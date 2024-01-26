Yerli Yapay Zekâ Aracı Main GPT Nedir? Nasıl Kullanılır?

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olarak faaliyet gösteren HAVELSAN ilk yerli yapay zekâ sohbet botunu geliştiriyor. ChatGPT benzeri bir uygulama olan Main GPT’nin yakın bir gelecekte kullanıma açılacağı duyuruldu.

Doğal dil işleme yöntemleri ile geliştirilen bu yapay zekâ aracı ile yeni içerikler oluşturma şansınız olacak. Peki, Main GPT tam olarak nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır?

Main GPT Nedir?

‘Çok fonksiyonlu yapay zeka ağı’ anlamına gelen ‘Multifunctional Artificial Intelligence Network’ün kısaltması MAIN, yerli yapay zekâ aracının adı olarak biliniyor. Farklı alanlarda içerik üretmenize katkı sağlayacak olan bu araç metin tabanlı bir uygulama olacak.

Main GPT, sorduğunuz sorulara şimdilik sadece yazılı yanıtlar verecek. Uygulama kullanıcılara sunulduktan sonra yapılacak güncellemelerle görsel ve sesli yanıt özelliğinin de gelmesi muhtemel.

Main GPT Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

ChatGPT benzeri bir uygulama olacağı bilinen bu araç öncelikli olarak askeriye ve kamuya hizmet verecek şekilde tasarlanıyor.

Yazılı olarak gireceğiniz komutlara uygun işlem yapacak bir araç.

Dilerseniz internette aramak istediğiniz konuları, cevabını merak ettiğiniz soruları, farklı konularda ihtiyaç duyduğunuz önerileri Main GPT’ye sorabileceksiniz.

Sohbet botu özelliklerinin yanı sıra metin özetleme, veri toplama ve kod yazma gibi yetenekler de yapay zekâ aracının bünyesinde mevcut.

Özetini çıkarmak istediğiniz metinleri bu araca gönderip uygun komutu girdikten sonra saniyeler içinde uzun metinlerin özetlenmiş haline ulaşabileceksiniz.

Kod yazma beceriniz olmayabilir. Buna rağmen kod yazmanız gerekiyorsa, yapay zekâ desteğinden yararlanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. HAVELSAN’ın yerli yapay zeka uygulaması bu tarz kullanımlara da açık olacak.

Kurumsal amaçlarla kullanabileceğiniz uygulama firmanızın ihtiyaçlarına göre yönetilebilecek. Özgün içeriklerin oluşturulması, kategori ayarları, kodlama ve karmaşık verilerin sadeleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılabilecek.

Türkiye’nin bu yenilikçi girişiminin yerli savunma sanayisinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca ülkenin teknolojik bağımsızlığını kazanması adına da atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan açıklamalara göre 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren Main GPT kullanıma açılacak. Türkiye’nin açık kaynaklardan bilgi analizi yapabilen ilk Türkçe üretken yapay zekâ ürününün nasıl bir deneyim sunacağı merak ediliyor.