüyorsanız 2023 yılında A70'i değerlendirebilirsiniz.

Bu noktada şunu belirtmekte fayda var. 2019 yılında Apple cihazlarla Android'i kıyasladığımızda özellikle sosyal medya paylaşımlarında iPhone farkı çok bariz bir şekilde bellli oluyordu. Günümüzde de bu farkı daha baskın bir biçimde yaşayacağınızı göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Öte yandan A70'in batarya kapasitesi her ne kadar iyi bir seviyede olsa da cihazın bu konuda bir dezavantajı mevcut. Arka kapağı çıkarılıp takılamadığı için batarya değişimi konusunda sorun yaşayabilirsiniz.

Güncel uygulamaların gereksinimlerini karşılama konusunda 4 yıl önceki bir akıllı telefon modelinin ne kadar yeterli olacağı tartışılır. Samsung Galaxy A70 ile aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanmak istiyorsanız, kendinizi şimdiden geç açılma, kasma, donma gibi olası problemlere karşı hazırlamanız gerekiyor.

Bu bilgiler ışığında bütçenize uygun, üretim yılına göre gelişmiş özelliklere sahip, kullanışlı bir telefon olarak Samsung Galaxy A70'i değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bunun yerine daha yeni fiyat / performans ürünlerine göz atarak onlar arasından bir seçim yapmayı da tercih edebilirsiniz.